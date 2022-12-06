"Ви переможете!" Країни Європи вітають Україну з Днем ЗСУ

Президентка Європарламенту Роберта Метсола, посолка ЄС в Україні Матті Маасікас, посольство Великої Британії в Україні та міноборони Латвії, серед інших, приєднались до вітань України з Днем ЗСУ.

«Ви переможете. Переможете задля героїв, які загинули, для ваших дітей, для вашої свободи, заради наших цінностей.

Ви переможете заради героїв, які загинули, заради ваших дітей, заради вашої свободи, заради цінностей, заради України і заради Європи

Ви переможете заради України і заради Європи», - заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола у відео, опублікованому у Twitter.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас приєднався до привітань та наголосив на героїзмі українців:

«Ці героїчні чоловіки та жінки протистоять російському агресору, наближаючи перемогу України. Європейський Союз пишається тим, що підтримує Збройні сили України озброєнням та тренуваннями».

Міністерство оборони Великої Британії наголосило на тому, що тисячі українців вже пройшли базову військову підготовку у Британії: «У день Збройних сил України вітаємо українців та українок у лавах ЗСУ, які борються за свободу своєї держави».

«Хоробрість українців, які воюють за їхню свободу» відзначило також посольство Британії в Україні.

Привітав українців з днем ЗСУ міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс: «Вітаю наших українських друзів із Днем збройних сил України. Приємно почути слова подяки Латвії від України за допомогу у боротьбі проти Імперії Зла».

Раніше, як повідомляв Голос Америки, посольство США в Києві привітало українців із Днем ЗСУ.

«У День Збройних сил України ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за свої родини, свої домівки та своє вільне майбутнє», - йшлось у повідомленні.

«Світ знає, за що ви боретесь: за ваші родини, ваші домівки та ваше майбутнє у вільній, демократичній та процвітаючій Україні. Я бачу, як вас вітають визволені українці після ваших перемог, як вони підіймають прапор країни, який вони тримали в серці протягом усієї окупації. І, дивлячись на ці світлини, я знаю, що Україна переможе», - заявила американська посолка в Україні Бріджит Брінк.

Дивіться також: Нові ракетні удари по Україні: як реагують у США. Відео