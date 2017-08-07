Країни Балтії вчаться на помилках України

На той час, коли тільки розпочалась війна на сході України, українська армія була в поганому стані.

Приклади, які можна було побачити в обороні України, описує у своїй статті DW на основі тогочасного інтерв'ю з українським військовим. В 200 метрах від сепаратистів під деревом стояв броньований автомобіль: "Ми не знаємо, чи ця зброя стріляє", - сказав військовий, взутий в Crocs, в 2014 році кореспонденту DW. За три кілометри дві поламані вантажівки, подаровані волонтерами, стояли через нестачу запасних деталей. Таким був стан батальйону з логістики та комунікацій 54 бригади в серпні 2015 року.

Тепер ситуація змінилась, зазначає видання, і настав час для НАТО навчатись з українського досвіду, зокрема в методах ведення війни, а також використанні таких технічних засобів як дрони.

Навчаючись на досвіді України, Литва поновила призов та почала програму з інформування громадськості про те, що варто робити у випадку вторгнення. Агресія Росії в Україні також змусила країни Балтії посилити оборону. "Те, що трапилось в Україні важливе не тільки для уряду Литви, але і для всіх громадян – це ставлення всієї країни", - зазначає міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в коментарі DW.

"Ситуація з безпекою в Європі є нестабільною через агресію Росії проти України. Однак, пам’ятаючи війну 2008 року на північному Кавказі, та анексію Росією частини Грузії, можна сказати, що це не є новим", - додав Лінкявічюс. Він також відзначив, що збільшена присутність НАТО в регіоні є радше символічною: "Тисяча додаткових військових в Литві і 300 000 військових в російському західному військовому регіоні. Означає, що з боку НАТО ніколи не було і не буде ескалації".

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