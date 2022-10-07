«Калініград наш!» Чехи у соцмережах тролять фіктивні російські «референдуми»

Чеський сегмент інтернету цього тижня вибухнув десятками тисяч жартів про нібито приєднання до Чехії російського анклаву навколо Калініграда в результаті «чесного референдуму».

Гасла «Зробимо Чехію знову великою!» ширилися зі швидкістю лісової пожежі.

Лунали оди бравому "військово-морському флоту Чехії" на Балтійському морі від поляків, що завжди раді нагоді покепкувати з сухопутних сусідів.

В'їдливі поляки поширювали фото вигаданого «Чеського авіаносця Karel Gott, що залишає свою базу в Калінінграді і відправляється у води Балтійського моря».

Тим часом Чеська залізниця ділилася планами прямого сполучення з "новонабутими територіями".

Для далекого узбережжя Балтійського моря створювали прогноз погоди.

... та, звичайно ж, ударними темпами взялися будувати «пивопровід» Beer Stream 1 для нових громадян, щоб вони відчули смак Батьківщини.

Новий веб-сайт, який користується тією ж айдентикою, що і державне агентство CzechTourism, уже запрошує туристів відвідати прибережну територію, якій після підписання указу чеським урядом про приєднання Калінінграда 4 жовтня, повернуло історичну назву – «Královec». Кількість прихильників Краловця в мережі Twitter росте на очах, додаючи по кілька тисяч фоловерів за день.

«Ласкаво просимо на офіційний профіль Královec 🇨🇿. Після успішного референдуму 97,9% жителів Калінінграда вирішили приєднатися до Чехії та перейменувати Калінінград на Краловець», – мовиться у твіті, який представляє фіктивний акаунт, і що набрав уже понад 63 тисячі вподобайок і близько 6 мільйонів показів.

Не забарилися «гарячі новини» про нібито «міжнародне визнання» нових земель.

«Президент США Джо Байден офіційно передає Калінінград міністру закордонних справ Чехії Яну Ліпавському», – жартує один з твітів.

Не забули навіть про «благословення» від Папи Римського на володіння новими територіями зі словами: «Як написано в Біблії, якщо чехи хочуть Калінінград, то нехай отримають... Мені байдуже. Благослови їх Бог».

Не обійшлося без жартів з приводу псевдоісторичних аргументів Ілона Маска щодо приєднання Криму до Росії, коли він написав, що Крим нібито «був російським з 1783 року». У цьому зв’язку, чехи згадують про ще глибше історичне коріння Калініграда.

«Ілон Маск: «Калінінград був заснований у 1255 році чеським королем Пршемислом Отакаром II і тому є чеською територією», – мовиться в одному з твітів.

Офіційний твітер-акаунт України написав, що чеський жарт українцям набагато більше подобається, ніж російський.

Долучилися до жартів і серйозні установи. Американське посольство у Празі відповіло на жартівливий твіт Міністерства оборони Чехії, яке нібито попросило в американської сторони винищувачі.

Американські дипломати радо підтримали чеську забаву твітом-пропозицією, що до чеських винищувачів у Балтійському морі був би потрібен і авіаносець.

Президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова написала у твітері, що «могла б би подумати про державний візит. Або ж ні».

«Браво нашим чеським друзям за те, що вони розвінчали абсурдність фіктивних російських референдумів в Україні», – написала очільниця словацької держави.

Як почалася забава в інтернеті?

Стаття у чеській Вікіпедії повідомляє, ідея цього жарту виникла ще 27 вересня 2022 року, коли сатиричну петицію веб-сайту AZ247.cz про анексію цієї території, помітили польські ЗМІ.

Польський твіт про розподіл російської Калінінградської області між Польщею та Чехією сподобався євродепутату від Чехії Томашу Здеховському, який поширив його зі словами «і як після цього не любити поляків».

Як пояснюють чеські оглядачі, популярним жарт про Краловець став через абсурдність ситуації зі спробою Росії легітимізувати за допомогою фіктивних референдумів анексію територій України, які вона навіть не контролює.

За допомогою типового для чехів абсурдного гумору, вони намагаються психологічно впоратися з війною, яка триває в Україні вже понад сім місяців, каже науковий редактор чеського щоденника Deník N Петр Коубський.

Оглядачі додають, що у такий спосіб чеське суспільство «пропрацьовує» свої історичні травми, завдані в минулому Москвою, такі як окупація Чехословаччини 1968 року, що тривала понад чотири десятиліття. Вони нагадують, що лише після того, як Росія напала на Україну, чеські політики набралися сміливості зносити пам’ятники радянської доби, так як пам’ятник маршалу Конєву в Празі. Чи перейменовувати топоніми на знак протесту, як наприклад, площу перед російським посольством, що отримала ім’я Бориса Нємцова.

Новим почуттям впевненості, що дає чехам членство в НАТО, чеські оглядачі пояснювали і небувалу підтримку українців – і на рівні прийому біженців, і на рівні постачання зброї та просування української позиції в міжнародних інституаціях.

«Нам потрібно більше тримати перед ними дзеркалом і показувати, що ми не боїмося їх і їхніх погроз і що ми готові підтримати Україну в її боротьбі за повернення всіх територій», – цитують Здеховського чеські ЗМІ.

У Росії цей польсько-чеський жарт помітили і деякі російські видання назвали його «реваншистським висловом».

Але чимало Західних оглядачів вказують на те, що анексією територій, які вона не контролює, Росія прокладає шлях до власного занепаду.

«Відсутність контролю Москви над частиною території, яку вона зараз вважає своєю, також відкриває правові двері для можливого розпаду Російської Федерації, і не лише щодо цих частин України, – каже відомий українсько-американський історик Сергій Плохій. – Тепер, коли Росія не може контролювати те, що вона вважає своєю територією, деякі її складові можуть приєднатися до категорії «неконтрольованих територій».

На сайті Гарвардського українського дослідницького інституту історик наголошує, що у національних республіках і регіонах Російської Федерації, які мають сильну етнічну ідентичність, уже відбулися масові протести у відповідь на мобілізацію.

Інші оглдяачі, зокрема аналітик CEPA Едвард Лукас у своїй нещодавній статті вказував на те, що Захід має всерйоз замислитися над проблемами, які неминуче постануть після воєнної поразки нинішнього кремлівського режиму. І однією з цих проблем, на його думку, будуть відцентрові рухи в Росії.