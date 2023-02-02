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Росія здійснила дві нові атаки по Краматорську поряд із місцем пошукових робіт біля житлового будинку - CNN
Росія здійснила дві нові атаки по Краматорську у четвер. Ракети впали неподалік місця проведення пошуково-рятувальної операції біля житлового будинку у центрі міста, де у середу внаслідок російського удару загинули принаймні троє людей, 21 поранено, повідомляє команда CNN, що стала свідком подій.
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Глава Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що нові атаки РФ знову стались "по центру міста, по житловій забудові". "За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних", - написав він у Telegram. Мер Краматорська Олексій Гончаренко закликав містян залишатись в укриттях.
У середу для удару по будинку в Краматорську, за даними поліції Донецької області, російські війська використали ракету "Іскандер-К", було "пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано", а "під завалами можуть залишатися люди".
"Цивільні люди – знову ціль для російського режиму", - написав у Twitter керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
При цьому Офіс генерального прокурора повідомив, що російські військові вночі і вранці 2 лютого вкотре масовано обстрілювали місто Херсон і населені пункти області, внаслідок чого загинули двоє цивільних, двоє поранено.
У військовій розвідці Великої Британії напередодні заявили, що Росія обстрілює Херсонщину, щоб деморалізувати цивільних і завадити контрнаступу українських сил.
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Євроінтеграція в час війни - посадовці ЄС демонстративно з'їхалися на саміт у Києві
Чільні посадовці Європейського Союзу зібралися у Києві на саміт 3 лютого, який вперше відбуватиметься в Україні на тлі наступу російської армії на сході і постійних бомбардувань українських міст російськими ракетами.
Українські лідери проголосили якнайшвидший вступ в Євросоюз і в НАТО втіленням прагнень українців до миру, свободи й добробуту в європейській сім’ї, а також способом залучення міжнародної спільноти до негайної допомоги Україні.
Ми разом, щоб показати, що ЄС стоїть з Україною твердо...Урсула фон дер Ляєн
ЄС відгукнувся на заявку Києва в лютому 2022 року, надавши Україні у червні офіційний статус кандидата на членство, розпочавши процес приготування до вступу.
Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав до «пришвидшеного» процесу євроінтеграції, і прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно проголосив наміри виконати всю підготовчу роботу впродовж двох років.
Остання країна, яка приєдналася до ЄС 2013 року, Хорватія, готувалася впродовж майже десяти років, а сусідній з Україною Польщі цей процес забрав приблизно двадцять років.
Європейські представники зараз більше наголошують не на членстві, а на нагальності термінової допомоги Україні: економічної, гуманітарної і військової.
ЄС підкреслює, що загальні обсяги допомоги Україні від організації та окремих держав членів вже сягають майже €50 мільярдів.
Євросоюз пішов на небувалий крок, надаючи Україні військову допомогу на мільярди євро.
Принаймні 4 мільйони українців скористалися допомогою для біженців у Європі.
«Це дуже потужний сигнал, що ми перебуваємо у Києві під час війни. Це сигнал українському народу. Це сигнал Росії. Це сигнал світові», - цитує чільного посадовця ЄС агентство Reuters 2 лютого.
Дехто хоче спекулювати про фінішні кроки, але правда полягає в тому, що ми до того ще не дійшли.Посадовець ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, що вона відвідує Київ вже вчетверте за майже рік з часу лютневого вторгнення Росії і зауважила, що цього разу з нею прибули приблизно півтора десятка посадовців ЄС.
«Ми разом, щоб показати, що ЄС стоїть з Україною твердо, як і завжди, і щоб поглибити нашу підтримку і співпрацю», - підкреслила вона.
Reuters цитує неназваного європейського представника, який сказав, що «дехто хоче спекулювати про фінішні кроки, але правда полягає в тому, що ми до того ще не дійшли».
Тим часом з Москви в ці дні пролунали нові погрозливі заяви на адресу України разом з повідомленнями про надзвичайно запеклі бої з наступаючими російськими військами на Донеччині.
Російський міністр закордонних справ Сєрґей Лавров пригрозив подальшими російськими ударами по Україні у відповідь на надання Україні нової західної зброї.
Міністр оборони України Олексі Резніков сказав, що росіяни накопичують сили для ймовірних нових наступів на різних напрямках.
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