Краще поїхала б до України – Моґеріні критикують за візит на Кубу.

"Візит до України, можливо, більше відповідав би нагальним потребам сьогодення ЄС", - написав у Twitter колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес, коментуючи повідомлення про візит високого представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Федеріки Моґеріні на Кубу.

Візит "ще раз підтверджує відносини між ЄС та Кубою", - заявила Моґеріні, наголосивши на необхідності втілення угоди з політичного діалогу та співпраці, повідомляє Reuters.

Після потеплішання стосунків між США та Кубою в 2015-2016 роках, ЄС скасував санкції проти Куби і уклав першу угоду про співпрацю з цією країною.

Відповідаючи на питання про більш жорстку політику президента Трампа стосовно Куби, Моґеріні запевнила: "незважаючи на політичні зміни в Вашингтоні, я приїхала сюди з посланням про те, що дружба та відносини з ЄС – незмінні. Вони - міцні, стабільні та надійні".

Дивіться також: Час-Тайм. Російських олігархів охопила паніка через санкції - Фрід

​