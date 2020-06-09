Українські кредитні спілки отримали із США засоби індивідуального захисту

​У цих коробках тисячі масок, сотні літрів санітайзеру, рукавички, окуляри. Усі ці засоби індивідуального захисту закупили на гроші, що надійшли зі Сполучених Штатів – від Всесвітньої фундації кредитних спілок. І тепер пакують, аби поштою розіслати до кредитних спілок у реґіонах України.

Говорить заступник керівника проекту USAID з кредитування сільськогосподарських виробників Іван Вишневський:

«Коли в нас було запроваджено карантин, ми поінформували Світову раду кредитних спілок про те, що в деяких областях, зокрема, у Чернівецькій, було повністю заблоковано територію і спалах COVID-19, і вони запропонували допомогу».

Глобальний фонд кредитних спілок має спеціальну програму з ліквідації наслідків стихійних лих та пандемій. Ідеться про взаємовиручку колег у всесвітньому масштабі. Надсилали допомогу на Гаїті після землетрусу, до Латинської Америки після виверження вулкану, після цунамі в Азії та Індії.

Ось що сказав "Голосу Америки" виконавчий директор Всесвітньої фундації кредитних спілок Майк Ройтер:

«Зараз ми відгукнулися на прохання українських кредитних спілок, яким потрібні засоби індивідуального захисту. Мета нашої фундації – взаємодопомога кредитних спілок одна одній. Ми встановлюємо зв’язки між кредитними спілками усього світу, щоб допомагати тим спілкам, які цього потребують».

Посилки з благодійною допомогою вже отримали у Стрию і Дрогобичі, Марганці і Заліщиках, Херсоні і Тернополі.

«Ми отримали маски, рукавиці, антисептики, а також окуляри. Для наших працівників і для членів кредитної спілки це буде вагомою допомогою», - каже Зоряна Розлуцька з тернопільської кредитної спілки «Самопоміч».

З послабленням карантину кредитні спілки відкрилися, і відвідувачі йдуть – оформити депозит, узяти кредит. Подаровані санітайзери і маски поставили при вході у відділеннях. Кажуть - тепер забезпечені принаймні на кілька місяців наперед.

«У нас більша частина «депозитників» пенсіонери, і вони не дуже заможні. Тому ця маска, яка під час пандемії дуже підскочила в ціні і стала коштувати близько 30 гривень, це для них відчутна допомога», - сказав "Голосу Америки" Олег Арсенов з херсонської кредитної спілки "Єдність".

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