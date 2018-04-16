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Спецпредставник Путіна розповів про "бажання випити" та обізвав Європу "моською" у Німеччині

На що ми розраховуємо? Ми всі хочемо померти? Хіба ми не хочемо сьогодні ввечері випити

Росія не пробачить жодного кіберудару проти себе і нікого не боїться. Про це у Німеччині заявив спеціальний представник президента Росії з питань міжнародного співробітництва у царині інформаційної безпеки, надзвичайний і повноважений посол Російської Федерації Андрій Крутських.

Заява прозвучала у ході організованої урядом Росії конференції з питань інформаційної безпеки у Ґарміш-Партенкірхені.

Відповідно до оприлюдненого онлайн розкладу конференції, на події не представлені європейські уряди. Учасниками переважно є представники російських та західних компаній, освітніх та аналітичних установ.

"На що ми розраховуємо? Ми всі хочемо померти? Хіба ми не хочемо сьогодні ввечері випити під час прийняття тут у Ґарміші?", - запитав присутніх спецпредставник Путіна.

Як відомо, Сполучені Штати та Великобританія в понеділок звинуватили хакерів, яких підтримує російський уряд, в тому, що вони заразили комп’ютерні роутери у світі в рамках своєї кампанії з кібершпигунства, спрямованої проти урядових установ, бізнесу та операторів критично важливої інфраструктури, повідомляє Reuters.

Посадовці США та Британії поінформували журналістів, що вони планують видати спільне повідомлення про напади проти роутерів, які є ключовою частиною інфраструктури Інтернету. В майбутньому цим можуть користуватись з метою проведення наступів.

Ми нікого не боїмося, і кажемо це не через нахабство. Але ми не пробачимо жодного кіберудару

"Я хочу використати цю нагоду та запевнити усіх, що Росія стала іншою. Ми нікого не боїмося, і кажемо це не через нахабство. Але ми не пробачимо жодного кіберудару. Тому якщо ви бажаєте, ваша маленька моська у Європі, погавкати на російського кіберслона - ми не будемо на це не будемо реагувати усно та коментувати кожен випад", - заявив російський чиновник з трибуни у Німеччині.

Крутських відомий запереченням втручання Росії у політичні процеси США. Як повідомляє РІА Новості , у лютому Крутських заявляв, що США ніколи не висували до Росії офіційних претензій щодо буцімто втручання у політичні процеси у США (такого висновку дійшли американські спецслужби - прим. ГА) і не надавали доказів такого втручання.

На його рахунку численні яскраві метафори щодо міжнародних відносин. Нещодавно він назвав поведінку США щодо Росії у царині політики щодо кібербезпеки хамською і пообіцяв що за хамство доведеться відповідати.

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