Навіщо Кремлю розмови щодо "брудної бомби", розмірковують аналітики на Заході

Захід відкидає закиди Росії про те, що Україна буцімто готується застосувати "брудну бомбу". Західні лідери кажуть, що твердження Росії про українську брудну бомбу є явною брехнею, і світ побачить будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації.

“Ми знаємо, що українці не планують і не готуються до застосування брудної бомби. Ми знаємо, що це частина російської гри, - сказав чього тижня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. - Знову ж таки, вони звинувачують інших у тому, що збираються зробити самі. Це викликає у нас занепокоєння. Ми дуже пильно будемо за цим спостерігати”.

"Ви вважаєте, що це початок операції під чужим прапором? Росія готується розгорнути саме брудну бомбу чи ядерну зброю?". Таке питання журналісти поставили президенту США Джо Байдену. Байден у відповідь назвав такі можливі дії Росії "серйозною помилкою".

"Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю. Я поки що можу гарантувати вам, що це операція під чужим прапором. Я не знаю. Але це було б серйозною, серйозною помилкою", - сказав президент США.

Звинувачення в тому, що Україна планує застосувати "брудну бомбу" озвучив західним колегам минулого тижня міністр оборони Росії. Про це говорить і Володимир Путін: "Українську територію перетворили на полігон для військових біологічних експериментів. Відомо і про плани використати для провокацій так звану брудну бомбу".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь звинуватив Росію в тому, що вона сама спланувала такий напад і звинуватила в цьому Україну.

У Вашингтоні кажуть, що Росія зіткнеться з наслідками незалежно від того, використає вона "брудну" чи ядерну бомбу. Про те, яких цілей може прагнути досягнути Кремль, коли виступає з такими звинуваченнями, журналістка Грузинської служби Голосу Америки Картлосі Шарашенідзе розпитала американських експертів.

Директор Проекту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен каже, що брудна бомба вважається зброєю терористів і зазвичай не використовується у військових цілях.

"Брудна бомба" в основному, вважається різновидом зброї терористів, яка не має військового застосування

"Це, по суті, радіоактивні матеріали, які оточені або знаходяться поблизу хімічних вибухових речовин, так що коли хімікати вибухають, вони поширюють весь цей радіоактивний матеріал.

Це, в основному, вважається різновидом зброї терористів, яка не має військового застосування".

Він додає: "Є різні способи, якими ви можете спробувати збільшити розповсюдження - покращуючи вибухівку або підриваючи її вище, щоб вона поширювалася на більшу територію, але знову ж таки, немає жодних доказів того, що Україна має таку зброю. Або Росія, якщо на те пішло. Але це в основному вважається терористичною зброєю".

Експерт з геопросторової розвідки Інституту вивчення війни США Джордж Баррос каже, що навіть використання такої зброї на полі бою не допоможе досягти цілей Росії в Україні.

"Зараз ми оцінюємо як низьку ймовірність того, що Кремль використає таку зброю, як "брудну бомбу", хімічну зброю чи іншу форму зброї масового знищення. Якщо Кремль використає "брудну бомбу" чи ядерну зброю в терористичній атаці, щоб спробувати деморалізувати український народ і домогтися капітуляції, це не спрацює. Також використання "брудної бомби", хімічної чи іншої форми зброї масового знищення не вирішить фундаментальних проблем, пов’язаних з військовою кампанією Росії.

Якщо Путін використає цю зброю і це не призведе до вирішальної російської перемоги, це, швидше за все, буде самогубством для амбіцій Росії в Україні

Російські війська і далі не матимуть змогу маневрувати з метою захоплення території і це не вирішить проблеми з їхнім матеріально-технічним забезпеченням. Це також не дасть їм перевагу в повітрі чи не вирішить будь-яких інших структурних проблем російської кампанії. Крім того, якщо Кремль використає цей тип зброї в Україні, це усуне один із останніх стримуючих факторів, який перешкоджає західним державам брати більш рішучу участь у війні в Україні. Якщо Путін використає цю зброю і це не призведе до вирішальної російської перемоги, це, швидше за все, буде самогубством для амбіцій Росії в Україні".

Старший науковий співробітник Атлантичної ради та полишній посол США в Україні Джон Гербст вказує на три ймовірні цілі поширення Кремлем інформації про брудну бомбу, яку нібито планує використати Україна.

"Є дві-три можливі причини, - каже він. - Одна – це просто загальна пропаганда, щоб показати, яка Україна погана, хоча ніхто в це вже не вірить. Друга можливість, гірша за першу, полягає в тому, що Росія планує використати "брудну бомбу" і хоче мати можливість звинуватити Україну. Такою була радянська тактика звинувачення іншої сторони в тому, що вони самі роблять чи мають намір зробити. І третя можливість полягає в тому, що вони знають, що ця тактика буде інтерпретована на Заході як ознака того, що, можливо, Москва збирається використати "брудну бомбу", щоб залякати Захід, щоб він більше не надсилав зброю Україні або наполягав на тому, щоб Україна вела переговори на умовах Росії про припинення вогню".

Проте західні лідери кажуть, що підтримка Заходом України є твердою та непохитною.