Кремль фінансує новинні сайти у Східній Європі - BuzzFeed

Зростає тиск з метою повернути обличчя Естонії від Заходу до Сходу

Про це стало відомо з розслідування проведеного в Естонії.

Інформація про Skype-чати, яку отримало видання BuzzFeed і яку раніше досліджували естонські журналісти та слідчі, демонструє зусилля Кремля щодо проведення інформаційної війни в Європі.

Журналісти стверджують, що естонська та інші версії сайтів "БалтНьюс" (BaltNews) фактично є складовими інформаційної війни Кремля, який диктує вміст сайтів і часто закликає публікувати історії, критичні до Америки чи американського суспільства.

За словами естонського експерта із стратегічних комунікацій Рауля Ребане (Raul Rebane), російські зусилля набули форми "системної інформаційної діяльності на зарубіжній території. Іншими словами – інформаційної війни".

"Зростає тиск з метою повернути обличчя Естонії від Заходу до Сходу", - зазначає Ребане. На його думку, саме так виглядає головна мета Росії.

Окремі версії сайту "БалтНьюс" існують в Литві та Латвії. Обидві відповідно до звіту контролюються Кремлем.

За інформацією BuzzFeed, гроші на підтримку сайтів переводились через компанії-оболонки, а редакційна політика контролювалась через Skype. Розслідування також довело факти роботи ферм російських тролів.

Підозрюваний у впливі на східноєвропейські новинні сайти російський агент в Естонії Олександр Корнілов розповів BuzzFeed, що він більше не має жодного зв'язку із "BaltNews". Водночас, він відмовився якось коментувати діяльність веб-сайтів. "Мені більше не цікаво", - сказав він.

Росія продовжує втручатись в політику зарубіжних країн після того як вона втручалась в американські президентські вибори 2016 року​

Редактори та журналісти "БалтНьюс" заявили, що на сайтах працює нова редакційна група, а звинувачення у впливі на них Кремля є помилковими.

"Я писав і публікував новини, які я вважаю важливими і цікавими", - заявив колишній редактор естонського веб-сайту.

Матеріал BuzzFeed є найяскравішим свідченням того, що Росія продовжує втручатись в політику зарубіжних країн після того як, за оцінкою розвідувального співтовариства, вона була задіяна у втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, що джерела Центрального розвідувального управління США у Росії перестали виходити на зв'язок напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться листопаді цього року. Відповідно до The New York Times, інформатори ЦРУ у Росії замовчали ймовірно внаслідок агресивних контррозвідувальних заходів Кремля. Таким чином розвідка США не має доступу до даних щодо планів Росії пов'язаних із майбутніми виборами в Америці.

Ветеран ЦРУ Джон Сайфер розповів виданню, що внаслідок висилки із Росії американських дипломатів, кількість агентів цієї спецслужби у Росії значно скоротилась. Він відзначив, що росіяни продемонстрували готовність вбивати тих, хто співпрацює із іноземною розвідкою.

Раніше радник президента США із національної безпеки Джон Болтон попередив уряд Росії, що Вашингтон не потерпить втручання у політичні процеси і в США і готові вдатися до необхідних заходів, щоб цього не допустити.

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