EUvsDisinfo: Кремль наразі зосередив пропаганду на своїй цілі №1 – Україні

Кремлівська пропаганда проти України активізувалась минулого тижня. Про це пише Проект EU vs Disisnfo, який втілює Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.
Раніше кремлівські канали в основному зосереджувались на поширенні дезінформації про західні країни: намагаючись "поховати" факти про отруєння Скрипаля, відволікаючи увагу і поширюючи неправдиві новини, або "винаходячи інші біологічні та хімічні атаки, наприклад тут в тут, зазначають дослідники.
Однак, минулого тижня російська дезінформаційна кампанія сфокусувалась на на своїй цілі №1 –Україні. Керовані Кремлем телепередачі активно поширювали пропагандистські повідомлення, відомі з 2014 року, заявляючи, що:
- Україна – нацистська країна і нацистська диктатура, якою керують профашистські еліти, а "Слава Україні" є нацистським привітанням.
- Україна – частина "Російського миру".
- Вона розпочала війну проти власного народу – громадянську війну і Росія не має до цього відношення.
- Це не країна, а лише територія.
- В Україні немає обраного парламенту.
- Лідер кримських татар – Мустафа Джемілєв є терористом, який закликає вбити кримчан.
Всю цю дезінформацію було неодноразово спростовано (спростування подано за посиланнями в тексті - ГА), однак, прокремлівські агенції продовжують її повторювати, знову показуючи, що їх метою не є інформування, а – поширення брехні, дезінформація, поширення ненависті, наголошує EUvsDisinfo.
Проект наводить спростування цієї дезінформації під кожною з новин і наголошує на загальній стратегії, що стоїть за цими підробками.
Шизофашизм був одним з численних суперечностей, що постали навесні 2014 рокуТімоті Снайдер
Як писав Тімоті Снайдер в кризі "Дорога до несвободи: Росія, Європа, Америка", положення про те, що Україна – не є країною поширював фашистський філософ Іван Ільїн в першій половині 20 століття і пізніше повторював російський провід. На 2014 рік, слово "фашист" використовувалось як синонім до "українці, які протистоять російському вторгненню" (Глава 4)
"Шизофашизм був одним з численних суперечностей, що постали навесні 2014 року. Згідно до російської пропаганди, українська держава – репресивна, але її не існує, росіян примушують говорити українською, але такої мови не існує", - пише Снайдер.
Заяви про те, що "країна XY – більше не держава" не є новими в арсеналі Кремля. В ноті уряду СРСР до польського посла, iміністр закордонних справ Молотов виправдовував радянське вторгнення до Польщі, заявляючи, що "Польська держава перестала існувати".
Дивіться також: Турецькі медіа оприлюднили аудіо, яке є "записом вбивства" дописувача Washington Post Джамала Хашогі
Facebook Forum