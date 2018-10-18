EUvsDisinfo: Кремль наразі зосередив пропаганду на своїй цілі №1 – Україні

Кремлівська пропаганда проти України активізувалась минулого тижня. Про це пише Проект EU vs Disisnfo, який втілює Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

​

Раніше кремлівські канали в основному зосереджувались на поширенні дезінформації про західні країни: намагаючись "поховати" факти про отруєння Скрипаля, відволікаючи увагу і поширюючи неправдиві новини, або "винаходячи інші біологічні та хімічні атаки, наприклад тут в тут, зазначають дослідники.

Однак, минулого тижня російська дезінформаційна кампанія сфокусувалась на на своїй цілі №1 –Україні. Керовані Кремлем телепередачі активно поширювали пропагандистські повідомлення, відомі з 2014 року, заявляючи, що:

Всю цю дезінформацію було неодноразово спростовано (спростування подано за посиланнями в тексті - ГА), однак, прокремлівські агенції продовжують її повторювати, знову показуючи, що їх метою не є інформування, а – поширення брехні, дезінформація, поширення ненависті, наголошує EUvsDisinfo.

Проект наводить спростування цієї дезінформації під кожною з новин і наголошує на загальній стратегії, що стоїть за цими підробками.

Шизофашизм був одним з численних суперечностей, що постали навесні 2014 року

Як писав Тімоті Снайдер в кризі "Дорога до несвободи: Росія, Європа, Америка", положення про те, що Україна – не є країною поширював фашистський філософ Іван Ільїн в першій половині 20 століття і пізніше повторював російський провід. На 2014 рік, слово "фашист" використовувалось як синонім до "українці, які протистоять російському вторгненню" (Глава 4)

"Шизофашизм був одним з численних суперечностей, що постали навесні 2014 року. Згідно до російської пропаганди, українська держава – репресивна, але її не існує, росіян примушують говорити українською, але такої мови не існує", - пише Снайдер.

Заяви про те, що "країна XY – більше не держава" не є новими в арсеналі Кремля. В ноті уряду СРСР до польського посла, iміністр закордонних справ Молотов виправдовував радянське вторгнення до Польщі, заявляючи, що "Польська держава перестала існувати".

Дивіться також: Турецькі медіа оприлюднили аудіо, яке є "записом вбивства" дописувача Washington Post Джамала Хашогі