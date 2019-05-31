Тимчасова повірена США в Україні зустрілась з Супрун

До посольства Сполучених Штатів в Україні прибула тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна А. Квін (Kristina Kvien). Про це повідомляє прес-служба дипломатичного представництва.

Квін заступає послиню США Йованович, яка залишила Київ передчасно та тлі скандалу складовими якого стали закиди генерального прокурора України Луценка про втручання послині у роботу правоохоронців, та звинувачення на її адресу у США - у буцімто нешанобливому ставленні до президента Трампа та ін.

Генеральний прокурор України також заявляв, що під час виборів президента у США 2016-го року з території України мало місце втручання в американські вибори в якому брали участь американські чиновники та громадяни, а також українці з числа "фаворитів" посольства США. Генпрокурор не навів доказів своїх закидів.

У Державному департаменті наголошували, що відхід Йованович відбувався у встановлений спосіб, а дата узгоджується із передачею президентської влади в Україні.

Квін вже зустрілась з в.о. міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун. За словами останньої, у п'ятницю чиновниці обговорили "інвестиції в розвиток України, включно зі сферою охорони здоров‘я"

Як повідомляють у посольстві США, до останнього часу пані Квін виконувала обов'язки заступника Голови Місії міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі.

Перед тим Крістіна Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника Голови Місії та радника з економічних питань у Посольстві США в Бангкоку, Таїланді; радника з економічних питань у Посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті Президента.

Квін також працювала в Посольстві США в Москві, Росії; в Місії США в Європейському Союзі в Брюселі, Бельгії; у Посольстві США в Манілі, на Філіпінах. У Державному департаменті США у Вашингтоні, окрузі Колумбія, Крістіна працювала над питаннями відносин з Європейським Союзом та двосторонніх відносин зі Словенією.

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