Запит України на купівлю зброї у США – прорахований крок Зеленського, - Карпентер

Україна подала запит на купівлю американського військового устаткування в рамках програми Пентагону з продажу зброї, повідомив голова дипломатичної місії США в країні. Про те, що являє собою ця програма і що означає цей запит для відносин України та США, ми поговорили з директором американського аналітичного Центру Байдена з питань дипломатії та глобальної співпраці Майком Карпентером.

Майже всі країни світу, крім супротивників США, на кшталт Росії, задіяні в цій програмі, пояснив Карпентер в інтерв'ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Ярині Матвійчук.

"Програма доступна для всіх наших партнерів, з якими ми працюємо, - говорить експерт. - Очевидно, вона не стосується наших опонентів, таких як Росія, але більшість країн світу беруть участь у програмі торгівлі зброєю. Це програма, якою керує Пентагон, Агентство зі співробітництва в галузі оборони (або DSCA). Це агентство є посередником у цій програмі між урядами, наприклад українським урядом, і приватні оборонними компаніями у США, як то Boeing, Raytheon або Lockheed Martin, і так далі".

В рамках програми здійснюється не лише продаж, але і обслуговування техніки.

"Це - урядовий контракт, який дозволяє придбати найсучасніше військове обладнання, і потім Сполучені Штати – за посередництвом цієї агенції DSCA - надають всілякі послуги, зокрема, забезпечують логістику, технічне обслуговування, іноді інфраструктуру, та інші види послуг, пов'язані з купівлею військового обладнання", - говорить експерт.

Угоду на продаж зброї затверджує Держдеп та Пентагон, говорить експерт, особливо якщо йдеться про таку устаткування, як протиракетні системи Стінгер, протитанкові ракети Джавелін, або літаки.

Звісно, це прорахована спроба президента Зеленського апелювати до природного бажання Трампа бути бізнесменом, щоб укласти угоду з продажу військового обладнання з іншим країнами

Відповідаючи на питання про можливий вплив угоди на двосторонні відносини США та України, Карпентер, зауважив, що експорт американської зброї є важливим напрямком для президента США і президент України Володимир Зеленський зробив розумно, подавши таку заявку.

"Звісно, це прорахована спроба президента Зеленського апелювати до природного бажання Трампа бути бізнесменом, щоб укласти угоду з продажу військового обладнання з іншим країнами, - говорить Карпентер. - Я думаю, це розумний крок. Я не знаю, які плани навколо цього запиту, але вони майже завжди стосуються найсучаснішої військової техніки".

Як раніше повідомляв "Голос Америки", тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор оголосив у неділю, що Вашингтон наразі розглядає запит України щодо придбання військового обладнання.

«Я радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту. Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору», – цитує слова Тейлора американське посольство на сторінці у Twitter.

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