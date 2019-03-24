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Дивіться: Пасажирів круїзного лайнера евакуювали біля берегів Норвегії

  • Голос Америки
Пасажири лайнера Viking Sky 23 березня 2019 року

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Служби порятунку евакуювали 476 пасажирів розкішного круїзного лайнера після того, як його двигун зазнав пошкоджень біля берегів Норвегії, повідомляє Reuters.

Пасажирам допомагають вийти з гелікоптера служб порятунку, 24 березня 2019 року
Пасажирам допомагають вийти з гелікоптера служб порятунку, 24 березня 2019 року

Корабель Viking Sky, з 1373 пасажирами та командою на борту надіслав сигнал тривоги з Норвезького моря. Багатьох пасажирів, включаючи осіб старшого віку, було евакуйовано гелікоптером.

В неділю корабель взяли на буксир і доправляють до найближчого порту.

Дивіться: відео з місця подій

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг подякувала співробітникам служб порятунку та пасажирам. «Це був драматичний день для пасажирів та співробітників служб порятунку на VikingSky та Hustadvika. Дякую талановитим рятівникам, волонтерам та тим, хто доклав неоціненних зусиль у цих вибагливих умовах», - написала посадовець у Twitter.

Дивіться також: Стіна на кордоні з Мексикою: як у центрі суперечки опинилося маленьке містечко у штаті Іллінойс.

Стіна на кордоні з Мексикою: як у центрі суперечки опинилося маленьке містечко у штаті Іллінойс. Відео
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Стіна на кордоні з Мексикою: як у центрі суперечки опинилося маленьке містечко у штаті Іллінойс. Відео

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