Дивіться: Пасажирів круїзного лайнера евакуювали біля берегів Норвегії

Служби порятунку евакуювали 476 пасажирів розкішного круїзного лайнера після того, як його двигун зазнав пошкоджень біля берегів Норвегії, повідомляє Reuters.

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Корабель Viking Sky, з 1373 пасажирами та командою на борту надіслав сигнал тривоги з Норвезького моря. Багатьох пасажирів, включаючи осіб старшого віку, було евакуйовано гелікоптером.

В неділю корабель взяли на буксир і доправляють до найближчого порту.

Дивіться: відео з місця подій

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг подякувала співробітникам служб порятунку та пасажирам. «Це був драматичний день для пасажирів та співробітників служб порятунку на VikingSky та Hustadvika. Дякую талановитим рятівникам, волонтерам та тим, хто доклав неоціненних зусиль у цих вибагливих умовах», - написала посадовець у Twitter.

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