США більше не будуть видавати "крила астронавтів" космічним туристам - забагато польотів

З 2022 року Федеральні авіаційна адміністрація США припинить видавати "крила астронавтів" комерційним подорожувальникам у космос, а натомість, відначатиме їхні імена на сайті, оголосило відомство в п'ятницю.

"Індустрія комерційних польотів людини в космос значно розвинулась і перейшла від випробувальних польотів до запуску клієнтів у космос за плату, - заявив заступник адміністратора НАСА Уейн Монтейт. - Настав час відзначити більшу кількість шукачів пригод, які наважуються летіти в космос".

"Крила астронавтів" все ж отримають космічні туристи, які здійснили політ до межі космосу цього року на приватних космічних кораблях США, а також ще здійснять польоти цього року, повідомили у відомстві.

До переліку тих, хто отримає "крила астронавтів" потрапили мільярдери Джефф Безос та Річард Бренсон.

Почесні "крила астронавта" також отримують учасники експериментальнго польоту компанії Virgin Galactic 2014 року, що зазнав аварії, в результаті якої загинула людина.

Також компанії, які організували польоти, видали учасникам свої відзнаки.

Астронавти НАСА продовжать отримувати "крила астронавтів" США.

З наступного року Федеральна авіаційна адміністарція відзначатиме на своєму сайті комерційних туристів, які брали участь в польотах, схвалених Федеральною авіаційною адміністріцією США і піднімались на висоту щонайменше 80 кілометрів.

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