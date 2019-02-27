Держдеп США: Крим - це Україна

П'ять років тому, російська окупація українського Криму стала виявом ескалації російської агресії, йдеться в офіційній заяві Держсекретаря США Майка Помпео, виданій 27 лютого.

Міжнародна спільнота не повинна миритись з незаконною анексією Криму, наголошує Держдеп.

Світ не забув цинічну брехню, до якої вдавалась Росія, щоб виправдати свою агресію і замаскувати спробу анексії української території

"Росія намагалась змінити міжнародний порядок, зашкодити основним свободам людини та послабити нашу спільну безпеку. Світ не забув цинічну брехню, до якої вдавалась Росія, щоб виправдати свою агресію і замаскувати спробу анексії української території. Поважні країни не мають миритись з використанням сили Росією проти мирного сусіда. Сполучені Штати підтверджують свою незмінну позицію: Крим – це Україна і він має залишатись під контролем України", - йдеться в заяві.

Репресії в Криму погіршились, зазначає Помпео. Він закликав Росію відпустити українців, ув'язнених за мирний опір.

"Сполучені Штати надзвичайно непокоїть погіршення репресій з боку російського окупаційного режиму в Криму. Протягом п'яти років російська окупаційна влада вдавалась до зловживань, щоб знищити опозицію до свого контролю над Кримом. В рамках цієї кампанії, Росія довільно затримувала і несправедливо засуджувала осіб за мирну опозицію до окупації, і, в деяких випадках, силоміць перевела цих осіб з окупованого Криму до Росії.

Сполучені Штати закликають Росію відпустити всіх українців, включаючи членів кримськотатарської спільноти, яких вона ув'язнила через їх мирний опір. Серед них – Олек Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Руслан Зейтуллаєв і біля 70 інших.

Ми закликаємо Росію негайно припинити порушення і припинити окупацію Криму і, тим часом, виконати свої зобов'язання згідно до міжнародного права, включаючи правила стосовно окупації", - йдеться в заяві.

В Держдепі нагадали, що згідно до Декларації від 25 липня 2018 року, США підтверджують свою незгоду визнавати запити Кремля на суверенну владу над Кримом. Сполучені Штати ще раз наголосили на своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

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