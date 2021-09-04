Правозахисники виступили з заявою щодо затримань в Криму

Представники 21 правозахисної організації в Україні підписали термінову заяву через повідомлення про затримання активістів в Криму.

"3 та 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Російської Федерації провели 5 обшуків в окупованому Криму, після яких затримали і повезли у невідомому напрямку п’ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова", - йдеться в заяві опублікованій на інтернет-сторінці Кримської правозахисної групи.

На момент публікації цієї заяви відомо, що обшуки у Ельдара Одаманова та Азіза Ахтемова проводилися нібито у зв'язку з підривом газопроводу під Сімферополем, який стався 23 серпня 2021 року. Наступний обшук відбувся у Нарімана Джеляла, Першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу і громадського активіста, який відкрито заявляв про грубі порушення прав людини в окупованому Криму та брав участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року, додають правозахиники.

У Симферополі російські силовики затримали близько 40 осіб, серед них активісти та родичі п'ятьох кримських татар, яких затримали раніше, повідомила Кримська правозахисна група, посилаючись на інформацію активіста.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у Facebook: "Забрали близько 40 людей, серед них жінки та літні люди ... Серед затриманих двоє кореспондентів ′′ Кримської солідарності ′′ Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов".

Президент України Володимир Зеленський пов'язав затримання з проведенням в Україні установчого засідання "Кримської платформи".

"Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи", - написав український президент в соцмережах. "Всі затримані мають бути звільнені!" - додав він.

МЗС України висловило "рішучий протест у зв'язку з обшуками і затриманнями жителів різних районів в криму 3 і 4 вересня" і звернулось до Росії з вимогою звільнити затриманих.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова", - йдеться в заяві міністерства.

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