Як повернути Крим до кінця літа, говорить Бен Годжес

Крим буде звільнений до кінця майбутнього літа. Такий прогноз зробив генерал-лейтенант США (у відст.) Бен Годжес під час зустрічі в "Атлантичній раді" у Вашингтоні 20 грудня.

Як пояснив колишній військовик, для звільнення півострова не обов’язково кидати танки на штурм Перекопу. На його думку, щоб витіснити російські війська із Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів лише два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Уже сьогодні Україна спроможна влучати по цих цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для збройних сил РФ, каже Годжес.

За його словами, «Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил».

Про те, що Україна потребує ATACMS, говорять місяцями, але їх досі нема.

Як вважає американський генерал, причина у тому, що «Надто багато людей в адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму. Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби».

Цю думку про причини зволікання з потужною наступальною зброєю для України поділяють і інші експерти, які виступали на дискусії "Атлантичної ради".

«Захід не вірить, що Україна може відвоювати Крим без того, щоб Росія вдалася до ядерної атаки. Ми боїмося Росію. Гадаю, президент і його радники з безпеки самі себе переконали, що Росія набагато страшніша, ніж вона є насправді», - зауважила заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Герінг.

«Ми виявляли далеко більшу рішучість щодо Радянського Союзу. А це був сильніший ворог, аніж Росія «Крихітки Путіна», - додає директор Євразійського центру посол Джон Гербст.

Що потрібно для того, щоб Україна швидше виграла цю війну?

Як вважає генерал Годжес, «Білий дім повинен сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла. 10 місяців триває війна, а Білий дім ніяк не може подолати цей останній маленький бар’єр і сказати: "Ми зробимо все, щоб Україна перемогла". Якби вони це сказали, то всі розмови про те, скільки і якої зброї давати, не були б навіть предметом для дискусії».

«Ми дуже вдячні за те, що отримуємо», - наголосила учасниця обговорення, голова комісії ВР з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Проте на її думку, на Заході досі немає консенсусу, що Україна повинна перемогти, і що саме означає ця перемога.

«Коли я чую, що західні партнери підтримуватимуть нас до кінця, то мене непокоїть, як вони розуміють оте «до кінця» і яким той кінець може бути. Краще б вони сказали, що підтримуватимуть Україну до її перемоги над Росією», - зауважила Цинцадзе.

«Я думаю, що Крим це ключ до перемоги. Це вирішальна територія», - підкреслив генерал Годжес.

За його словами, допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, - півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни. «Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту», - вважає Годжес.

«Крим буде повернуто. Це цілком можливо», - додав інший учасник дискусії, екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк. Як він сказав – з ATACMS чи без, але Україна доб’ється ізоляції півострова.

«Я прогнозую, що Україна звільнить Крим до кінця майбутнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року», - заявив, підсумовуючи дискусію, Бен Годжес. І додав: сьогодні він ще більш впевнений у своєму прогнозі, ніж місяць тому.