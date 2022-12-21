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Як повернути Крим до кінця літа, говорить Бен Годжес
Крим буде звільнений до кінця майбутнього літа. Такий прогноз зробив генерал-лейтенант США (у відст.) Бен Годжес під час зустрічі в "Атлантичній раді" у Вашингтоні 20 грудня.
Як пояснив колишній військовик, для звільнення півострова не обов’язково кидати танки на штурм Перекопу. На його думку, щоб витіснити російські війська із Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів лише два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).
Уже сьогодні Україна спроможна влучати по цих цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для збройних сил РФ, каже Годжес.
За його словами, «Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил».
Про те, що Україна потребує ATACMS, говорять місяцями, але їх досі нема.
Як вважає американський генерал, причина у тому, що «Надто багато людей в адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму. Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби».
Цю думку про причини зволікання з потужною наступальною зброєю для України поділяють і інші експерти, які виступали на дискусії "Атлантичної ради".
«Захід не вірить, що Україна може відвоювати Крим без того, щоб Росія вдалася до ядерної атаки. Ми боїмося Росію. Гадаю, президент і його радники з безпеки самі себе переконали, що Росія набагато страшніша, ніж вона є насправді», - зауважила заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Герінг.
«Ми виявляли далеко більшу рішучість щодо Радянського Союзу. А це був сильніший ворог, аніж Росія «Крихітки Путіна», - додає директор Євразійського центру посол Джон Гербст.
Що потрібно для того, щоб Україна швидше виграла цю війну?
Як вважає генерал Годжес, «Білий дім повинен сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла. 10 місяців триває війна, а Білий дім ніяк не може подолати цей останній маленький бар’єр і сказати: "Ми зробимо все, щоб Україна перемогла". Якби вони це сказали, то всі розмови про те, скільки і якої зброї давати, не були б навіть предметом для дискусії».
«Ми дуже вдячні за те, що отримуємо», - наголосила учасниця обговорення, голова комісії ВР з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Проте на її думку, на Заході досі немає консенсусу, що Україна повинна перемогти, і що саме означає ця перемога.
«Коли я чую, що західні партнери підтримуватимуть нас до кінця, то мене непокоїть, як вони розуміють оте «до кінця» і яким той кінець може бути. Краще б вони сказали, що підтримуватимуть Україну до її перемоги над Росією», - зауважила Цинцадзе.
«Я думаю, що Крим це ключ до перемоги. Це вирішальна територія», - підкреслив генерал Годжес.
За його словами, допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, - півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни. «Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту», - вважає Годжес.
«Крим буде повернуто. Це цілком можливо», - додав інший учасник дискусії, екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк. Як він сказав – з ATACMS чи без, але Україна доб’ється ізоляції півострова.
«Я прогнозую, що Україна звільнить Крим до кінця майбутнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року», - заявив, підсумовуючи дискусію, Бен Годжес. І додав: сьогодні він ще більш впевнений у своєму прогнозі, ніж місяць тому.
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- Голос Америки
Байден "в захваті" від візиту Зеленського до США
Президент США Джо Байден побажав українському президентові Володимиру Зеленськму "гарного перельоту" і сказав, що "в захваті" від візиту Зеленського до Вашингтона.
"Сподіваюсь, Володимире, що політ йде добре. Я в захваті від нагоди вас приймати. Багато чого потрібно обговорити", - твітує президент США у відповідь на повідомлення Зеленського про візит.
"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності. Зокрема, із президентом США [Джо Байденом] обговоримо співпрацю. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Twitter зранку у середу.
Зеленський пробуде у США всього декілька годин в середу 21 грудня. Він приїхав з України до Польщі потягом, а у організації його візиту до США задіяно американський військовий літак, повідомляє CNN з посиланням на інформацію посадовців США.
«Цей візит підкреслить непохитні наміри Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги», - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр напередодні.
За її словами, візит відбувається на запрошення президента Джо Байдена. Очікується, що це стане першою поїздкою Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. За попереднім планом, український президент проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України.
В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, як очікують, виступить зі спеціальним зверненням до американського Конгресу.
Виступ президента України Володимира Зеленського перед американськими законодавцями стане честю для Конгресу, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
"Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США, - сказала Пелосі, яка представляє Демократичну партію США. - Я бачила його у Києві [під час візиту у травні], було неймовірно бачити сміливість народу України, їхню відданість демократії, їхню боротьбу проти нападу Путіна - вони борються за демократію для всіх нас".
Також у середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.
В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.
- Голос Америки
Це честь приймати "абсолютного героя" Зеленського у Конгресі - Ненсі Пелосі
Виступ президента України Володимира Зеленського перед американськими законодавцями стане честю для Конгресу, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
"Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США, - сказала Пелосі, яка представляє Демократичну партію США. - Я бачила його у Києві [під час візиту у травні], було неймовірно бачити сміливість народу України, їхню відданість демократії, їхню боротьбу проти нападу Путіна - вони борються за демократію для всіх нас".
У відповідь на запитання журналістів про те, яке послання конгресмени мають для Зеленського, Пелосі сказала, що це "дуже потужна двопартійна підтримка". В офіційному листі-запрошенні для виступу у Конгресі Пелосі зазначила, що "Америка і світ у захваті від героїзму українського народу".
"Він національний і світовий герой - я буду слухати його [промову особисто]", - сказав про візит Зеленського сенатор-республіканець Мітт Ромні, пише The New York Times.
"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності. Зокрема, із президентом США [Джо Байденом] обговоримо співпрацю. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Twitter зранку у середу.
Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що візит Зеленського відбудеться на запрошення президента Джо Байдена. В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, як очікують, виступить зі спеціальним зверненням до американського Конгресу.
Також у середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.
В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, на тлі першого, з часу лютневого вторгнення Росії, закордонного візиту українського президента Володимира Зеленського до США, обговорюють можливість його відвідин інших країн Європи.
В Нью-Йорку відкрили будинок для українських бійців, які приїхали на протезування та реабілітацію. Відео
В Нью-Йорку також допомагають відновитись українським військовим – там відкрився Центр добрих справ. Це спеціальний будинок, в якому вже живуть двоє поранених бійців, які приїхали до Нью-Йорка на протезування та реабілітацію.
- Голос Америки
США планують надати Україні Patriot. Системи ефективні проти ракет, менш доцільні проти дронів - експерти США
Система протиповітряної оброни Patriot, яку США планують надати Україні, стане "критично важливим активом для захисту народу України проти російського варварського нападу на критично важливу інфраструктуру України", заявив посадовець Білого дому під час спілкування з журналістами у вівторок.
Він оголосив, що США тренуватимуть українських військових управлінню батареєю Patriot. Навчання відбуватимуться в третій країні.
"Гарною новиною" назвав надання системи Patriot дослідник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян.
Як написав Washington Post, система має складні радари, які визначають загрози, що наближаються, включно з крилатими та балістичнмим ракетами та запускають далекобійні ракети, щоб їх перехопити.
Батарея Patriot "однозначно зіб'є крилаті ракети, балістичні ракети і російські бомбардувальники", заявив генерал США (у відст) Беррі Маккефрі в інтерв'ю MSNBC. Він, однак, відзначив, що вартість ракети - 4 мільйони доларів, "тому немає великої доцільності в тому, щоб збивати нею іранські дрони, вартістю по 50 000 доларів кожен". Для того, щоб інтегрувати систему ППО, Україні знадобиться до півроку, каже Маккефрі.
Він також зауважив, що в оголошенні йдеться про те, що Україна отримає одну батарею Patriot, і порівняв це з тим, що США мають 50 таких систем.
Як повідомляв Голос Америки, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес під час події у вівторок в Атлантичній Раді назвав надання системи Patriot "краплею в морі".
"Patriots – величезне покращення можливостей. Проблема полягає в тому, що це крапля в морі, з точки зору потужностей. Припустимо, що є одна батарея із шістьма чи вісьмома пусковими установками. Цього буде достатньо, щоб захистити одне місто від крилатих ракет і літаків, якщо вона належним чином інтегрована в усі інші системи. Протиповітряна та протиракетна оборона мають бути інтегрованою мережею систем», - наголосив під час події колишній американський генерал Бен Годжес.
Системи Patriot - не найважливіший елемент допомоги США та НАТО, твітує колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг.
"Критично важливо для майбутнього України поєднати військові спроможності та відповідне тренування для майбутніх операцій", - написав він у Twitter.
В Білому домі заявили, що США продовжать надавати пріоритетного значення іншим системам протиповітряної оборони, включаючи NASAMS, HAWKs, Stingers, та обладнанню проти дронів.
В Росії різко відреагували на можливість поставки систем Україні і заявили, що системи та будь-які команди, які їх супроводжують, стануть "законною ціллю" для російських військових. Речниця російського МЗС Захарова звинуватила США в тому, що вони фактично стали стороною конфлікту і поставка систем може стати "ще одним провокаційним кроком США". Україна та міжнародна спільнота підтверджують право України на захист від російської агресії.
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