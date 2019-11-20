В Україні набирають обертів розслідування щодо Петра Порошенка

Ранок 19 листопада. До Головної військової прокуратури викликали п’ятого президента України: свідчити у справі про події в Іловайську 2014 року.

Журналісти чекали даремно, Петро Порошенко не прийшов.

Історія із переслідуванням екс-президента розпочалася з приходом до влади команди Зеленського. Сьогодні йдеться вже про 13 проваджень, в яких згадується прізвище Порошенка. Список цих справ опублікувало ДБР. Там – і захоплення державної влади, і ухилення від сплати податків, і затримання Саакашвілі…

Але головна справа, та, з якої все почалося, кажуть адвокати, стосується наказу Порошенка українським військовим морякам провести кораблі через Керченську протоку. Мовляв, таким чином глава держави навмисно провокував загострення конфлікту з Росією, щоб відтермінувати президентські вибори.

«Все почалося із заяви [Андрія] Портнова у справі моряків», – сказав «Голосу Америки» адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

За його словами, «ДБР своїми так званими слідчими діями хоче поставити під сумнів законність дій українського керівництва, законність дій українських моряків. А також підтвердити російську позицію, що це начебто була українська провокація, начебто було перевищення повноважень. Усі інші заяви – це просто димова завіса, яка маскує основну мету».

Адвокати Порошенка заявляють – їхній підзахисний і надалі не ходитиме на допити, якщо його, як цього разу, викличуть не в законний спосіб, а через Фейсбук. Вони також називають усі розпочаті провадження абсурдними.

Проект подання про зняття депутатської недоторканності з Порошенка вже готовий



Новий поворот у справі екс-президента намітився цього тижня. Державне бюро розслідувань спрямувало до Генеральної прокуратури повідомлення про підозру. Проект подання про зняття депутатської недоторканності з Порошенка вже готовий.

У Верховній Раді розмірковують над тим, як голосуватимуть, якщо таки отримають це подання.

Ось що сказав «Голосу Америки» перший віце-спікер Руслан Стефанчук:

“У фракції Слуга народу буде вільне голосування. Окрім цього, ми будемо дивитися на ті матеріали, які надійдуть. Я як юрист буду покладатися тільки на своє розуміння юридичного аналізу цих справ”.

А тим часом експерти вказують на політичну складову переслідування екс-президента. І на те, що звинувачення проти Порошенка підозріло вкладаються в русло кремлівських вимог до України.

“Складається враження, що основний удар наноситься саме по Порошенку. Мені здається, що це не випадково», - сказав «Голосу Америки» професор політології НаУКМА Олексій Гарань.

Якщо послухати президента Зеленського, то у нього головний ворог не Путін, а саме Порошенко



За словами Гараня, «Якщо послухати президента Зеленського, то у нього головний ворог не Путін, а саме Порошенко. Мовляв, зараз є політична воля досягти миру, а раніше у попередньої влади такого не було. Це неправда. Це просто перенесення відповідальності з Путіна на українську владу».

А голова дипломатичного представництва США в Україні Вільям Тейлор напередодні зробив заяву зі словами підтримки Порошенкові. За конфлікт однозначно відповідає Росія, а не колишній президент, наголосив Тейлор.

«Голос Америки» звернувся по коментарі щодо кримінального переслідування Петра Порошенка до Генпрокуратури та ДБР, але відповіді поки що нема.

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