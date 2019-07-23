Майже рік тому США видали Декларацію з невизнання анексії Криму. Подібному документу щодо країн Балтії – 79 років

25 липня 2018 року Державний департамент США затвердив Кримську декларацію, якою США закріпили політику невизнання Америкою незаконної анексії Криму.

Цей документ порівнюють з Декларацією Веллеса, прийнятою 79 років тому, - 23 липня 1940-го року.

Декларація Веллеса засудила окупацію країн Балтії з боку СРСР та закріпила невизнання Америкою їх анексії. Декларація Веллеса, оприлюднена тодішнім держсекретарем США Самнером Веллесом, поклала початок політиці невизнання анексії країн Балтії, яка зберігалась аж до здобуття ними незалежності.

"79 років з Декларації Веллеса, якою США засудили окупацію Литви, Латвії та Естонії СРСР в 1940-му, - пише міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. – Минулого року США видали Кримську декларацію, що підтверджує заперечення анексії Росією українського Криму. Обидві декларації втілюють принципову позицію США у критичні часи".

В тексті Кримської декларації наголошується: "Росія, через своє вторгнення до України у 2014-му році та спробу анексії Криму, прагнула підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні країни: жодна країна не може змінювали кордони іншої країни силою. Держави світу, включно із Росією, погодились із цим принципом у Хартії ООН, зобов’язавшись утримуватись від погроз використання сили проти територіальної цілісності, або політичної незалежності будь-якої держави. Цей фундаментальний принцип - який закріплений у Гельсінських угодах - є одною із основ на яких базується наша спільна безпека".

Документ закликає Росію припинити окупацію Криму.

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