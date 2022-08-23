Крим, як і кожна інша частина країни, – це Україна. Держсекретар США Блінкен

США визнають право України на всі її території, включно з Кримом, заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми повинні продовжувати наполягати на тому, що Крим – це Україна, як Донецьк і Луганськ – це Україна, так само, як кожна інша частина країни – це Україна». Про це під час саміту «Кримська платформа» заявив Ентоні Блінкен, який взяв участь у заході, приєднавшись до нього по відеозв'язку.

Він наголосив, що такою була позиція США в 2014 році і залишається дотепер.

«Ми повинні продовжувати збільшувати витрати та міжнародний тиск на президента Путіна та його прихильників, доки не будуть поважатися права українського народу та суверенітет країни», - наголосив він.

За словами Блінкена, Сполучені Штати мають й надалі надавати всебічну підтримку українцям, які захищають свої права, - «не лише заради народу України, але й тому, що коли ми відстоюємо ці принципи, а не стоїмо осторонь, ми допомагаємо безпеці людей усіх націй».

У промові, розміщеній в твітері Державного департаменту, очільник відомства також звернув увагу на те, що спроба окупації Криму в 2014 році відбувалася за тим же сценарієм, що й повномасштабне російське вторгнення в 2022-му році. Це – й призначені маріонетки Кремля, й фіктивні референдуми, й жорстокість російських військ.

«І ми бачимо (подібність – ред.) у звірствах і репресіях російських військ на територіях, які вони захоплюють і контролюють, як-от позасудові страти, насильницькі зникнення, катування, зґвалтування та фільтраційні операції, свідками яких світ став у Бучі та Ірпіні. Деякі з яких ми бачили і досі бачимо, як російські війська вчиняють у Криму», - наголосив Блінкен.

У вівторок, 23 серпня, відбувся другий саміт «Кримської платформи». Хоча він пройшов переважно онлайн, з візитом в Київ, зокрема для участі в саміті, прибув президент Польщі Анжей Дуда.

У саміті за допомогою відеозв’язку взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та Канади - Джастін Трюдо. Всього – 40 лідерів, майже 60 держав і міжнародних організацій, відповідно до повідомлення на сайті українського президента.

За словами президент України Володимира Зеленського, цей саміт, який проводиться вже вдруге, став «глобальним форумом» лідерів, які «допомагають відновленню миру й законності для Криму».

«Європейські лідери, лідери «Великої сімки», лідери країн Африки, Азії, Латинської Америки. Це не просто зустріч, не просто дискусія. Кримська платформа стала глобальним форумом, який об'єднав лідерів вільного світу. Це спільнота людей, які допомагають відновленню миру й законності для Криму, для Чорноморського регіону, для всієї Європи», - йдеться у заяві українського президента на офіційному вебсайті.

«Кримська платформа» є міжнародним координаційним механізмом, що діє на постійній основі, для привернення міжнародної уваги до питань Криму, захисту прав людини на півострові та сприяння його деокупації.

Перший саміт «Кримської платформи» відбувся у Києві 23 серпня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що те, що цей саміт проводиться вдруге, є відповіддю світу на російську агресію.

«Чітка підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. У Криму російська агресія почалася, у Криму й буде її фінал», - заявив президент.

«Російська Федерація не просто мовчазним чином спостерігала за цим, а робила все для того, щоб «Кримська платформа» не відбулась, - розповіла в інтерв’ю «Голосу Америки» перша заступниця голови Міністерства закордонних справ України Еміне Джапарова. - Сам по собі саміт і весь рік після і сьогодні – це вже величезне досягнення - політика невизнання і політика розуміння того, що Крим - це Україна».