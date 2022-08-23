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Крим, як і кожна інша частина країни, – це Україна. Держсекретар США Блінкен
США визнають право України на всі її території, включно з Кримом, заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Ми повинні продовжувати наполягати на тому, що Крим – це Україна, як Донецьк і Луганськ – це Україна, так само, як кожна інша частина країни – це Україна». Про це під час саміту «Кримська платформа» заявив Ентоні Блінкен, який взяв участь у заході, приєднавшись до нього по відеозв'язку.
Він наголосив, що такою була позиція США в 2014 році і залишається дотепер.
«Ми повинні продовжувати збільшувати витрати та міжнародний тиск на президента Путіна та його прихильників, доки не будуть поважатися права українського народу та суверенітет країни», - наголосив він.
За словами Блінкена, Сполучені Штати мають й надалі надавати всебічну підтримку українцям, які захищають свої права, - «не лише заради народу України, але й тому, що коли ми відстоюємо ці принципи, а не стоїмо осторонь, ми допомагаємо безпеці людей усіх націй».
У промові, розміщеній в твітері Державного департаменту, очільник відомства також звернув увагу на те, що спроба окупації Криму в 2014 році відбувалася за тим же сценарієм, що й повномасштабне російське вторгнення в 2022-му році. Це – й призначені маріонетки Кремля, й фіктивні референдуми, й жорстокість російських військ.
«І ми бачимо (подібність – ред.) у звірствах і репресіях російських військ на територіях, які вони захоплюють і контролюють, як-от позасудові страти, насильницькі зникнення, катування, зґвалтування та фільтраційні операції, свідками яких світ став у Бучі та Ірпіні. Деякі з яких ми бачили і досі бачимо, як російські війська вчиняють у Криму», - наголосив Блінкен.
У вівторок, 23 серпня, відбувся другий саміт «Кримської платформи». Хоча він пройшов переважно онлайн, з візитом в Київ, зокрема для участі в саміті, прибув президент Польщі Анжей Дуда.
У саміті за допомогою відеозв’язку взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та Канади - Джастін Трюдо. Всього – 40 лідерів, майже 60 держав і міжнародних організацій, відповідно до повідомлення на сайті українського президента.
За словами президент України Володимира Зеленського, цей саміт, який проводиться вже вдруге, став «глобальним форумом» лідерів, які «допомагають відновленню миру й законності для Криму».
«Європейські лідери, лідери «Великої сімки», лідери країн Африки, Азії, Латинської Америки. Це не просто зустріч, не просто дискусія. Кримська платформа стала глобальним форумом, який об'єднав лідерів вільного світу. Це спільнота людей, які допомагають відновленню миру й законності для Криму, для Чорноморського регіону, для всієї Європи», - йдеться у заяві українського президента на офіційному вебсайті.
«Кримська платформа» є міжнародним координаційним механізмом, що діє на постійній основі, для привернення міжнародної уваги до питань Криму, захисту прав людини на півострові та сприяння його деокупації.
Перший саміт «Кримської платформи» відбувся у Києві 23 серпня 2021 року.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що те, що цей саміт проводиться вдруге, є відповіддю світу на російську агресію.
«Чітка підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. У Криму російська агресія почалася, у Криму й буде її фінал», - заявив президент.
«Російська Федерація не просто мовчазним чином спостерігала за цим, а робила все для того, щоб «Кримська платформа» не відбулась, - розповіла в інтерв’ю «Голосу Америки» перша заступниця голови Міністерства закордонних справ України Еміне Джапарова. - Сам по собі саміт і весь рік після і сьогодні – це вже величезне досягнення - політика невизнання і політика розуміння того, що Крим - це Україна».
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"Це неприйнятно, це принизливо." ООН стурбований планами судити українських військовополонених в Маріуполі
Процес над українськими військовополоненими у Маріуполі може вважатися воєнним злочином, заявив Офіс ООН з прав людини.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) висловило стурбованість планами підконтрольної Росії влади на окупованих територіях Донбасу судити полонених українських військових та тим, як «принизливо» проводиться ця акція.
Про це у вівторок, 22 серпня сказала на брифінгу, Равіна Шамдасані, речниця УВКПЛ, повідомляє агентство Reuters.
«У ЗМІ з'являються фотографії кліток, які будують у філармонії Маріуполя, дійсно величезні клітки, і, очевидно, ідея полягає в тому, щоб тримати ув'язнених», - цитує Шамдасані агентство.
«Це неприйнятно, це принизливо», - сказала вона. За її словами, умисне позбавлення військовополонених на справедливий суд означитиме воєнний злочин з боку Росії.
Також вона розповіла, що УВКПЛ, яке має десятки спостерігачів в Україні, досі не отримало доступу до ув'язнених. Представники ООН не очікують, що зможуть бути присутнім на запланованих судових засіданнях в Маріуполі.
«Ми стурбовані тим, що відмова в доступі до незалежних спостерігачів робить військовополонених відкритими для тортур, задля того, щоб вибити зізнання», — сказала вона, відповідно до повідомлення Reuters.
Президент України Володимир Зеленський назвав «суд» над полоненими українськими військовими «незаконним судилищем» та «червоною лінією», після переходу якої, Росія втрачає можливість вести переговори.
«У разі проведення незаконного судилища над захисниками Маріуполя не може бути й мови про переговори», - повідомляється на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського.
«Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про «червоні лінії». Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому – крапка. Мені нічого додати», – цитує заяву президента під час спільної прес-конференції з польським президентом Анджеєм Дудою в Києві прес-служба президента.
Також, Україна у вівторок подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини у справі захисників Маріуполя, йдеться у спільній заяві Мін'юсту та Міністерства закордонних справ України.
Вимоги подано «у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників «Азовсталі»".
Також Україна вимагає вжиття термінових заходів, щоб не допустити проведення інших «так званих «трибуналів» та інших показових судилищ, зрежисованих російськими загарбниками» над українськими військовополоненими.
«Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини», – наголосив у заяві Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За даними джерел в розвідці Української правди, росіяни планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу, щоб показово судити українських військовополонених. Такий суд вони планують робити не лише в Маріуполі, а й в інших місцях, зокрема в Херсоні.
Ще наприкінці червня очільник підтримуваної Росією так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін заявляв, що перший етап суду має пройти до кінця літа, повідомляють російські ЗМІ.
«Ми готуємося на всіх напрямках: і приміщення, і вся доказова база», - сказав він в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.
Москва заперечує катування та інші форми поганого поводження з військовополоненими, стверджуючи, що російські сили беруть участь у «спеціальній військовій операції» з метою усунення загроз, які вони бачать для себе в Україні.
Правоохоронні органи України, міжнародні та українські організації фіксують численні випадки катувань, вбивств та інші форми порушення прав людини під час загарбницької війни Росії в Україні.
У статті використано матеріали Reuters, Української правди, російських ЗМІ.
«Росія не змінилася». Москві пригадали Пакт Молотова-Ріббентропа, який розділив Європу на «сфери впливу»
У країнах Балтії та Центральної Європи згадують 83-тю річницю Пакту Молотова-Ріббентропа, таємного протоколу до Угоди між СРСР і нацистською Німеччиною, що поділив країни Північної та тодішньої Східної Європи на «сфери впливу» та відкрив шлях для початку Другої світової війни.
З 2009 року за рішенням Європейського парламенту 23 серпня є Європейським днем пам'яті жертв всіх тоталітарних та авторитарних режимів.
Про це пригадала у своїй заяві прем’єр-міністерка Естронії Кая Каллас.
«Сьогодні день пам'яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів. 83 роки тому був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа, який розділив Європу на сфери впливу. Це забрало нашу незалежність і спричинило серйозні звірства проти естонського народу», – написала вона у твіті.
За її словами, наміри Росії не змінилися з того часу.
«Ми всі бачили, як Росія повернула жорстоку війну на європейську землю. Росія не змінилася. Росія все ще хоче розділити Європу», – написала Каллас. Вона додала, що Балтійські країни об’єдналися 33 роки тому в Балтійському шляху, «щоб боротися за нашу свободу».
Протестуючи проти незаконної радянської окупації, 23 серпня 1989 року майже два мільйони людей з Естонії, Латвії та Литви взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Таллінна через Ригу до Вільнюса довжиною 675 кілометрів, один із найперших і найдовших нерозривних людських ланцюгів в історії.
«Ми відновили незалежність. Сьогодні ми об'єднані за Україну», – заявила голова уряду Естонії. Вона додала, що злочини проти людяності не мають терміну давності та Росія має понести відповідальність за свою нинішню неспровоковану агресію.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагадав у річницю підписання Пакту Молотова–Ріббентропа про те, що не можна «здаватися агресорам» і потрібно «відстоювати свою свободу, цінності та права людини».
«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв злочинів тоталітарних режимів. Ми не повинні забувати про мужність тих, хто виступив проти несправедливості. Навіть у ці дні ми не повинні здаватися агресорам і повинні відстоювати свою свободу, цінності та права людини», – написав у твіті Міністр закордонних справ Чехії.
Посольство США у Ризі нагадало, що пакт Молотова-Ріббентропа створив умови для розв’язання Другої світової війни, за яку несе відповідальність не лише нацистська Німеччина, але і Радянський Союз як її союзник.
«Деякі люди сьогодні вважають нацистську Німеччину та Радянський Союз запеклими ворогами у Другій світовій війні. Але 23 серпня 1939 року показало, що це не завжди було так. Таємний пакт, який поклав початок Другій світовій війні та змінив Європу», – написало посольство США у твітері.
Російське міністерство закордонних справ також пригадало річницю Пакту Молотова-Ріббентропа, запросивши у твітері переглянути свою версію подій, що передували підписанню цього документа.
На цей твіт російського МЗС відреагував представник польського уряду. Речник Міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин написав, що Кремль, «як завжди в річницю Пакту Молотова-Ріббентропа, фальсифікує історію».
«Цього разу у своєму пропагандистському ролику він знову покладає провину за початок Другої світової війни на Польщу і зображує Радянський Союз як єдину державу, яка дійсно діяла проти Гітлера».
Офіційно російське МЗС дотримується версії, що підписання договору про ненапад з Німеччиною було вимушеним кроком, який дозволив Радянському Союзу відстрочити початок війни майже на два роки та зміцнити обороноздатність країни.
Більшість істориків вважають, що Пакт про ненапад, який включав секретний протокол, за яким нацистська Німеччина та Радянський Союз поділили Європу на сфери впливу, призвів до окупації та анексії країн Балтії та частин територій Фінляндії та Румунії та розподілу Польщі поміж Німеччиною та СРСР.
У травні 2014 року в Росії запроваджено кримінальну відповідальність за «поширення завідомо неправдивих відомостей про діяльність СРСР під час Другої світової війни, вчинених публічно». Закон передбачає позбавлення волі до трьох років. А якщо такі дії вчиняються з використанням ЗМІ, покарання може сягати п’яти років позбавлення волі.
Все починалося і має закінчитися в Криму. Заступниця голови МЗС Джапарова – про успіхи та виклики «Кримської платформи»
Понад 50 іноземних учасників - країн та міжнародних організацій - підтвердили свою участь в саміті «Кримська платформа», який проходить в режимі онлайн 23 серпня, розповіла "Голосу Америки" перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова. Це більше ніж минулого року, коли в саміті взяли участь 47 іноземних держав та міжнародних організацій. Високим є і представництво учасників форуму, наприклад, до заходу особисто долучилися більшість очільників держав з так званої «Групи семи». Головна мета саміту «Кримської платформи» – деокупація Криму.
В інтерв’ю «Голосу Америки» Джапарова розповіла, що серед завдань її команди було і розширення географії заходу. Цього року «Кримську платформу» підтримала низка країн Африки, Латинської Америки та Азії. Також збільшилася і кількість організацій, наприклад, долучилася ОБСЄ.
Представники української влади, Джапарова та керівниця Служби забезпечення діяльності «Кримської платформи» Марія Томак, також розповіли «Голосу Америки», що «Кримська платформа» - це далеко не лише щорічний міжнародний саміт. Значна робота в рамках цієї платформи ведеться протягом усього року - як із міжнародними партнерами, так й в середині країни.
Джапарова говорить, що з самого початку головним завданням «Кримської платформи» була деокупація Криму, а її інструментом – так звана політика невизнання світовою спільнотою неправомірних дій Росії. Джапарова переконана, Україна має успіхи у впровадження цієї політики.
«Російська Федерація не просто мовчазним чином спостерігала за цим, а робила все для того, щоб «Кримська платформа» не відбулась. Сам по собі саміт і весь рік після і сьогодні – це вже величезне досягнення - політика невизнання і політика розуміння того, що Крим - це Україна».
Джапарова пояснила, що, ця робота, зокрема, відбувалася шляхом сформованої мережі контактерів «Кримської платформи» - призначених працівників міністерств закордонних справ країн, які приєдналися до Декларації «Кримської платформи» минулого року.
«І весь цей рік ми у щотижневому форматі мали спілкування з контактними особами, надаючи їм інформацію: що відбувається в Криму, які тенденції, як відбувається окупація, які наслідки».
Джапарова відзначила зусилля українського президента в підтримці теми тимчасової окупації Криму Росією на міжнародному порядку денному, попри інші серйозні виклики безпеці, бо «фактично безкарність, яку Російська Федерація мала після окупації 2014 року, має як прямий наслідок цю повномасштабну агресію».
«Все починалось Криму, і як ми стверджуємо, має закінчитись деокупацією Криму, тому це дуже серйозний символізм», - говорить високопосадовиця.
Таміла Ташева: «Зараз люди в Криму дуже сильно чекають повернення України». Інтерв’ю
Марія Томак, керівниця Служби забезпечення діяльності «Кримської платформи» додає, багато з тих тем, які озвучувалися на минулорічному саміті, зокрема, мілітаризація півострова, політичні переслідування, показали, наскільки вони були та є критичними для міжнародної безпеки. У цьому році серед тем обговорення – реінтеграція та економічне відновлення Криму, а також - протестні настрої, які загострилися після 24-го лютого.
«Те явище, яке ми бачимо, яке дуже для нас цікаве та багатообіцяюче, – це якраз антивоєнні протести, які ми побачили в Криму. Це та хвиля, яка виникла відразу після 24 лютого, але вона досі тримається. Це має різні вияви. Є і публічні, коли люди записують відео або висловлюють свою позицію. Є ті, хто робить це непублічно - вони розклеюють листівки. Для нас це сигнали про те, що Крим чекає на повернення під контроль України», - сказала Томак в інтерв’ю «Голосу Америки».
Також вона розповіла, що на саміті буде підніматися справа Нариманя Джеляля, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого разом із кримськотатарськими активістами, братами Асаном і Азізом Ахтемовими затримали 4 вересня 2021 за звинуваченням в організації диверсії на газопроводі в кримському селі Перевальне. Майже рік Джеляль та брати Ахтемови перебувають в Сімферопольському слідчому ізоляторі.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері, що таким чином російська влада в Криму реагує на проведення «Кримської платформи», одним з учасників якої був Джеляль.
«Ми і раніше розуміли, що його затримали саме за участь публічну у «Кримській платформі», - говорить Томак. А зараз це, каже вона, проявляється й в матеріалах справи, сам звинувачений говорив про те, що йому так й сказали одразу після затримання.
Томак розповідає, що «Кримська платформа» стала також ефективним майданчиком для розробки вітчизняного законодавства, яке має відношення до Криму. В її рамках були розроблені та прийняті закони про корінні народи і соціальну та правову допомогу політв’язням, ведеться розробка законопроекту про статус кримськотатарського народу.
«Створена президентом консультативна рада щодо питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму об'єднує дуже багато зацікавлених сторін з урядового, а також неурядового сектору для того, щоб сприяти реалізації стратегії деокупації та реінтеграції», - пояснює Томак.
Другій саміт «Кримської платформи» – це лише початок тих заходів та завдань, які ставить перед собою команда майданчика на наступний рік, каже Джапарова. Вже в жовтні під егідою «Кримської платформи» відбудеться міжнародний парламентський саміт у Хорватії, в якому візьмуть участь голови парламентів, делегації парламентських асамблей та груп підтримки України.
«Політики, які представляють позицію держави, урядовці вони часто-густо бувають обмежені кон'юнктурою, обмежені політичними інтересами, обмежені позицією своїх виборців. І, звісно, парламент - ключовий з точки зору не лише політичного тиску, а й позиції, яка має підштовхувати уряди до більш рішучих дій», - сказала Джапарова.
Окрім цього, восени також має пройти Чорноморська безпекова конференція, на якій буде обговорюватися, в тому числі, і безпека судноплавства та інші наслідки повномасштабного російського вторгнення для регіону.
«Увесь спектр наслідків не завжди розуміють та не знають інші країни. Але головне - це такий, знаєте, заклик до країн НАТО з тим, щоб ми усвідомлювали рівень небезпеки того, що відбувається з 14-го року, і щоб з'явилося стратегічне бачення дій союзників, дій західних країн, дій чорноморських країн в Чорному морі», - пояснює вона завдання конференції.
Джапарова каже, війна – не є конвенційною та має багато інших вимірів - енергетичний, екологічний, міграційний, інформаційний. У цьому контексті «Кримська платформа» є додатковим інструментам у боротьбі з Росією. Тому вона переконана, що для України цей майданчик є дипломатичним «Рамштайном», за аналогією із самітом, який зібрав провідні країни задля військової допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.
- Голос Америки
ООН: Щонайменше 972 дитини загинули або отримали поранення в Україні з початку війни
Агентство ООН у справах дітей повідомляє, що майже 1000 українських дітей були вбиті або поранені в результаті насильства після того, як Росія вторглася в Україну майже шість місяців тому.
У понеділок, 22 серпня, ЮНІСЕФ заявив, що за їх підрахунками 972 жертв серед дітей – це лише ті випадки, що були перевірені ООН, а справжня кількість, ймовірно, набагато більша.
Згідно із заявою виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін Рассел, більшість смертей та поранень були спричинені вибуховою зброєю.
«Знову ж таки, як і в усіх війнах, безрозсудні рішення дорослих піддають дітей надзвичайному ризику. Немає жодної збройної операції такого роду, яка б не призвела до заподіяння шкоди дітям», — написала вона.
Расселл сказала, що крім дітей, які були вбиті чи поранені у результаті воєнних дій, «майже кожна дитина в Україні пережила глибоко хвилюючі події, а ті, хто тікає від насильства, піддаються значному ризику розлучення родини, насильства, жорстокого поводження, сексуальної експлуатації та торгівлі людьми».
Вона сказала, що початок навчального року в Україні, трохи більше ніж за тиждень, є нагадуванням про те, скільки втратили діти в країні. Расселл повідомила, що за оцінками її агентства кожна десята школа в Україні була пошкоджена або зруйнована під час війни.
«Усі діти мають ходити до школи та вчитися, включно з дітьми, які опинилися в надзвичайних ситуаціях. Діти в Україні та ті, хто переміщений через цю війну, не є винятком», — сказала вона.
ЮНІСЕФ закликав припинити використання вибухової зброї в населених пунктах, а також напади на цивільні об'єкти та інфраструктуру.
Український уряд звинуватив Росію в навмисному нападі на цивільне населення в Україні, Москва це звинувачення заперечує.
Стаття є перекладом матеріалу Центрального відділу "Голосу Америки", з оригіналом можна ознайомитися тут.
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