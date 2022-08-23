Розпочався другий саміт «Кримської платформи»

Стартував другий саміт «Кримської платформи», який цього року відбувається в онлайн-форматі через повномасштабне вторгнення Росії до України.

З міркувань безпеки українська влада не оприлюднила попередньо точний список його учасників.

У саміті «Кримської платформи», серед інших, бере участь президент Польщі Анджей Дуда, який сьогодні прибув до Києва.

Також відомо про намір виступити на саміті «Кримської платформи» генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні заявив, що цьогорічний «саміт цього року позитивно здивує як кількістю учасників, так і глобальною географією та рівнем представленості».

Крім того, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що у саміті візьмуть участь більшість лідерів країн «Групи семи».

Перший установчий саміт «Кримської платформи» відбувся торік 23 серпня. У ньому взяли участь представники 47 іноземних держав і міжнародних організацій.

«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

Дивіться також: Джамала: «Ми зараз – приклад для всього світу». Ексклюзивне інтерв’ю