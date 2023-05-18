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Керівництво кримських татар вимагатиме покарання Росії за геноцид – голова Меджлісу Рефат Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності винних у геноциді кримських татар та вимагатиме створити міжнародні механізми, які б унеможливили нову російську агресію.
В інтерв'ю з Голосом Америки напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар, що відзначається 18-го травня, у день, коли радянська влада почала депортацію кримських татар з півострова у 1944-му році, він сказав, що кримські татари, які повернулися з депортації 30 років тому, не вимагали відповідальності винних та відшкодування майна. Але події сьогодення «корегують наші підходи», сказав Чубаров.
«Те, що ми, я маю на увазі всіх – і себе, і кримських татар, і українців, і весь світ, який виявився неспроможний покарати, чи навіть визнати людиноненависницькою комуністичну ідеологію радянського режиму, який привів до мільйонів таких жертв, стало причиною того, що ми отримали нову агресію Росії», – сказав Чубаров у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
Тому, за його словами, нинішня російсько-українська війна має завершитися не лише відновленням територіальної цілісності української держави, але і «створенням таких механізмів, які б унеможливили повторення агресії, як зробили союзники після перемоги над нацистською Німеччиною після 1945-го року».
«Якщо світ не створить механізми покарання Росія як держави, очільників Росії та всіх тих, хто здійснював злочини і на території України, і перебуваючи у себе вдома проти України, якщо такого глобального залучення не відбудеться для притягнення Рсії до відповідальності, то через 30-50-60 років будемо знову готуватися до нових агресій з боку Москви», – сказав Чубаров.
День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається щорічно 18 травня у роковини депортації кримськотатарського народу 1944 року, коли за наказом Сталіна було розпочато депортацію кримських татар з Криму до республік Центральної Азії.
Близько 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах, приблизно половина з них загинула під час транспортування, або у перші роки після насильницького переселення від важких умов життя і хвороб.
На державному рівні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається після ухвалення постанови Верховної Ради України 2015 року.
Уже десятий рік традиційні жалобні заходи в Криму відбуваються в умовах окупації та анексії півострова, де кримські татари зазнають переслідувань від окупаційної влади.
Десятки тисяч кримських татар були вимушені покинути півострів через переслідування російської влади, що в Меджлісі вважають свідомою політикою видушування кримських татар з їхньої батьківщини з боку Москви.
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- Голос Америки
Розробників гіперзвукових ракет у Росії звинувачують у держзраді
У Москві заявили, що науковці, які розробляють гіперзвукові ракети, зіштовхуються із “дуже серйозними” звинуваченнями у державній зраді. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.
Водночас вчені Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН опублікували відкритий лист на захист затриманих правоохоронцями колег. Як повідомляє проект “Радіо Свобода” “Сибір. Реалії”, за останній рік у держзраді звинуватили вже трьох вчених інституту, які спеціалізуються на аеродинаміці – Анатолія Маслова, Олександра Шиплюка та Валерія Звєгінцева.
Науковці стверджують, що судові переслідування загрожують завдати серйозної шкоди російській науці.
Пєсков, своєю чергою, підтвердив, що ознайомлений з відкритим листом вчених, але додав, що ця справа належить спецслужбам.
Повідомлення про звинувачення з'явилися на фоні успіхів Збройних сил України, котрі заявили про знищення 16 травня шести гіперзвукових ракет "Кинджал".
Раніше президент РФ Володимир Путін, як нагадує Reuters, “хвалився тим, що Росія є світовим лідером у галузі гіперзвукових ракет, які здатні уникнути протиповітряної оборони”.
Щодо відкритого листа науковців, то у ньому наголошено, що всі заарештовані розробники відомі своїми “блискучими науковими результатами” та “завжди залишалися вірними інтересам країни”, - цитує авторів листа видання “Настоящее время”.
Співробітники РАН також пишуть, що трьох вчених було заарештовано зокрема “за виступи на міжнародних конференціях та семінарах, публікації у іноземних журналах з високим рейтингом, а також за участь у проектах з науковцями з інших країн”, хоча неодноразові експертні комісії не виявили у текстах інформації обмеженого доступу.
Автори звернення зазначають, що на тлі дій слідчих вже закриваються критично важливі напрями досліджень, необхідні для створення нової техніки, оскільки вчені “бояться займатися такими дослідженнями”.
Те, що відбувається, на думку представників Академії наук Росії, загрожує катастрофою російської аеродинаміки, – цитує науковців “Настоящее время”.
Як повідомляв Голос Америки, західні експерти стверджують, що швидкість і "невразливість" зброї, яку Кремль називає гіперзвуковою, значно ним перебільшена.
Зокрема, збиття ракети Х-47 "Кинджал" в Україні американською системою Patriot доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, інформував Голос Америки з посиланням на цитати експертів у світових ЗМІ.
В статті використано матеріал Reuters.
Вирішальне слово щодо F-16 для України - за США, кажуть у Європі
Провідні союзники США дають зрозуміти, що саме від рішень Вашингтона залежатиме можливість надання Україні літаків-винищувачів F-16, про потребу яких наполегливо заявляє Київ.
Українські представники вже тривалий час доводять, що для досягнення переваги у небі над російськими загарбниками і зокрема для посилення протиракетної оборони, українська авіація повинна перейти з застарілих радянських літаків на новіші західні.
Американські F-16 називають одним з найвідповідніших варіантів для України з огляду на можливість їх багатоцільового використання, а також на те, що низка західних країн готуються позбуватися таких літаків, переходячи на нові покоління винищувачів.
Велика Британія найактивніше підтримує ідею постачання Україні західної авіації і уряд в Лондоні оголосив, що цього літа починає «базове навчання» українських пілотів.
«Це навчання поєднане з намаганнями Сполученого Королівства працювати з іншими державами щодо постачання літаків F-16», - підкреслив британський уряд, який тісно консультується про це з Нідерландами.
Британія не має винищувачів F-16, і британський міністр оборони Бен Воллес на зустрічі з німецьким колегою 17 травня підкреслив, що британці бачать свою роль у забезпеченні українців «платформою» для переходу на західні літаки.
Німецький міністр Борис Пісторіус прямо заявив, що коли йдеться про F-16, то рішення схвалюватимуться «не в Берліні».
«Зрештою це в руках Білого дому, оскільки вони вирішуватимуть, чи F-16 взагалі можна постачати і, чи можна на них навчати», - сказав Борис Пісторіус.
Американські офіційні представники досі наполягали на потребі зосереджуватися на тому, що вони називали більш нагальними і дієвими видами озброєнь для України, зокрема на наземних засобах протиповітряної оборони.
Ті системи, такі як батареї ППО Patriot, довели свою дієвість під час потужних хвиль російських бомбардувань України, зокрема нещодавніх ракетних обстрілів Києва.
Провідна американська газета The New York Times пише, що «адміністрація Байдена, яка має схвалити будь-які постачання вироблених в США літаків, і далі не переконана, що Україні потрібні коштовні винищувачі».
The New York Times посилається на неназваного чільного українського посадовця, який сказав, що українським пілотам «навіть не дозволяють навчатися на F-16, якими володіють європейські країни».
Автори статті підкреслюють, що «американське небажання дозволити навчання дуже обмежило б запропоновану європейську коаліцію з метою забезпечення України літаками F-16, чи то під час теперішнього конфлікту, чи у захисті від майбутніх агресій Москви після того, як Захід відверне свою увагу від 15-місячної війни».
«У Вашингтоні чільний посадовець США сказав, що адміністрація Байдена надалі не бажає надавати Україні свої F-16 частково тому, що багатомільйонна ціна літаків забрала б надто багато з воєнних фондів, які вже зменшуються», - написано в The New York Times.
Натомість американські урядовці дають зрозуміти, що зараз хочуть пришвидшити постачання Україні тих видів зброї, які потрібні українцям негайно для контрнаступу проти Росії, бо літаків довелося б чекати надто довго.
Але газета пише, що «посадовець США не виключив можливість, що адміністрація Байдена видасть європейським військовим ліцензію на реекспорт, що дозволить передати Україні їхні літаки F-16».
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