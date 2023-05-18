Керівництво кримських татар вимагатиме покарання Росії за геноцид – голова Меджлісу Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності винних у геноциді кримських татар та вимагатиме створити міжнародні механізми, які б унеможливили нову російську агресію.

В інтерв'ю з Голосом Америки напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар, що відзначається 18-го травня, у день, коли радянська влада почала депортацію кримських татар з півострова у 1944-му році, він сказав, що кримські татари, які повернулися з депортації 30 років тому, не вимагали відповідальності винних та відшкодування майна. Але події сьогодення «корегують наші підходи», сказав Чубаров.

«Те, що ми, я маю на увазі всіх – і себе, і кримських татар, і українців, і весь світ, який виявився неспроможний покарати, чи навіть визнати людиноненависницькою комуністичну ідеологію радянського режиму, який привів до мільйонів таких жертв, стало причиною того, що ми отримали нову агресію Росії», – сказав Чубаров у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.

Тому, за його словами, нинішня російсько-українська війна має завершитися не лише відновленням територіальної цілісності української держави, але і «створенням таких механізмів, які б унеможливили повторення агресії, як зробили союзники після перемоги над нацистською Німеччиною після 1945-го року».

«Якщо світ не створить механізми покарання Росія як держави, очільників Росії та всіх тих, хто здійснював злочини і на території України, і перебуваючи у себе вдома проти України, якщо такого глобального залучення не відбудеться для притягнення Рсії до відповідальності, то через 30-50-60 років будемо знову готуватися до нових агресій з боку Москви», – сказав Чубаров.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається щорічно 18 травня у роковини депортації кримськотатарського народу 1944 року, коли за наказом Сталіна було розпочато депортацію кримських татар з Криму до республік Центральної Азії.

Близько 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах, приблизно половина з них загинула під час транспортування, або у перші роки після насильницького переселення від важких умов життя і хвороб.

На державному рівні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається після ухвалення постанови Верховної Ради України 2015 року.

Уже десятий рік традиційні жалобні заходи в Криму відбуваються в умовах окупації та анексії півострова, де кримські татари зазнають переслідувань від окупаційної влади.

Десятки тисяч кримських татар були вимушені покинути півострів через переслідування російської влади, що в Меджлісі вважають свідомою політикою видушування кримських татар з їхньої батьківщини з боку Москви.