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Вибухом частково зруйновано Кримський міст, ключовий для воєнних дій Росії
Вибух на стратегічному автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію та Кримський півострів у суботу, призвів до перекриття ділянок дороги. Рух транспорту йшов в одному напрямку, важливий маршрут постачання для російських військ в Україні пошкоджено.
На вибух на Керченському мосту, винних у якому Росія негайно не назвала, радісно відреагували українські офіційні особи, які, однак, також не взяли на себе відповідальність за вибух.
Росія захопила Крим у України в 2014 році, а 19-кілометровий (12-мильний) міст, що з’єднує його з російською транспортною мережею, президент Путін урочисто відкрив через чотири роки.
Тепер це основний маршрут постачання для російських військ, які взяли під контроль більшу частину Херсонської області на півдні України, а також для військово-морського порту Севастополь, губернатор якого сказав місцевим жителям: «Зберігайте спокій. Без паніки».
Поки не зрозуміло, чи був вибух навмисним нападом чи нещасним випадком, але пошкодження такої важливої інфраструктури сталося в той час, коли Росія зазнала кількох поразок на полі бою. Вибух ще ускладнить для Кремля задачу переконати громадськість, що конфлікт йде на планом.
Також це відбулося через день після 70-річчя Путіна.
Голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов опублікував у соцмережі відео палаючого мосту разом із відео, на якому Мерилін Монро співає «Happy birthday, Mr President».
З початку вторгнення 24 лютого українські офіційні особи регулярно натякали на бажання зруйнувати Керченський міст, який в Україні розглядають як символ російської окупації Криму. Поштова служба України повідомила в суботу, що надрукує спеціальну марку на честь вибуху.
Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що реакція Києва на руйнування цивільної інфраструктури "свідчить про його терористичний характер".
Російський національний антитерористичний комітет повідомив, що о 6:07 ранку (03:07 за Гринвічем) на проїжджій частині мосту підірвалася вантажівка, в результаті чого загорілися сім вагонів-цистерн у потязі, який прямував на півострів.
У ньому сказано, що два прольоти автомобільного мосту частково обвалилися, але арка, що перетинає Керченську протоку, водний шлях, яким курсують кораблі між Чорним і Азовським морями, не постраждала.
Сергій Аксьонов, російський губернатор Криму, повідомив у соцмережах, що автомобільний міст в одному напрямку все ще працює, хоча рух тимчасово призупинено.
На зображеннях, опублікованих у соціальних мережах, видно половину дорожнього полотна, що злетіла, а друга тріснула, але тримається, а потяг на верхньому мосту охоплено вогнем. Зображення не вдалося відразу перевірити.
Інші знімки здалеку показують густий дим, що ллється з частини мосту.
"ПОЧАТОК"
Радник президента України Володимира Зеленського опублікував у Twitter повідомлення, в якому заявив, що інцидент це лише «початок», але не сказав, що відповідальність за вибух несуть українські сили.
"Все незаконне має бути знищене, все вкрадене має бути повернуто в Україну, все, що окуповане Росією, має бути вигнане", - написав Михайло Подоляк.
Москва представляє переважно російськомовний Крим як історичну та дорогу частину Росії, і, особливо цього року, таку, де росіяни могли б відпочивати нібито в безпеці від війни.
Призначений Росією заступник голови Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що інцидент з мостом «не сильно вплине на забезпечення армії».
Але з логістикою для Криму будуть проблеми», — додав він у пості в соцмережах.
Микола Бєлєсков з Українського інституту стратегічних досліджень, який є радником президента в Києві, сказав, що Керченський міст є незамінним для загарбницьких російських військ, і якщо його підірвати, "весь російський південний фронт швидко і легко розвалиться".
Хоча війська Москви захопили ділянку узбережжя України, що з’єднує Херсонську область і Крим з Росією, Бєлєсков сказав, що транспортне сполучення там погане, і що Росія воліла відправити підкріплення до Херсона по більш окружному маршруту мосту в Крим.
РЖД повідомила, що потяги до Криму додатково перевірятимуть, і що вони з урядом шукають «найкращий спосіб доставки вантажів на півострів».
У відеозверненні губернатор Криму Аксьонов заявив, що хоче "запевнити кримчан, що Республіка Крим повністю забезпечена паливом і продовольством. У нас палива більше, ніж на місяць, і їжї більше, ніж на два місяці".
Російський губернатор Севастополя, який має окремий територіальний статус у Криму як базі Чорноморського флоту, також намагався заспокоїти місцевих жителів.
"Ми не відрізані від материка! - Михайло Развозжаєв написав у Telegram. - Зберігайте спокій. Не панікуйте".
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