Криптоферму хочуть підключити до атомної електростанції - ЗМІ

Прибутковість зможуть зберегти лише 5-10 найбільших компаній-майнерів

Одна з провідних світових компаній, що займаються "видобутком" криптовалют, може у недалекому майбутньому напряму підключити нові потужності до атомної електростанції. Про це виданню Bloomberg заявив венчурний капіталіст Білл Тай, який займає провідні посади у компаніях Bitfury, Hut 8 Mining та ін.

Матеріал Bloomberg відзначає, що останні зміни курсу біткоіну можуть призвести до того, що видобування-майнінг криптовалют втратить економічну доцільність для індивідуальних майнерів. На думку авторів матеріалу, у майбутньому на криптовалюти може чекати консолідація майнінгу у руках найбільших компаній, масштаб операцій яких дозволяє зберігати прибутковість для них майнінгу, як такого.

Білл Тай розповів виданню, що прибутковість зможуть зберегти лише 5-10 найбільших компаній-майнерів.

Видання звертає увагу на те, що по мірі концентрації майнінгових потужностей під контролем невеликої кількості компаній, останні зможуть здобути контроль над такою кількості транзакцій, що будуть здатні диктувати зміни у розробці блокчейну відповідно до своїх забаганок.

"Це може виявитись небезпечним з точки зору безпеки, адже одна установа зможе використовувати свій вплив для того, щоб впливати на всю мережу", - розповів виданню Лукас Нуцці, старший аналітик в Digital Asset Research.

Bloomberg зауважує, що найбільші компаній-майнери здатні зберігати економічну доцільність майнінгу завдяки тому, що їх масштаб дозволяє їм самостійно створювати необхідне, спеціалізоване під видобуток криптовалют обладнання, купувати оптом електроенергію та ін.

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман відкрив розслідування, спрямоване не встановлення фактів щодо роботи бірж криптовалют

Білл Тай розповів виданню, що компанія, з якою він працює, веде переговори про підключення до атомної електростанції, яка розпочне роботу приблизно за півтора року.

17-го квітня генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман відкрив розслідування, спрямоване не встановлення фактів щодо роботи бірж криптовалют. Метою розслідування є аналіз "політики та діяльності платформ", які здійснюють торгівлю криптовалютами такими, як біткоін з метою захистити інвесторів та споживачів, збільшивши прозорість та підзвітність платформ купівлі-продажу криптовают. Про це повідомляє видання The Hill.

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