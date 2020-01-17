Суперечка з регулятором у США шкодить планам Telegram на ринку криптовалют

Суперечка між Комісією з цінних паперів та бірж США та соцмедійною платформою заснованою братами Дуровими Telegram набула нового ровитку.

Комісія з цінних паперів та бірж США дійшла висновку, що Telegram ставилась до власної криптовалюти Gram, як до цінного паперу, йдеться в документах поданих Комісію до суду.

За законами США, емітент цінних паперів мусить надати інформацію інвесторам про фінансовий стан своєї компанії

На доказ цього регулятор США наводить листування між співробітниками компанії та інвесторами, де, в одному з повідомлень, співробітник компанії прямо називає криптовалюту цінним папером. Компанія Telegram заперечує, що її криптовалюта Gram є цінним папером.

Суперечка між Telegram та Комісією триває з жовтня 2019 року і стала однією з найбільш відомих у сфері криптовалют. Тоді регулятор тимчасово зупинив випуск криптовалюти компанії, визначивши Gram цінним папером. За законами США, емітент цінних паперів мусить надати інформацію інвесторам про фінансовий стан своєї компанії.

Компанія братів Дурових увійшла на ринок криптовалют у лютому 2018 року, провівши продаж на 1,7 мільярда доларів. Компанія зареєструвала свою криптовалюту за Формою Б у Комісії з фондових ринків і цінних паперів, що передбачає мінімальне регулювання з боку Комісії, однак і накладає обмеження – продажу може здійснюватися лише акредитованим інвесторам. У жовтні Комісія зупинила проект TON, заявивши, що доступ до цього інструменту отримали не лише акредитовані інвестори.

Суддя Федерального суду США Кевін Кастел зобов'язав Telegram надати банківські документи до 26 лютого. Компанія має намір виконати вимогу суду.

Причинами підвищеної уваги до цієї справи стало те, що вперше стратегія розширення компанії братів Дурових зіткнулась з проблемами. Суперечка також наголошує на необхідності врегулювати правовий статус криптовалют а також дає важливу інформацію для таких компаній як Faсebook, який раніше оголошував про плани випустити криптовалюту Libra, пише Cointelegraph.

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