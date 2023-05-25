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«Рамштайн» допоможе Україні «захистити небо»– міністр оборони США
Країни групи «Рамштайн» пообіцяли Україні посилити її наземні системи протиповітряної оборони та заповнити інші прогалини у зброї та військових можливостях після запиту українського міністра оборони, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
Напередодні очікуваного українського контрнаступу він сказав, що країни, які створили коаліцію для військової підтримки України, взяли на себе додаткові зобов'язання після зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
“Ми почули напряму від міністра Резнікова та його команди про поточну динаміку бойових дій та про нові запити щодо того, що знадобиться захисникам України в наступні тижні та місяці”, – заявив Ллойд Остін після зустрічі зі своїм українським колегою.
“Ми обговорили деякі критичні прогалини в можливостях, з якими стикається Україна, і багато країн взяли на себе нові зобов’язання щодо їх усунення”, – повідомив Остін.
Він також додав, що одна з найактуальніших потреб України – наземна система протиповітряної оборони. “І ця контактна група продовжить активну роботу, щоб допомогти Україні захистити небо”, – пообіцяв Остін.
Він також наголосив на довгострокових планах підтримки української обороноздатності.
“Це включає промислові ініціативи та координацію нашої роботи з розширення виробництва критичного обладнання”, - сказав міністр.
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