Facebook сплатить рекордно великий штраф у США

Федеральна комісія з торгівлі США в середу оголосила про запровадження штрафу у п'ять мільярдів доларів на компанію Facebook у у рамках досудового врегулювання суперечки стосовно розкриття приватної інформації і використання її компанією Cambridge Analytica.

Це найбільший штраф, який будь-коли запроваджувала Комісія за розголошення приватної інформації.

"Обсяг штрафу у 5 мільярдів доларів і вимоги до правил є безпрецедентними в історії Федеральної комісії з торгівлі США, - йдеться у заяві очільника Комісії Джозефа Саймонса. - Рішення спрямоване не тільки на покарання майбутніх порушень, і, що важливіше, зміну загальної культури поводження з персональними даними Facebook, щоб зменшити ймовірність майбутніх порушень".

В рамках одного з численних скандалів у сфері безпеки та конфіденційності, в які потрапила компанія, Facebook звинувачують у тому, що компанія неналежним чином обмінювалася інформацією, яка належала 50 мільйонам користувачів, з недіючою тепер британською політично-консалтинговою фірмою Cambridge Analytica.Отримані компанією дані, буцімто, використовувались для втручання у перебіг виборів президента у США в 2016-му році.

Незважаючи на безпрецедентно велику суму штрафу за такого роду порушення, деякі спостерігачі розкритикували Комісію за надто м'яке покарання для компанії.

"Федеральна комісія з торгівлі щойно дала Facebook різдвяний подарунок на п'ять місяців раніше, - відреагував у Твіттер конгресмен від Демократичної партії Девід Сиселлін на попередні новини про штраф, - розчаровує, що така надзвичайно впливова компанія, яка вдалась до таких значних порушень, просто отримала по руках".

Фондові ринки позитивно відреагували на повідомлення про штраф, яке вперше з'явилось в пресі 12 липня - ціни на акції компанії зросли, пише Vox. Facebook може собі дозволити сплатити штраф. Минулорічний прибуток компанії склав 22,1 мільярда доларів. Цього року, навіть після сплати штрафу, прибуток складе 19 мільярдів.

Однак найбільш позитивною новиною для інвесторів стало те, що регулятор утримався від кроків, які б змусили Facebook радикально змінити свою діяльність, яка залежить від таргетування реклами у відповідності до вподобань користувачів, зазначає видання.

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