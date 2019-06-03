"Чому?" - Західні оглядачі про повернення Кучми до Мінських переговорів

Західні оглядачі, експерти та коментатори неоднозначно поставились до повернення екс-президента України Леоніда Кучми до Мінського процесу.

Як відомо, у ході брифінгу 3-го червня президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення до переговорів в рамках Мінського процесу екс-президента України Леоніда Кучми.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд відзначив, що повернення Кучми має сенс, бо "Зеленському необхідно тримати обережну лінію переговорів у відносинах із Росією, поки він консолідує владу вдома".

Євродепутатка Ребекка Гармс відзначає, що українцям потрібні "люди, яким вони довіряють" на "мінських" переговорах.

Ціла низка оглядачів та журналістів поставились до повернення Леоніда Кучми критично.

"Чому? Навіть, якщо для цього призначення є хороша причина, яку не можна озвучувати публічно, навіщо голосно заявляти про це рішення на прес-конференції, адже Кучма асоціюється з пост-радянською мафіозною державою, антитезою до якої називає себе Зеленський? Хтось це розуміє?" - твітує журналіст France 24 Ґуллівер Краґґ.

​Призначення Кучми подає тривожний сигнал тим, хто підтримує демократію, вважає журналіст Майкл Андерсен.

"Здмухнути пил з Кучми та надати йому офіційну роль - це дивний, а у майбутньому і тривожний сигнал для тих, кого цікавить демократія, свобода слова, розслідування вбивства Гонгадзе та ін.", - твітує Андерсен.

​"Коли екс-президент Кучма відійшов від посади переговірника по Мінському процесу, він заявляв, що у віці 80-років він сягнув "критичного віку". Але молодий президент Зеленський зумів його повернути", - твітує журналіст Ніколаус фон Твікель.

Призначення Леоніда Кучми прокоментував і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Кучмі "як і нас усім" знадобляться успіх і добра вдача.

У лютому 2015-го року президент України Петро Порошенко призначив Леоніда Кучму офіційним представником України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту в Україні. Кучма пішов із тристоронньої групи у жовтні 2018-го року.

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