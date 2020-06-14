Виплати по безробіттю у зв’язку з коронавірусом у США припиняться наприкінці липня – Кадлоу

Виплати на суму 600 доларів і більше американцям, які втратили роботу, у зв’язку з пандемією коронавірусу, припиняться вже наприкінці липня, - про це заявив економічний радник Білого дому, директор Національної економічної ради Ларрі Кудлоу у неділю. На його думку, ці виплати відохочують людей повертатися на роботу.

«Отримання суми розміром 600 доларів та більше, що перевищує звичайні виплати по безробіттю, є фактично демотивуючим фактором. Ми платимо людям за те, що вони не працюють. Це більша сума, ніж зарплати», - сказав Кадлоу в ефірі програми «Зустріч з пресою».

Він додав, що ця допомога спрацювала у перші місяці, але зауважив, що виплати зупиняться наприкінці липня.

Кадлоу наполягає, що немає потреби у додаткових виплатах, оскільки бізнеси повертаються до роботи, а економіка у США відновлюється.

«Думаю, що ми повертаємося до попереднього стану. 2021-й буде дуже стійким роком», - заявив економічний радник президента Трампа.

Він додав, що адміністрація президента шукає інші способи, як то невеликі виплати, щоб заохотити деякі бізнеси відновити роботу.

«Я думаю, ми рухаємось. Ми відкриваємо економіку, бізнеси повертаються до роботи, робочі місця повертаються. Ми не хочемо втручатися у цей процес", - додав економічний радник Білого дому.

Як вважає Кудлоу, американці хочуть повернутися на роботу, вони радіють від відкриття економіки.

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