Facebook усунув сторінки, пов'язані з "кухарем Путіна"

Компанія Facebook усунула три мережі акаунтів, сторінок та груп, виявивши їх "неприродню скоординовану поведінку від імені іноземного діяча", йдеться в повідмленні компанії.

Особа, наближена до президента Росії Володимира Путіна - Євген Пригожин, якого також часто називають "кухарем Путіна" - стоїть за цією діяльністю, виявило розслідування проведене компанією Facebook.

Раніше Євгену Пригожину було висунуто офіційні звинувачення у США, через його дії з втручання у президентські вибори в США в 2016 році. Пригожина назвали творцем російської Агенції Інтернет-досліджень, відомої, як "ферма тролів", яка намагалась маніпулювати громадською думкою у США перед виборами.

Через мережі, які тепер виявив Facebook, пов'язані з Росією зловмисники спрямовували свої зусилля проти цілей на Мадагаскарі, в ЦАР, Мозамбіку, Конго, Кот д'Івуар, Камеруні, Судані та Лівії.

Біля 475 000 користувачів Facebook та Іnstagram були підписниками цих сторінок. На рекламу Facebook мережі витратили біля 77 000 доларів США протягом періоду з квітня 2018 року до жовтня 2019 року.

"Ми постійно працюємо над виявленням та припиненням такої діяльності, бо не хочемо, щоб наші послуги використовували для маніпулювання людьми", - йдеться в повідомленні компанії.

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