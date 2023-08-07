Кулеба у розмові з Блінкеном закликав США надати Україні ракети ATACMS

Ми вже давно говорили, що для Китаю було би добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні.

Речник Дреждепу США Метью Міллер прокоментував результати переговорів у м. Джидда, що в Саудівському королівстві. За словами посадовця, РФ нині відмовляється від мирних перемовин, але у будь-якому потенційному мирному процесі має лідирувати Україна.

"Саудівська Аравія була господаркою цих переговорів, вони зробили це на прохання України. Ми вважаємо, що їхнє рішення організувати такі перемовини було продуктивним. Так само, як ми вважали продуктивним те, що пару місяців тому вони запросили президента Зеленського приїхати до Саудівської Аравії. Тому я б не хотів заявляти, хто зараз лідирує у цих переговорах.

Нагадаю, що мирні переговори з Росією зараз не ведуться. Тому що Росія відмовилась брати участь у змістовних, повноцінних мирних переговорах. Якщо колись такі перемовини й почнуться, то не з російського боку, лідером буде саме Україна. Своєю чергою, Сполучені Штати будуть раді відіграти будь-яку роль, яка буде корисною для підтримки наших українських партнерів. І ми привітаємо будь-яку іншу країну, яка також захоче відіграти корисну роль", - сказав Міллер журналістам.

Росія, очевидно, була проти цих перемовин. Ви бачили, як протягом вихідних Росія критикувала цю зустріч і критикувала сам факт, що ця зустріч відбулась.

За словами речника Держдепу, США вітають участь Китаю у цих перемовинах та заохочують потенційний вклад Пекіна у припинення війни в Україні, за умови їхньої поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності.

"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною. Я не буду говорити про подробиці зустрічі, бо вона була приватною. Але ми вважаємо, що їхня участь була продуктивною. Ми вже давно говорили, що для Китаю було б добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні. За умови, якщо ця роль поважала б територіальну цілісність України та її суверенітет. Ми взагалі вважаємо, що для країн корисно бути присутніми та чути безпосередньо позицію України", - зауважив Міллер.

Представник Держдепу також зазначив, що офіційні посадовці США провели власну зустріч із представниками Китаю, в рамках перемовин у Саудівській Аравії.

"Зазначу, що Росія, очевидно, була проти цих перемовин. Ви бачили, як протягом вихідних Росія критикувала цю зустріч і критикувала сам факт, що ця зустріч відбулась. Ми вважаємо, що це продуктивно для будь-якої країни приїхати й почути безпосередньо від України про занепокоєння українців. І було продуктивно, що Китай саме так і вчинив. Також, окрім участі у самих перемовинах, заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд і радник з нацбезпеки Джейк Салліван провели коротку окрему зустріч зі спеціальним посланником Китаю", - каже Міллер.

Нагадаємо, що перемовини у м. Джидда відбулись на минулих вихідних, 5–6 серпня. Темою зустрічей було мирне врегулювання війни в Україні. Окрім представників Києва, до перемовин долучились загалом понад 40 держав. Серед них - США, Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Велика Британія, Мексика, Туреччина, Індонезія, Японія, Чилі, країни Євросоюзу та інші.

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