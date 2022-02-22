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Кулеба: Україна та Захід продовжують дискутувати, коли застосовувати повномасштабні санкції щодо Росії 

На фото: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує обговорювати із країнами Заходу, що має стати “спусковим гачком”, який запустить повномасштабні санкції щодо Росії.

“Перебуваючи в Брюсселі, я отримав запевнення від керівництва зовнішньої політики, що консенсус щодо запровадження повного пакету санкцій щодо Росії в Євросоюзі буде. Я також вчора провів розмови із главами МЗС США, Великої Британії, Канади. В усіма ними ми обговорювали цей елемент - що має стати “спусковим гачком” для запровадження повноцінного пакету санкцій”, - заявив Дмитро Кулеба під час свого візиту до Вашингтона.

Він додав, що Київ бачить позитивну динаміку у застосуванні санкцій. За словами Кулеби, країни Заходу планують нарощувати тиск на Росію та хвилі санкцій.

“Ми дійсно пройшли фазу, коли достатньо оголошувати заяви з підтримкою України, потрібно ухвалювати конкретні рішення”, - зазначив глава МЗС України. - “Ми продовжуємо з ними дискусію про те, що саме має бути остаточною причиною для застосування санкцій, і сьогодні я продовжу цю розмову вже на очній зустрічі з Ентоні Блінкеном. Але запевняю вас, що готовність до застосування санкцій, в тому числі тих санкцій, які створять певну ціну і для самих країн, що їх застосовуватимуть, вона є, і вона є безпрецедентною”, - сказав український посадовець.

У понеділок після того, як Путін оголосив про визнання Росією незалежності ОРДЛО, Україна звернулась до Євросоюзу з проханням пообіцяти Києву членство в ЄС.

“Я закликав Європейський союз невідкладно відкинути всі вагання, всі стриманості, скептицизм, який існує в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в Європейському Союзі. Цей час настав. На тлі того, що відбувається, найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це в буквальному сенсі забрати Україну до себе”, - заявив Дмитро Кулеба.

На своїй Твітер-сторінці глава МЗС України заявив: "Вчора в Брюсселі я запропонував проактивний крок: швидко надати Україні європейську перспективу. За останній рік ми підписали 8 двосторонніх декларацій з державами ЄС. Я закликаю інші країни їх підписати, а Європейську Раду - ухвалити рішення щодо європейської перспективи України".

Крім того, Київ надіслав прохання до Великої Британії надати Україні більше оборонного озброєння. З таким самим проханням Кулеба у вівторок має намір звернутись до американських колег.

“Сьогодні вранці я надіслав листа на адресу міністра закордонних справ Великої Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням я сьогодні буду звертатися до своїх співрозмовників у США. Оскільки Україна наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і по суті в нашої держави немає гарантій безпеки, то найкращою гарантією безпеки є дипломатія та армія. Ми будемо мобілізувати весь світ для того, щоб отримати все, що необхідно для зміцнення нашої обороноздатності”, - сказав на прес-конференції у Вашингтоні міністр Кулеба.

На питання журналістів, чи Україна досі вважає чинними Мінські угоди після рішення Росії визнати “незалежними” українські області, Кулеба відповів, що Київ наразі вивчає це питання, однак віднині у переговорах фокусуватиметься на застосуванні Будапештського меморандуму.

“Де-факто Росія вийшла з Мінських угод, але, не ведучись на провокації Росії, ми своє подальше ставлення до Мінських угод визначимо додатково”, - заявив очільник зовнішньополітичного відомства України.

“Від учора питання Мінських угод вже не є центральним в дискусії про відновлення територіальної цілісності на Сході, безпекового гарантування і непорушності наших кордонів. Ситуація стала значно ширшою”, - зазначив глава МЗС України. - “Ситуація вчора вийшла на абсолютно інший масштаб, і Мінські угоди є лише одним з елементів того порядку денного, який зараз перебуває на столі”.

Крім того, додав дипломат, Україна має намір звертатись до Ради безпеки ООН та Генасамблеї ООН з проханням про гарантії безпеки.

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