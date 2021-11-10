Кулеба: “В нас нема розбіжностей зі США в оцінках безпекової ситуації довкола України. Є розбіжності в термінології”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в України та США є повне взаєморозуміння в питанні безпекових оцінок. Про це він сказав, відповідаючи на питання Голосу Америки напередодні зустрічі із Держсекретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.

“У нас немає розбіжностей зі США щодо оцінки безпекової ситуації довкола України. Є розбіжності в термінології, яка використовується протягом цього коментування. Одна справа - це коли масово перекидаються [ред.: російські] війська. Це вже насторожує. Але це ще не є свідченням вирішальної стадії підготовки наступу”, - прокоментував Дмитро Кулеба.

У нас немає розбіжностей зі США щодо оцінки безпекової ситуації довкола України. Є розбіжності в термінології, яка використовується протягом цього коментування.

Міністр додав, що наразі розвідувальні органи України не бачать утворення наступальних формувань вздовж українського кордону.

“Але це жодним чином не скасовує той факт, що вздовж нашого кордону Росія створила серйозне збройне напруження, і абсолютна більшість інфраструктури, яка була створена навесні цього року, залишилась там. І її в будь-який момент можна привести в дію і сформувати ці наступальні угруповання”, - пояснив Дмитро Кулеба.

За словами міністра, Україна займає виважену позицію і не збирається вчиняти провокацій чи вдаватись до дій, які можуть слугувати виправданням для ескалації з боку Росії.

“Зараз уздовж українського кордону вздовж українського кордону - на Донбасі, в Криму, Білорусі, - це все сформовані точки напруження, і вони в будь-який момент можуть бути активовані. Наше завдання - робити все для того, щоб цього не сталось. А якщо це, не дай Бог, станеться, то завдання дипломатів буде максимально мобілізувати підтримку світу і дії наших міжнародних партнерів, які будуть здатні зупинити Росію”, - додав Дмитро Кулеба.

На думку міністра закордонних справ, зараз з боку Росії постає ще один безпековий виклик, який стосується енергетики.

Ми вдячні Німеччині за послідовну підтримку України, але в нас є запитання: Так що, власне, відбувається? Які дії тепер вживаються для того, щоб вказати Росії на її місце?

“Енергетична криза, яку Росія зараз створила на ринку Європейського союзу - це і є використання газу як зброї. Ось воно! І ми не соромимося казати, що ми дуже добре пам’ятаємо спільну заяву США і Німеччини, де було написано, що якщо Росія почне використовувати енергію як зброю у міжнародних відносинах, то Німеччина вдасться до рішучих дій. Ми вдячні Німеччині за послідовну підтримку України, але в нас є запитання: Так що, власне, відбувається? Які дії тепер вживаються для того, щоб вказати Росії на її місце?” - прокоментував Дмитро Кулеба.

Безпека України буде однією з ключових тем обговорень української делегації у Вашингтоні. Окрім Державного департаменту, відбудуться зустрічі в Пентагоні, Раді національної безпеки США, а також в експертних колах.

Основна мета візиту - оновлення хартії американсько-української комісії зі стратегічного партнерства. За словами міністра Кулеби, в документі будуть зафіксовані положення, що стосуються російської агресії проти України, що стане свідченням абсолютної незворотності американської політики.

Може змінитися навіть адміністрація у Вашингтоні, але хартія все одно продовжуватиме діяти. Вона зацементує американську політику на роки вперед

“Хартія - це стратегічний документ. Він на 10 років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Теоретично може змінитися навіть адміністрація у Вашингтоні, але хартія все одно продовжуватиме діяти. Вона зацементує американську політику на роки вперед”, - сказав міністр.

Раніше в Державному департаменті заявляли, що оновлення хартії допоможе в просуванні пріоритетів двостороннього партнерства між Україною та США.

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