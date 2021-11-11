Кулеба: Активніше залучення США до мирного врегулювання в Україні пішло б на користь усім

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання на ще активніше залучення США до мирного врегулювання в Україні. Про це міністр заявив після зустрічей у Державному департаменті, Пентагоні та Раді національної безпеки США, відповідаючи на запитання Голосу Америки.

За словами міністра, протягом зустрічі з радником із нацбезпеки США Джейком Салліваном йшлося про дотримання Мінського процесу та роботу Нормандського формату, а також додаткові дії, які б могли мотивувати Росію сісти за стіл перемовин.

У Вашингтоні, і в Києві є розуміння, що ще активніше залучення США до процесу мирного врегулювання пішло б на користь усім учасникам.

“Поки що ми бачимо, що Росія уникає цих перемовин. І на рівні лідерів, і на рівні міністрів закордонних справ. Але ми постійно шукаємо шляхів активізації цього процесу. І в принципі у Вашингтоні, і в Києві є розуміння, що ще активніше залучення США до процесу мирного врегулювання пішло б на користь усім учасникам”, - сказав Дмитро Кулеба.

10 листопада Україна та США представили оновлену Хартію стратегічного партнерства. В ній заклали три основні напрями розвитку відносин Києва та Вашингтона: безпека і протидія російській агресії, верховенство права і демократії та економічна трансформація.

Окремою темою, якої торкнулись обидві сторони, була енергетична безпека у Європі та Північний потік-2. Протягом прес-конференції журналісти запитали у Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби, чи використовує Росія, на їхній погляд, енергію як зброю.

В минулому ми бачили, як Росія використовує газ як зброю і політичний інструмент. І ми дуже уважно стежимо за будь-якими знаками повторення цього.

“В минулому ми бачили, як Росія використовує газ як зброю і політичний інструмент. Ми дуже уважно стежимо за будь-якими знаками повторення цього”, - відповів Ентоні Блінкен. - “Німеччина зобов’язалась до швидких дій, якщо Росія спробує використати енергію як зброю або вчинити подальші агресивні дії проти України. Ми та Німеччина цьому віддані”.

Своєю чергою, Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія вже використовує газ як зброю. Проте згодом, відповідаючи на запитання Голосу Америки, додав, що між США та Україною в цьому аспекті немає непорозумінь.

Я дозволив собі більш прямолінійну відповідь, але запевняю вас, що коли ми обговорюємо те, що відбувається довкола Північного потоку-2 і довкола того, що Росія робить на енергетичному ринку, то наші позиції збігаються.

“На зустрічі, яку я мав з паном Блінкеном і з нашими делегаціями, в нас немає жодних розбіжностей в оцінці ролі Росії в енергетичній кризі, яка розгорнулася в Європі або в оцінці шкідливості Північного потоку-2”, - сказав Кулеба. - “Я дозволив собі більш прямолінійну відповідь на прес-конференції, але запевняю вас, що коли ми обговорюємо те, що відбувається довкола Північного потоку-2 і довкола того, що Росія робить на енергетичному ринку, то наші позиції збігаються. Головне - збігаються розуміння, що потрібно робити для того, щоб Росію зупинити”.

Міністр закордонних справ України додав, що Північний потік-2 - це не лише українська проблема, а проблема євроатлантичного простору. “Успіх Північного потоку-2 зробить Росію ще нахабнішою в її діях”, - сказав Дмитро Кулеба.

Як повідомляє кореспондентка Голосу Америки Сінді Сейн, державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг Росію "не робити серйозну помилку" із вторгненням до України під будь-яким приводом.

Раніше у Вашингтоні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про підтримку України з боку ЄС та США. Після зустрічі із президентом США Джо Байденом Урсула фон дер Ляєн заявила, що США та ЄС повністю підтримують територіальну цілісність України та її спроби модернізувати та трансформувати економіку та посилити свою стійкість.

Дивіться також: Що міститься у новій Хартії України-США?