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Принаймні 98 об'єктів культурної спадщини України пошкоджені чи зруйновані за час війни - ЮНЕСКО
Щонайменше 98 українських культурних і релігійних об’єктів були пошкоджені або знищені від початку вторгнення Росії в Україну, - про це у середу повідомило ЮНЕСКО.
Внаслідок обстрілів в Україні постраждали об’єкти спадщини у восьми регіонах країни - від об'єктів раннього середньовіччя до тих, що вважаються пам’ятками ранньої радянської архітектури, заявив директор ЮНЕСКО з питань Світової спадщини Лазар Елунду Ассомо в інтерв’ю агенції France Press.
За його словами, кількість постраждалих в Україні культурних об’єктів може зрости, оскільки бойові дії в країні посилюються, а в інших регіонах, де обстрали припинились, доступ до об’єктів спадщини лише зараз стає доступним.
“Щоб відбудувати деякі з цих місць і пам’ятників, потрібен буде час. А інші, ймовірно, взагалі неможливо буде відновити”, – сказав він.
ЮНЕСКО використовує супутникові знімки та звіти очевидців, щоб перевірити інформацію, надану українською владою про пошкоджені місця.
Жодне з підтверджених пошкоджених об’єктів не внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як-от Софійський собор чи монастирські будівлі Києво-Печерської лаври в столиці.
Елунду Ассомо попередив, що будь-який напад на будівлю культурної спадщини, що перебуває під захистом ЮНЕСКО “Блакитний щит”, “є порушенням міжнародного права і також може вважатися військовим злочином”.
Раніше представниця Великобританії в ЮНЕСКО Лора Дейвіс повідомляла: "Останні підтверджені дані ЮНЕСКО про культурні об’єкти України, пошкоджені або знищені Росією: 44 релігійні будівлі, 6 музеїв, 25 історичних будівель, 3 театри, 11 пам’ятників та 1 бібліотека".
В середині березня Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле надіслала лист до глави російського МЗС Сергія Лаврова, в якому нагадала про зобов’язання Росії за міжнародною конвенцією із захисту культурної спадщини під час конфлікту.
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У Пентагоні прокоментували особливості стану сил Росії на Донбасі
Речник Міноборони США Джон Кірбі у середу прокоментував стан військових сил Росії на Донбасі. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Як повідомляється, Кірбі заявив, що незабаром українським військовим на Донбасі протистоятимуть російські сили, які добре знайомі з територією цієї частини України. У регіоні буде сконцентровано більше сил Росії ніж зараз, і ці сили будуть отримувати необхідні їм засоби, поповнення. Лінії постачання цих сил також будуть коротшими.
Між тим, як повідомляє Селдін, у середу інший високопосадовець Міноборони США заявив, що Сполучені Штати спостерігають за підготовкою на території Росії та Білорусі сил для "оновленого поштовху", який як очікується буде спрямований на східну Україну, Донбас.
Минулого тижня Джон Кірбі заявив, що зміщення уваги Росії на Донбас може означати посилення інтенсивності конфлікту та його затягування.
Кірбі заявив, що Росія досі має "багато" бойової сили, яка тепер буде прикладена до меншої ділянки України у порівнянні із ситуацією на початку війни.
У середу президент США Джо Байден повідомив президента України Володимира Зеленського, що адміністрація Сполучених Штатів Америки погодила новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом у 800 мільйонів доларів.
Як повідомляється до пакету допомоги увійдуть і нові озброєння, яких Україна раніше не отримувала, включно з артилерійськими системами, боєприпасами до них, броньованими машинами піхоти, гвинтокрилами.
Байден повідомив Зеленському про новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом у 800 мільйонів доларів
Президент США Джо Байден повідомив президента України Володимира Зеленського, що адміністрація Сполучених Штатів Америки погодила новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом у 800 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт Білого дому.
"Військові України використовують зброю, яку ми надаємо, з руйнівною ефективністю. Оскільки Росія готується посилити свій напад у регіоні Донбасу, США продовжать надавати Україні засоби для захисту", - вказує заява.
Як повідомляється до пакету допомоги увійдуть і нові озброєння, яких Україна раніше не отримувала, включно з артилерійськими системами, боєприпасами до них, броньованими машинами піхоти, гвинтокрилами.
"Постійне постачання зброї, яку Сполучені Штати та їхні союзники та партнери надали Україні, було вирішальним для продовження її боротьби проти російського вторгнення. Це допомогло зірвати первинні цілі війни Путіна завоювати та контролювати Україну. Ми не можемо зупинятись зараз. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу", - вказує заява.
Як заявляє Генштаб ЗСУ, станом на 13 квітня загальні втрати Росії становлять близько 19800 особового складу. В Росії називають значно менші втрати своїх військових, повідомляють про завдання значних втрат українським військовим.
Раніше президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що Україні потрібен мир. За словами Зеленського, "він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою".
В МЗС Росії неодноразово заявляли, що вантажі озброєнь, які надходять до України від Заходу стануть ціллю ударів російських військових.
ВООЗ: Система охорони здоров’я України під ударом Росії
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
У Всесвітній організації охорони здоров’я стверджують, що напади російських військ на медичний персонал і об’єкти в Україні перешкоджають зусиллям з надання життєво необхідної медичної допомоги постраждалим у війні.
Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 4450 жертв серед цивільного населення, включно із майже 1900 вбитими і 2560 пораненими з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Але Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке веде підлік цивільних жертв війни, вважає цю кількість сильно заниженою.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що з початку війни доставила по Україні 216 тонн невідкладної медичної допомоги та обладнання. Однак речник ВООЗ Бхану Бхатнагар заявив, що лише трохи більше половини поставок досягли цільового призначення.
Бхатнагар, який перебуває у Львові, пояснив труднощі із доставкою допомоги у зоні бойових дій. На даний момент, за його словами, ВООЗ підтвердила 108 випадків нападів на систему охорони здоров’я, включно з лікарнями, медичним персоналом, машинами швидкої допомоги, товарами та складами.
«У результаті цих нападів загинули щонайменше 73 людини, 51 людина отримала поранення. І ми продовжуємо найрішучіше засуджувати всі напади на охорону здоров’я, які не лише позбавляють людей життєво важливих послуг, але й порушують міжнародне гуманітарне право», – сказав він.
Бхатнагар сказав, що бригади екстреної медичної допомоги ВООЗ створюють польові госпіталі там, де медичні установи були пошкоджені або зруйновані. І він зазначає, що у ВООЗ співпрацюють з національними та міжнародними партнерами щодо створення мобільних клінік первинної медико-санітарної допомоги.
«Приблизно 300 медичних закладів перебувають у зонах конфлікту в цей час і близько 1000 медичних закладів перебувають у зонах контроль над якими змінився. І це робить систему охорони здоров’я дійсно вразливою до пошкодження інфраструктури та серйозних збоїв щодо критично важливих послуг. А це означає, що в деяких районах доступ до ліків, медичних закладів і медичних працівників обмежений або взагалі відсутній», – сказав він.
Російські війська не змогли отримати контроль над столицею України Києвом і зосередили свою увагу на захопленны Луганська та Донецька.
З огляду на цю кризу, ВООЗ намагається розширити свою оперативну базу у Дніпрі. Речник ВООЗ Бхатнагар каже, що організація хоче бути ближче до людей, які найбільше потребують життєво необхідної допомоги.
- Голос Америки
Ексклюзивні фото доводять викрадення росіянами радіоактивних матеріалів з Чорнобиля
Російські військові під час окупації м. Чорнобиль ймовірно викрали з України небезпечні радіоактивні матеріали. Про це свідчать фотографії, які вказують на крадіжку та відправлення з Білорусі награбованих в Україні товарів.
Журналісти “Голосу Америки” отримали ексклюзивні фото ядерної лабораторії, з якої, за словами українських посадовців, росіяни викрали радіоактивні матеріали, що можуть бути шкідливими у випадку неправильного поводження з ними.
Атомна лабораторія, яку можна побачити на опублікованих вперше фотографіях, розташована в місті Чорнобиль, у будівлі Державного агентства з управління зоною відчуження.
Фотографії у лабораторії зробив директор агентства Євген Крамаренко, коли відвідував ЧАЕС 5 квітня, через п'ять днів після виведення російських військ з Чорнобиля.
Росіяни зайняли Чорнобиль та саму атомну станцію ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, від 24 лютого.
"У нашій лабораторії була велика кількість радіоактивних приладів, які використовуються для калібрування наших дозиметрів випромінювання", – розповів Крамаренко в інтерв'ю “Голосу Америки”.
Дозиметр — це захисний пристрій, який вимірює вплив іонізуючого випромінювання, зокрема і ядерне випромінювання.
Калібрування дозиметрів агенція здійснює за допомогою невеликих металевих контейнерів з радіоактивними матеріалами виробництва Українського державного підприємства УДВП “Ізотоп”. Фото із їх зображенням агенція опублікувала на своєму сайті.
“Більшість цих контейнерів викрали, - розповідає Крамаренко. - Вони схожі на монети. Якщо російські солдати їх возять з собою, це дуже небезпечно для них”.
Білоруський науковий журналіст Сергій Бесараб розповів “Голосу Америки”, що через свої невеликі розміри прилади можуть здатись нешкідливими для необізнаних людей.
“Але якщо людина вступає з ними в прямий контакт, такі інструменти можуть викликати радіаційні опіки шкіри всього за дві хвилини”, – сказав Бесараб.
На фотографіях, якими поділився Крамаренко, видно кімнату, в якій розміщені комп’ютери та інше обладнання. Це частина лабораторії, відомої як Екоцентр, у функції якої серед іншого входить покращення контролю за радіоактивними ядерними відходами.
Раніше на своїй сторінці у Facebook агентство повідомляло, що цю лабораторію відкрили у 2015 році, а її будівництво за підтримки Євросоюзу коштувало 6 мільйонів доларів.
На фотографіях Крамаренка видно, що один із системних блоків лабораторних комп’ютерів лежить на підлозі, його вміст вилучений. Інший комп'ютер перекинутий на столі, по кімнаті розкидані також інші предмети.
На іншій фотографії - прилад, що називається автоматизований спектрометр, його скляні перегородки та дверцята шафки відкриті.
У своєму дописі на Facebook від 22 березня агентство опублікувало кілька фотографій ядерної лабораторії, як вона виглядала до російської окупації.
На одній із цих фотографій - той самий автоматизований спектрометр у робочому стані, із закритими скляним відділенням і дверцятами шафи.
На іншій фотографії, що була зроблена перед окупацією, видно прилад червоно-сірого кольору в нормальному стані. Втім на фото крупним планом на одній з фотографій Крамаренка від 5 квітня видно цей самий прилад, але деякі його частини відсутні.
На своїй сторінці Facebook у суботу агентство Крамаренка повідомило, що окупаційні російські війська викрали з лабораторії зразки паливних матеріалів на додачу до приладів із радіоактивним ізотопом.
Агентство припускає, що росіяни могли викинути ці речі на території Чорнобильської зони відчуження, але більш ймовірним сценарієм вважає, що вони швидше всього зберегли ці речі для себе як “сувеніри”.
За словами Крамаренка, російські війська також забрали комп’ютерні сервери та блоки пам’яті з відомства, яке він очолює. Він поділився додатковими фотографіями від 5 квітня, де видно порожню шафа для комп'ютерного сервера зі звисаючими кабелями та комп’ютери із знятими внутрішніми частинами.
За словами Крамаренка, російські пограбування в м. Чорнобиль вийшли далеко за межі ядерної лабораторії: “Вони забрали нашу будівельну техніку, включно з вантажівками та екскаваторами, а також чомусь забрали тарілки та матраци”.
Офіційно з часу виведення з Чорнобиля Кремль не коментував, що їхні війська робили у небезпечній зоні.
Окремо “Голосу Америки” вдалось отримати фотографії, які вказують на те, що російські війська, які нещодавно вийшли з України до сусідньої Білорусі, використовують білоруську компанію з доставки, щоб відправити речі, очевидно, награбовані в Україні, додому в Росію.
Білоруський дисидент, що емігрував в Литву, Антон Мотолко надіслав «Голосу Америки» фото, яке, за його словами, було зроблено у білоруському місті Мазир 4 квітня.
На фото зображена вантажівка з символом V, які часто використовують російські війська в Україні. Вона припаркована біля місцевого офісу транспортної компанії CDEK, біля автомобіля видно людину у військовій формі.
"Голосу Америки" не вдалося самостійно перевірити дату фотографії, яку Мотолко попросив не публікувати через ризики безпеки для того, хто зробив цю фото.
Мотолко повідомив, що 1 квітня у Білорусі помітили російських солдатів, які розвантажували речі з військових вантажівок біля того ж офісу CDEK.
Пізніше він опублікував на YouTube тригодинне відео, яке, за його словами, було зняте з камери в офісі CDEK 2 квітня. На відео видно, як російські солдати привозять речі домашнього вжитку, деякі з них розпаковані та розгорнуті, і продовжують загортати та запаковувати їх для відправлення поштою додому в Росію.
Серед речей до офісу принесли відеокарту, електричний скутер, пляшки алкогольних напоїв, автомобільний акумулятор.
Відео з офісу CDEK транслюється у прямому ефірі, щоб показати клієнтам, наскільки завантажені їхні офіси.
Білоруський новинний сайт “Дзеркало” повідомив, що зв’язався з філією CDEK у м.Мазир і підтвердив, що відео на YouTube було взято з прямої трансляції філії CDEK 2 квітня.
Російський новинний сайт “Медіазона” повідомляє, що пряму трансляцію філії CDEK у м.Мазир припинили 4 квітня - того ж дня, коли Мотолко повідомив, що російську вантажівку сфотографували біля офісу. На наступний день відеотрансляція відновилась.
У розмові з “Голосом Америки” Мотолко сказав, що речі, які 2 квітня принесли до офісу CDEK для відправлення в Росію навряд чи були придбані в Білорусі.
“Якби вони купували ці речі в Білорусі, то жителі малих міст цього регіону помітили б, що вони купують усі ці речі в місцевих магазинах», – сказав він, додавши, що регулярно спілкується з місцевими мешканцями.
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