Порція крилець за 1000 доларів із золотою підливою переконала Інтернет у скорому занепаді цивілізації

Поява у меню одного із американських ресторанів курячих крилець із золотою підливою вартістю у 1000 доларів переконала деяких користувачів Інтернет у скорому наближенні кінця США.

Про страву розповіло видання Food Insider. Відео підготовлене виданням вже переглянули майже 6 мільйонів осіб.

Співавтором рецепту виступив відомий американський піарник Джонатан Чебан, який є близьким другом зірок американського телебачення, родини Кардаш'ян. За його словами, страва створена так, щоб заохочувати людей робити селфі під час поїдання крилець. Страву він назвав піком т.з. "фуд порн".

До порції входять 50 крилець, а її головний елемент - "золота олія" та пудра 24-каратного золота. На кожну порцію витришується такої пудри на 200 доларів. До страви додається пляшка шампанського.

Численні коментатори у Twitter обурились самим фактом інсування такої страви.

"Це нагадує про сцену зі стрічки "Голодні ігри", де багатії випивають спеціальну рідину, щоб їх знудило і вони могли звільнити місце для їжі, а всі інші у цей час голодують", - йдеться в одному з твітів.

"Частина фільму, про яку ви говорите заснована на тому, що відбувалося у Римській імперії... хороші полягають новини у тому, що така огидна демонстрація надлишків та багатства призвели до падіння Римської імперії, тож схоже, що ми на курсі до того ж!", - дратується іншний користувач соціальної мережі Twitter.

"А я собі думаю про дітей у місті Флінт у Мічигані, та як там намагаються покращити доступ до чистої питної води", - пише інший користувач.

Натомість інші звернули увагу на те, що на стопкадрі можна помітити, що крильця лишились недосмаженими. На це пожалілась і журналістка, яка разом з автором страви куштувала дороговезні наїдки.

"Ну що з цими "шеф-кухарями", які беруть їжу робітничого класу та перетворюють її на щось варте сотень доларів, чи навіть більше?!", - діляться розпачем інші.

Інші коментатори звернули увагу на останні приклади несправедливості до незаможених у США.

Наприклад, новину про те, що у штаті Іллінойс місцевий коронер вимагає у незаможних, які не можуть дозволити собі поховати рідних, до 1000 доларів за видачу їм рештків після кремації під загрозою, що інакше їх буде поховано у загальному могильнику.

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