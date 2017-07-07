США призначили спецпредставника по Україні

Державний департамент призначив спеціального представника, щоб провадити міжнародну діяльність з розв’язання кризи в Україні. На цю посаду адміністрація Трампа обрала колишнього посла США при НАТО Курта Волкера.

Волкер «координуватиме зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту, який виник після вторгнення Росії до Криму та Сходу України», - заявив прес-секретар Держдепартаменту Гаммонд.

Волкер має досвід дипломатичної роботи в Європі, а також в Раді національної безпеки США. Він є виконавчим директором Інституту міжнародного лідерства Маккейна при Університеті штату Аризона.

Курт Волкер є експертом з європейського регіону та Росії. Волкер відомий своїми закликами до міжнародної співпраці з протидії викликам з боку Росії. «Росія намагається зруйнувати порядок, встановлений після 'холодної війни' в Європі, змінюючи кордони з використанням військової сили. Російські війська окупували частину України, Грузії та Молдови, і, нахабно демонструючи силу, Росія просто анексувала Кримський півострів», - зокрема заявив Волкер в своїх свідченнях на слуханнях Комітету з міжнародних відносин Сенату 7 квітня 2017 року на тему «ЄС як партнер проти російської агресії».

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