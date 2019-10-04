Джуліані сам зрозумів, що Луценко не викликає довіри - екс-спецпредставник Держдепу в Україні Волкер

Криза навколо звинувачень Трампа у спробах підштовхнути Україну до розслідувань щодо його конкурента на виборах президента Джо Байдена у певній мірі походить від заяв екс-генпрокурора України Юрія Луценка, який спілкувався із адвокатом Трампа Джуліані. Це випливає із тексту свідчень у Конгресі США екс-спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера. За словами Волкера, Джуліані вже у липні втратив довіру до Луценка.

"На початку 2019-го року мені було відомо про формування негативного нарративу щодо України у США, яке підживлювалось закидами, зробленими тодішнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком про те, що якісь українські громадяни намагались вплинути на вибори президента США у 2016-му році, у тому числі і за допомогою інформації, яка могла би досягнути кампанії Гілларі Клінтон і була шкідливою для кампанії Дональда Трампа. Був і другий нарратив, також підкріплений тодішнім генпрокурором України, що компанія Burisma намагалась отримати вплив на тодішнього віце-президента США Джо Байдена, виплачуючи значну платню його сину Гантеру. Луценко зробив ці закиди у спілкуванні із американськими ЗМІ, що посилило їх поширення, зокрема серед консервативних читачів", - відзначив Волкер.

Я вважав, що звинувачення з боку пана Луценка служили його власним цілям, були покликані подати, його як цінну для США особу, щоб США виступили проти його усунення з посади новим урядом

Як відомо у 2019-му році Луценко на посаді генпрокурора у ході спілкування зі ЗМІ США та в офіційних виступах робив заяви про розслідування щодо Burisma в одному контексті із непідтвердженими закидами про буцімто вплив України на вибори президента США у 2016, в якому відігравали роль українські громадяни та посадовці США. Юрій Луценко також сказав, що в Україні ведеться розслідування щодо впливу на вибори США 2016-го року.

За словами Волкера, Джуліані, який спілкувався з Луценком, пізніше самостійно дійшов висновку, що Луценко не викликає довіри та діє тільки у власних інтересах, і заявляв влітку 2019-го року, що хоче лише, щоб Україна розслідувала обставини навколо Burisma та буцімто втручання у вибори у США у відповідності до власних законів.

"Я вважав, що звинувачення з боку пана Луценка служили його власним цілям, були покликані подати його як цінну для США особу, щоб США виступили проти його усунення з посади новим урядом", - відзначив Волкер у своїх свідченнях.

У своїх свідченнях Волкер також підкреслив, що Трамп сприймав Україну як корумповану і казав, що "вони намагались мене повалити"

У своїх свідченнях Волкер відзначив, що чинний уряд України непов'язаний із подіями 2016-го року в Україні.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку наприкінці вересня на тлі скандалу довкола змісту спілкування між владою США та президентом України Володимиром Зеленським.

Говорячи про екс-віце-президента США Джо Байдена, Волкер відзначив, що особисто не вірить у те, що той міг діяти неналежним чином. За словами Волкера він лише у вересні, із повідомлень ЗМІ, дізнався про те, що Трамп під час липневої розмови із Володимиром Зеленським просив Україну провести розслідування щодо Байдена. Як випливає, відставка Волкера із посади у Держдепі відбулась негайно після того, як його ім'я було згадано у скарзі викривача.

Волкер також відзначив, що Україна "заслужено" відома "розгулом корупції"



Противники Трампа закидають президенту США тиск на Україну з метою підштовхнути її до розслідування, яке могло зашкодити політичному опоненту Трампа, екс-президенту США Джо Байдену. Сам Трамп ці звинувачення відкидає, але при цьому наполягає, що Україна має провести розслідування щодо діяльності Байдена та його сина в Україні.

У своїх свідчень Конгресу Волкер наголошував, серед іншого, що він вважає "принаймні можливим", що "якісь українці могли намагатись вплинути на вибори 2016-го року, або вважали, що можуть придбати вплив".

У своїх свідченнях Волкер також підкреслив, що Трамп сприймав Україну як корумповану і казав, що "вони намагались мене повалити". Сам Волкер також відзначив, що Україна "заслужено" відома "розгулом корупції".

У сідченнях Волкер серед іншого наголосив:

- Його робота повністю фокусувалась на обстоюванні цілей закордонної політики США щодо України;

- Він повсякчас інформував Державний департамент, Раду національної безпеки США та Конгрес про свої дії;

- Він рішуче підтримував надання Україні безпекової допомоги США, включно із летальним озброєнням.

Як відомо, син Байдена Гантер Байден був у раді директорів компанії Burisma колишнього міністра екології України Миколи Злочевського. У Трампа стверджували, що звільнення генерального прокурора України Шокіна було буцімто пов'язане із розслідуванням, яке ГПУ вела щодо компанії Burisma. Віце-президент США Джо Байден закликав звільнити Шокіна під загрозою позбавлення України фінансової допомоги, але цей заклик прямо пов'язувався зі звинуваченнями Шокіна у корупції та неефективності.

Днями президент США Трамп закликав Китай розслідувати пов'язані із Джо Байденом справи. Критики екс-віце-президента США закидають, що той посприяв отриманню бізнесом, пов'язаним із його сином, значних коштів з Китаю.

Джо Байден відкидає ці звинувачення. Американські ЗМІ подають закиди на адресу Байдена та заклики президента США до іноземних урядів провести розслідування щодо справ, пов'язаних із родиною Байденів, до спроб Трампа вплинути на результати виборів президента США 2020.

Конгресмен-республіканець Джим Джордан, коментуючи свідчення Волкера, наголосив, що вони вказують, що американська сторона не здійснювала тиску на Україну і не пропонувала діяти у взаємовигідний спосіб у питаннях розслідувань в Україні.

"Коли американці прочитають текст свідчень посла Волкера, вони побачать: не було пропозицій діяти у взаємовигідний спосіб (quid pro quo), не було тиску. Вони також побачать, що всі залучені до процесу працювали одночасно в інтересах США та заради успіху і безпеки України", - твітує Джордан.

Попри заяви Волкера Конгресу про те, що йому не було відомо про зусилля спрямовані на те, щоб підштовхнути Україну до розслідування щодо екс-віце-президента США Джо Байдена, оприлюднені в американських ЗМІ текстові повідомлення між американськими урядовцями вказують, що сам Волкер наголошував на важливості розслідування щодо Burisma та "виборів 2016-го року".

Відповідно до тексту смс-діалогу сам Волкер зазначав, що відповідне розслідування в Україні "попередить повторення цієї проблеми у майбутньому". У п'ятницю стало відомо про те, що Курт Волкер залишає і роботу в аналітичному центрі "Інститут Маккейна" у США.

Провідні американські ЗМІ та Демократична партія США трактують заклики до розслідувань щодо Burisma та буцімто втручання у вибори у США з території України, як вигідні президенту Трампу. Вони буцімто дозволяють Трампу ставити під сумнів розслідування зв'язків його виборчої кампанії з Росією. Як відомо, розслідування щодо зв'язків Трампа з Росією у значній мірі фокусувалось на ролі екс-менджера виборчої кампанії Трампа Манафорта. Останній залишив посаду у серпні 2016-го року, коли НАБУ оприлюднили витримки з т.з. "амбарної книги" Партії регіонів, де перерарховувались платежі Манафорту. Консервативні ЗМІ у США поширювали закиди, що оприлюднення цієї інформації буцімто було скоординовано представниками адміністрації Обами та українцями.

Дивіться також: Трамп про Україну: я не люблю давати гроші країні, яка настільки корумпована