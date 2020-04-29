Посольство США привітало внутрішнє розслідування Нацполіції щодо поводження з журналістом Кутєповим

Посольство США в Україні привітало повідомлення про відкриття внутрішнього розслідування у зв’язку із поводженням правоохоронців щодо журналіста Hromadske Богдана Кутєпова.

«Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії», – мовиться у Твіттері посольства.

Як повідомляє Hromadske, інцидент стався вранці 29-го квітня, коли журналіст Богдан Кутєпов разом із співведучим Нікітою Мекензіним вів пряме включення з акції протесту підприємців проти карантинних обмежень під Кабінетом міністрів. У Hromadske поводження поліцейських із журналістом охарактеризували, як побиття. ЗМІ вказує, що поліцейські побили журналіста і зламали його техніку.

Інцидент був частково зафіксований Ukrainform TV.

Кадри Ukrinform TV демонструють поводження правоохоронців із журналістом Богданом Кутєповим

У Hromadske відзначають, що журналісти вели трансляцію з пагорба в парку навпроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських і сказали залишити цю територію. Кутєпов пояснив, що має «службову необхідність» знімати з того місця, де найкраще видно протест. Натомість правоохоронці наказали журналістові прибрати камеру, пригрозивши її зламати. Відтак на журналістів напали і виштовхали з газону та зламали стабілізатор камери. Індицент відбувався в прямому ефірі.

Пізніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в коментарі Hromadske пообіцяв з'ясувати обставини того, що сталося. Прес-служба Нацполіції повідомила, що обставини нападу на жураналіста в Маріїнському парку встановлюються та будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Допоки результатом проваджень ставатиме безкарність, доти професія журналіста лишатиметься ризиковою та небезпечною

Відтак ДБР повідомило, що слідчі розпочали досудове розслідування за фактом насильства правоохоронців щодо журналіста.

Застосування сили поліцейськими проти репортерів засудила Національна спілка журналістів. Голова НСЖУ Сергій Томіленко закликав покарати винних.

«Допоки результатом проваджень ставатиме безкарність, доти професія журналіста лишатиметься ризиковою та небезпечною», – зазначив очільник Спілки.

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