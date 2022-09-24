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Заступниця радника з нацбезпеки США про кібербезпеку. Інтервʼю
Енн Нюбергер, заступниця радника з національної безпеки розповіла у інтервʼю Голосу Америки про збільшення кібератак з посиленням військової активності та про співпрацю кіберкомандування США та українского уряду.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Голос Америки: Пані Нюбергер, президент РФ Путін суттєво активізував військові дії, оголошена мобілізація, референдуми, погрози ядерними ударами, чи ми очікуємо зростання кібератак?
[...] Коли Росія вперше здійснила подальше вторгнення в Україну, ми бачили, як Росія використовувала руйнівні кібератаки, а також збір розвідданих для просування своєї військової місії.
Енн Нюбергер, заступниця радника з національної безпеки США: Протягом усього конфлікту, починаючи з того часу, коли Росія вперше здійснила подальше вторгнення в Україну, ми бачили, як Росія використовувала руйнівні кібератаки, а також збір розвідданих для просування своєї військової місії. Ми бачили початкові деструктивні атаки на супутникові системи, а потім - на українські урядові системи та додаткові системи критичної інфраструктури. Тож можна очікувати, що Росія подвоюватиме свої зусилля, які також включатимуть кібератаки.
Г.А.: Чи бачили ви якісь ознаки початку додаткових кібератак?
Е.Н.: Це є невід'ємною частиною воєнних зусиль Росії в Україні, тому ми цього очікуємо. Чи є у нас конкретні ознаки збільшення цього? На даний момент ми їх не маємо.
Г.А.: Як ви допомагаєте українцям захищатися?
Е.Н.: Чудове питання. Отже, починаючи з того моменту, коли Росія вторглася в Україну в 2015-2016 роках і здійснила руйнівні кібератаки на енергетичну інфраструктуру України, ми почали співпрацювати з Україною, щоб справді посилити стійкість її критичної інфраструктури. Це партнерство продовжувалося і впродовж тих місяців, коли ми були стурбовані посиленням військової активності. І це включало роботу над стійкістю критичної інфраструктури до кібербезпеки,ми направили спеціалістів з кіберкомандування США для роботи над кібербезпекою, команди з Міністерства енергетики, щоб працювати над зміцненням захисту, а також здійснюємо постійний обмін інформацією щодо тактики та методів зловмисних кібератак. Так що ми постійно співпрацюємо, щоб зміцнити захист, обмінюємося інформацією для допомоги оборонним системам.
ГА: Ви також працюєте над зміцненням їхніх систем контратак?
Е.Н.: Ми дуже зосереджені на стійкості систем кібербезпеки.
Г.А.: Ми багато чуємо про контратаки. Хакери-добровольці назвалися українською IT-армією? Чи досягають вони успіху у стримуванні, зриві чи навіть зупинці російських атак і яку підтримку їм надає влада?
Ми допомагаємо уряду, проводимо заходи у сфері кібербезпеки, які допомагають українському уряду створювати та зміцнювати стійкість і захист
Е.Н.: Ми бачили чимало волонтерської хакерської діяльності. Стосовно діяльності України із захисту документів, гадаю, у нас немає повного розуміння того, як взаємодіють український уряд і волонтерська хакерська діяльність. Але, звісно, ми допомагаємо уряду, як я вже згадувала раніше, проводимо заходи у сфері кібербезпеки, які допомагають українському уряду створювати та зміцнювати стійкість і захист.
Г.А.: Отже, ваша підтримка та ваша взаємодія пов’язані з урядом Зеленського, а не з іншими групами, такими як-от українська ІТ-армія?
Е.Н.: Так, наша підтримка, разом із усіма нашими системами безпеки, є урядовою.
Г.А.: Ви раніше згадували, що, як вам відомо, російська атака була послідовною. І ми також чуємо, що були попередження про велику кібератаку Росії на українську інфраструктуру, критичну інфраструктуру на початку або перед початком війни. Однак, фактично за всю війну, ми не чули про жодну велику кібератаку, яка б зруйнувала українську критичну інфраструктуру. Це так чи ми просто не знаємо про це?
Вони приділили увагу покращенню безпеки міста своїх систем, відключивши свою енергосистему від російської мережі та відновивши підключення до європейської та мережі.
Е.Н.: Отже, по-перше, коли Росія почала своє вторгнення в Україну, вони здійснили підривну атаку на українські системи зв’язку, системи супутникового зв’язку, наземні порти а також на українські урядові веб-сайти та урядові системи. Після цієї першої атаки українці змогли швидко відновити ці системи. Уряд США та Європейський Союз назвали цю діяльність безвідповідальною. Вони приділили увагу покращенню безпеки, відключили свою енергосистему від російської мережі та підключились до європейської мережі.
Г.А.: Війна в Україні – це перший конфлікт, де ми бачимо певну координацію між кібератаками та кінетичним військовим нападом. Отже, що ми дізнаємося про цю гібридну війну? І що ми дізнаємося про російські можливості в цій сфері?
Е.Н.: Я думаю, що ми в основному вчимося. Але як тільки країни задумаються про свою національну оборону, на випадок кризи чи конфлікту, про свої цифрові системи, в яких вони працюють, незалежно від того, чи є вони окремими особами, компаніями чи урядами, вони потребуватимуть захисту, а також підготовчої роботи для того, щоб зрозуміти, які є найважливіші компоненти їхньої енергетичної та водопровідної системи, нафто- та газопроводів. Вони потребуватимуть забезпечення їх діяльності, захисту від потужного супротивника. Але це не відбувається миттєво, тому що ці елементи критичної інфраструктури були оцифровані в багатьох країнах без обов’язкового врахування безпеки. І це одна з причин, чому ми працюємо з партнерами з усього світу, щоб швидко покращити безпеку критичної інфраструктури.
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Байден заявив про "швидкі та жорсткі" економічні заходи проти Росії, через так звані "референдуми"
"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Ми продовжуватимемо підтримувати український народ й надавати допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе", - сказав президент США Джо Байден у заяві, опублікованій на сайті Білого дому в п'ятницю.
У п’ятницю російська окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів" у контрольованих Росією регіонах України. Україна, НАТО та союзники висловили обурення діями Кремля і назвали це незаконною спробою анексувати території та ескалацією.
Байден заявив, що ці "референдуми" є "хибним приводом для спроби силової анексії частин України, шляхом зухвалого порушення міжнародного права, включаючи Статут ООН".
США, союзники та партнери "співпрацюватимуть задля того, щоб запровадити додаткові швидкі та жорсткі економічні заходи проти Росії", додав він.
Американський президент запевнив, що США відкинуть будь-який сфабрикований результат, який оголоить Росія, а також заявив, що підтримка України триватиме.
НАТО засудило так звані "референдуми" в заяві, виданій в п'ятницю і заявило, що союзники по НАТО не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму а також окупованих Росією територій України.
"Шахрайські референдуми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають легітимності і є зухвалим порушенням Статуту ООН", - йдеться в заяві.
Результат цих "референдумів" напевно відомий заздалегідь, написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона назвала це так зване голосування "вправою для ЗМІ, спрямованою на те, щоб проводити подальше незаконне вторгнення Росії".
МЗС Швейцарії викликало посла Росії в країні, щоб висловити обурення через так звані "референдуми", повідомляє відомство. Через такі дії, Швейцарія розгляне можливість приєднатись до нових санкцій ЄС проти Росії.
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«Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна». ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів
Фінляндія планує заборонити російським туристам в’їзд до країни. Таким чином, Гельсінкі стала останньою зі столиць країн ЄС, що мають спільний кордон з Росією, і яка ухвалила таке рішення після того, як в Росії оглосили мобілізацію на війну з Україною.
За словами міністра закордонних справ Пекки Хаавісто, Фінляндія ризикувала «стати великою транзитною країною», залишивись єдиною країною з відкритим кордоном з Росією. За статистикою прикордонних служб, близько 60% росіян, які потрапляли в ЄС з початку повномасштабної війни з Україною, в'їжджали до Європи через територію Фінляндії та Естонії.
Рішення Гельсінкі, кажуть оглядачі, було ухвалено під тиском фінської громадськості, яка рішуче виступала за заборону. За опитуваннями, близько 70% фінів не хочуть впускати росіян у свою країну. Як зауважують кореспонденти Financial Times, після ухвалення рішення про вступ до НАТО, фіни, які протягом десятиліть, були змушені оглядатися на Москву, відчули більшу відвагу обстоювати власні інтереси.
«Метою є значно зменшити кількість людей, які приїжджають до Фінляндії з Росії», – сказав президент Саулі Нііністе державному мовнику Yle.
Ще перед оголошенням мобілізації цього тижня Балтійські країни, а також Польща, обмежили подорожі громадян Росії через свої кордони, заявляючи, що росіяни не повинні подорожувати, поки їхня країна перебуває у стані війни з Україною.
А опівночі в понеділок ще до телевізійного виступу президента Володимира Путіна, в якому він оголосив про «часткову мобілізацію», вони закрили свої кордони для російських туристів. Згідно зі словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, президент Володимир Путін наказав негайно призвати 300 тисяч резервістів.
Рішення Фінляндії було прийнято після того, як Чехія, яка нині головує в ЄС, скликала термінове засідання щодо реагування на кризу.
Посли держав-членів зберуться в понеділок у рамках формату, розробленому в ЄС для координації дій під час катастроф, щоб обговорити перспективи імовірного збільшення потоку еміграції з Росії та спільні дії на тлі ескалації війни Росією, через її плани щодо анексії українських територій шляхом так званих «референдумів».
Росіяни протестують не проти війни, а проти мобілізації, кажуть Балтійські країни
Європейські країни розділилися в оцінках того, як ставитися до втечі російських чоловіків від мобілізації, які замість того, щоб протестувати проти війни їхньої країни в Україні, покидають країну.
У середу Латвія, Литва та Естонія заявили, що не нададуть притулку росіянам, які тікають від мобілізації, пояснюючи це громадянською відповідальністю росіян за дії свого уряду та міркуваннями безпеки для Балтійських держав.
«Багатьом росіянам, які зараз тікають з Росії через мобілізацію, було в порядку вбивати українців, вони тоді не протестували, вважати їх свідомими відмовниками не правильно. Існують значні ризики для безпеки, якщо їх прийняти, і є багато країн і за межами ЄС», – написав у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.
Його естонський колега Урмас Рейнсалу в електронному листі до агентства Reuters так само наголосив, що для росіян втеча – це не прояв громадянської відповідальності.
«Відмова виконувати свій громадянський обов’язок у Росії або бажання це зробити не є достатньою підставою для отримання притулку в іншій країні», – заявив міністр закордонних справ Естонії.
Вони не тікали з Росії, коли сталася Буча, коли обстрілювали Київ. Раптом, коли війна торкнулася їх, вони тікаютьГабріеліус Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви, Габріеліус Ландсбергіс написав у Twitter, що його країна не впускатиме людей, які «втікають від відповідальності».
«Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна», – написав Ландсбергіс.
Напередодоні, у розмові з New York Times, він пояснив, що росіяни не протестують проти війни, а лише проти перспективи на ній загинути.
«Вони не тікали з Росії, коли сталася Буча, коли обстрілювали Київ або коли в Україні відбувалися інші жахливі речі, їм було байдуже, а деякі з них навіть підтримали це публічно. Раптом, коли війна торкнулася їх, вони тікають», – додав литовський міністр.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі, який прийматиме нараду послів у понеділок, підтримав позицію колег з півночі та сходу Європи. Він заявив у четвер, що росіяни, які тікають з країни через те, що хочуть уникнути мобілізації, не відповідають умовам для надання гуманітарної візи, бо вони не протестують проти війни, а лише не хочуть виконувати зобов'зання перед своєю державою.
При цьому у ЄС пояснюють, що заборона не є тотальною, і що країни Балтії, а також Польща та Фінляндія дійсно посилюють перевірки навіть тих росіян, які мають дійсні візи для в’їзду в Європу, але кордони залишаються відкритими для російських дисидентів, які шукають притулку в ЄС.
«Не брати участі у жахливих злочинах – все одно краще, ніж брати» – юристка фонду Навального
Представники російської опозиції обурені тим, що росіян, які хочуть втекти від призову, не впускатимуть в Європу. Про це пише в Twitter Любов Соболь, юристка російського Фонду боротьби з корупцією та соратниця опозиційного політика Олексія Навального.
Вона пояснює свою позицію тим, що «не всі можуть бути хоробрими». І добре вже те, що людина не хоче брати участі у війні, пише Соболь у відповіді під час дискусії, яка розгорнулась під її твітом.
«Якщо людина не бере участі у війні та цих жахливих злочинах — це все одно краще, ніж якщо вона братиме участь у них. Не всі можуть бути хоробрими, хоча мені цього теж хочеться», – каже Соболь.
ЄС солідарний з росіянами, що втікають від участі у війні, німці обговорюють для них «полегшення в’їзду»
Але позиція Балтійських країн не відображає позицію всього ЄС. Речник Європейської комісії Петер Стано заявив, що ЄС солідарний з росіянами, які не хочуть воювати і покидають країну «легальними шляхами».
«Росіяни голосують ногами», – сказав він на брифінгу. Але він додав, що запропонувати притулок або навіть швидший процес, щоб допомогти їм швидко вибратися з Росії, проблематично.
За його словами, рішення про допуск на свою територію осіб, які прибувають з Росії, залежить від окремих країн-членів Європейського Союзу. Згідно з угдою, що діяла до вересня цього року про спрощений візовий режим, ЄС видав близько мільйона віз громадянам Росії, багато з них - терміном на три і п'ять років.
Захистити росіян закликав колишній міністр регіонального розвитку Португалії Мігель Поярес Мадуро. Він каже, що ЄС має надати притлок росіянам, які відмовляються йти на війну.
«ЄС повинен розглянути можливість створення швидкого шляху для надання притулку всім громадянам Росії, які підлягають призову, оголошеному Путіним. Ми повинні захистити росіян, які відмовляються вести злочинну війну, і це було б ефективним способом тиску на режим Путіна», – написав Мадуро в Twitter.
У Німеччині цю ідею вирішили взяти на озброєння. Після того, як у Росії почалася мобілізація, парламент країни почав обговорення, як полегшити в’їзд росіянам, які відмовляються від військової служби. За те, щоб приймати росіян, що втікають від мобілізації, у Бундестазі висловлюються як учасники коаліції, так і опозиційні політики.
Як пояснила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (SPD) в інтерв’ю недільному виданню газети Frankfurter Allgemeine «кожен, хто сміливо виступає проти режиму президента Володимира Путіна і тому наражає себе на найбільшу небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування».
Міністерка зазначила, що Німеччина вже прийняла 438 противників Кремля, переважно журналістів, яким погрожували, чи яких переслідувала російська влада.
Щоправда, з практичним використанням цієї можливості, для багатьої росіян можуть виникнути проблеми. Німеччина далі зберігає перевірку службами безпеки правдивості заявки, щоб, як кажуть німцькі аналітики, виключити надання притулку тим росіянам, які схвалюють війну, але брати участь у ній не хочуть.
Також залишається незрозумілим, як росіяни, що втікають від призову, можуть потрапити до Німеччини, якщо прикордонні країни закрили транзит, а літаки до ЄС не літають уже півроку.
«Празький консенсус» схиляється в бік позиції сусідів Росії
Експерти говорять, що найчастіше те, як європейські країни розцінюють питання, як ставитися до звичайних росіян, залежить від того, який історичний досвід вони мали з Росією.
«Естонці, литовці, латвійці, поляки та чехи дуже добре розуміють, що означає поневолення репресивним режимом у Москві — і яке це відчуття бути за Залізною завісою», – пишуть у часописі Foreign Policy Мінна Аландер, науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин та Бенджамін Талліс, науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин.
Але, на їхню думку, не все можна пояснити лише історією – наприклад, Угорщина не приєдналася до країн, які вимагають жорсткішого контролю над кордонами ЄС. І навпаки, Нідерланди і Данія, які не були під радянською окупацією, підтримали ініціативу східноєвропейських країн.
Інші аналітики вказують на те, що російська агресія, і те, як до неї були неготові Франція, Німеччина, Італія та інші країни, що перебували по вільний бік від Залізної завіси, збільшили вагу в ЄС сусідів Росії.
«Один із висновків цієї війни полягає в тому, що нам варто було слухати тих, хто знає Путіна. Ми мали слухати наших друзів в Україні та Грузію, опозицію в Білорусі. Треба було слухати голоси всередині ЄС - в Польщі, країнах Балтії, Центральній і Східній Європі. Вони багато років казали нам, що Путін не зупиниться і діяли відповідно», – визнала нещодавно Урсула фон дер Ляєн, очільниця Європейської Комісії у виступі перед Європарламентом.
Чеський дипломат Петр Тума вважає, що нещодавня неформальна нарада в Празі показала, що в ЄС змінюється баланс сил на користь колишніх країн Східного блоку.
«Празький консенсус вказує на приклад, коли погляди Центральної та Східної Європи значною мірою сформували результат, незважаючи на вагання Франції, Німеччини, Італії та Південної Європи. Це ще один показник перебалансування сил в ЄС», – пише дипломат у статті для Атлантичної ради.
Тума каже, що напевно, процес збільшення впливу країн Центральної Європи в ЄС не буде простим, як показують останні політичні події в Угорщині та Словаччині, але те, що вони, через два десятиліття після приєднання до ЄС, взялися демонструвати лідерство в моральних, політичних та безпекових питаннях, уже не викликає сумніву.
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