Заступниця радника з нацбезпеки США про кібербезпеку. Інтервʼю

Фінляндія планує заборонити російським туристам в’їзд до країни. Таким чином, Гельсінкі стала останньою зі столиць країн ЄС, що мають спільний кордон з Росією, і яка ухвалила таке рішення після того, як в Росії оглосили мобілізацію на війну з Україною.

За словами міністра закордонних справ Пекки Хаавісто, Фінляндія ризикувала «стати великою транзитною країною», залишивись єдиною країною з відкритим кордоном з Росією. За статистикою прикордонних служб, близько 60% росіян, які потрапляли в ЄС з початку повномасштабної війни з Україною, в'їжджали до Європи через територію Фінляндії та Естонії.

Рішення Гельсінкі, кажуть оглядачі, було ухвалено під тиском фінської громадськості, яка рішуче виступала за заборону. За опитуваннями, близько 70% фінів не хочуть впускати росіян у свою країну. Як зауважують кореспонденти Financial Times, після ухвалення рішення про вступ до НАТО, фіни, які протягом десятиліть, були змушені оглядатися на Москву, відчули більшу відвагу обстоювати власні інтереси.

«Метою є значно зменшити кількість людей, які приїжджають до Фінляндії з Росії», – сказав президент Саулі Нііністе державному мовнику Yle.

Ще перед оголошенням мобілізації цього тижня Балтійські країни, а також Польща, обмежили подорожі громадян Росії через свої кордони, заявляючи, що росіяни не повинні подорожувати, поки їхня країна перебуває у стані війни з Україною.

А опівночі в понеділок ще до телевізійного виступу президента Володимира Путіна, в якому він оголосив про «часткову мобілізацію», вони закрили свої кордони для російських туристів. Згідно зі словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, президент Володимир Путін наказав негайно призвати 300 тисяч резервістів.

Рішення Фінляндії було прийнято після того, як Чехія, яка нині головує в ЄС, скликала термінове засідання щодо реагування на кризу.

Посли держав-членів зберуться в понеділок у рамках формату, розробленому в ЄС для координації дій під час катастроф, щоб обговорити перспективи імовірного збільшення потоку еміграції з Росії та спільні дії на тлі ескалації війни Росією, через її плани щодо анексії українських територій шляхом так званих «референдумів».

Росіяни протестують не проти війни, а проти мобілізації, кажуть Балтійські країни

Європейські країни розділилися в оцінках того, як ставитися до втечі російських чоловіків від мобілізації, які замість того, щоб протестувати проти війни їхньої країни в Україні, покидають країну.

У середу Латвія, Литва та Естонія заявили, що не нададуть притулку росіянам, які тікають від мобілізації, пояснюючи це громадянською відповідальністю росіян за дії свого уряду та міркуваннями безпеки для Балтійських держав.

«Багатьом росіянам, які зараз тікають з Росії через мобілізацію, було в порядку вбивати українців, вони тоді не протестували, вважати їх свідомими відмовниками не правильно. Існують значні ризики для безпеки, якщо їх прийняти, і є багато країн і за межами ЄС», – написав у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Його естонський колега Урмас Рейнсалу в електронному листі до агентства Reuters так само наголосив, що для росіян втеча – це не прояв громадянської відповідальності.

«Відмова виконувати свій громадянський обов’язок у Росії або бажання це зробити не є достатньою підставою для отримання притулку в іншій країні», – заявив міністр закордонних справ Естонії.

Вони не тікали з Росії, коли сталася Буча, коли обстрілювали Київ. Раптом, коли війна торкнулася їх, вони тікають

Міністр закордонних справ Литви, Габріеліус Ландсбергіс написав у Twitter, що його країна не впускатиме людей, які «втікають від відповідальності».

«Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна», – написав Ландсбергіс.

Напередодоні, у розмові з New York Times, він пояснив, що росіяни не протестують проти війни, а лише проти перспективи на ній загинути.

«Вони не тікали з Росії, коли сталася Буча, коли обстрілювали Київ або коли в Україні відбувалися інші жахливі речі, їм було байдуже, а деякі з них навіть підтримали це публічно. Раптом, коли війна торкнулася їх, вони тікають», – додав литовський міністр.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі, який прийматиме нараду послів у понеділок, підтримав позицію колег з півночі та сходу Європи. Він заявив у четвер, що росіяни, які тікають з країни через те, що хочуть уникнути мобілізації, не відповідають умовам для надання гуманітарної візи, бо вони не протестують проти війни, а лише не хочуть виконувати зобов'зання перед своєю державою.

При цьому у ЄС пояснюють, що заборона не є тотальною, і що країни Балтії, а також Польща та Фінляндія дійсно посилюють перевірки навіть тих росіян, які мають дійсні візи для в’їзду в Європу, але кордони залишаються відкритими для російських дисидентів, які шукають притулку в ЄС.

«Не брати участі у жахливих злочинах – все одно краще, ніж брати» – юристка фонду Навального

Представники російської опозиції обурені тим, що росіян, які хочуть втекти від призову, не впускатимуть в Європу. Про це пише в Twitter Любов Соболь, юристка російського Фонду боротьби з корупцією та соратниця опозиційного політика Олексія Навального.

Вона пояснює свою позицію тим, що «не всі можуть бути хоробрими». І добре вже те, що людина не хоче брати участі у війні, пише Соболь у відповіді під час дискусії, яка розгорнулась під її твітом.

«Якщо людина не бере участі у війні та цих жахливих злочинах — це все одно краще, ніж якщо вона братиме участь у них. Не всі можуть бути хоробрими, хоча мені цього теж хочеться», – каже Соболь.

ЄС солідарний з росіянами, що втікають від участі у війні, німці обговорюють для них «полегшення в’їзду»

Але позиція Балтійських країн не відображає позицію всього ЄС. Речник Європейської комісії Петер Стано заявив, що ЄС солідарний з росіянами, які не хочуть воювати і покидають країну «легальними шляхами».

«Росіяни голосують ногами», – сказав він на брифінгу. Але він додав, що запропонувати притулок або навіть швидший процес, щоб допомогти їм швидко вибратися з Росії, проблематично.

За його словами, рішення про допуск на свою територію осіб, які прибувають з Росії, залежить від окремих країн-членів Європейського Союзу. Згідно з угдою, що діяла до вересня цього року про спрощений візовий режим, ЄС видав близько мільйона віз громадянам Росії, багато з них - терміном на три і п'ять років.

Захистити росіян закликав колишній міністр регіонального розвитку Португалії Мігель Поярес Мадуро. Він каже, що ЄС має надати притлок росіянам, які відмовляються йти на війну.

«ЄС повинен розглянути можливість створення швидкого шляху для надання притулку всім громадянам Росії, які підлягають призову, оголошеному Путіним. Ми повинні захистити росіян, які відмовляються вести злочинну війну, і це було б ефективним способом тиску на режим Путіна», – написав Мадуро в Twitter.

У Німеччині цю ідею вирішили взяти на озброєння. Після того, як у Росії почалася мобілізація, парламент країни почав обговорення, як полегшити в’їзд росіянам, які відмовляються від військової служби. За те, щоб приймати росіян, що втікають від мобілізації, у Бундестазі висловлюються як учасники коаліції, так і опозиційні політики.

Як пояснила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (SPD) в інтерв’ю недільному виданню газети Frankfurter Allgemeine «кожен, хто сміливо виступає проти режиму президента Володимира Путіна і тому наражає себе на найбільшу небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування».

Міністерка зазначила, що Німеччина вже прийняла 438 противників Кремля, переважно журналістів, яким погрожували, чи яких переслідувала російська влада.

Щоправда, з практичним використанням цієї можливості, для багатьої росіян можуть виникнути проблеми. Німеччина далі зберігає перевірку службами безпеки правдивості заявки, щоб, як кажуть німцькі аналітики, виключити надання притулку тим росіянам, які схвалюють війну, але брати участь у ній не хочуть.

Також залишається незрозумілим, як росіяни, що втікають від призову, можуть потрапити до Німеччини, якщо прикордонні країни закрили транзит, а літаки до ЄС не літають уже півроку.

«Празький консенсус» схиляється в бік позиції сусідів Росії

Експерти говорять, що найчастіше те, як європейські країни розцінюють питання, як ставитися до звичайних росіян, залежить від того, який історичний досвід вони мали з Росією.

«Естонці, литовці, латвійці, поляки та чехи дуже добре розуміють, що означає поневолення репресивним режимом у Москві — і яке це відчуття бути за Залізною завісою», – пишуть у часописі Foreign Policy Мінна Аландер, науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин та Бенджамін Талліс, науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин.

Але, на їхню думку, не все можна пояснити лише історією – наприклад, Угорщина не приєдналася до країн, які вимагають жорсткішого контролю над кордонами ЄС. І навпаки, Нідерланди і Данія, які не були під радянською окупацією, підтримали ініціативу східноєвропейських країн.

Інші аналітики вказують на те, що російська агресія, і те, як до неї були неготові Франція, Німеччина, Італія та інші країни, що перебували по вільний бік від Залізної завіси, збільшили вагу в ЄС сусідів Росії.

«Один із висновків цієї війни полягає в тому, що нам варто було слухати тих, хто знає Путіна. Ми мали слухати наших друзів в Україні та Грузію, опозицію в Білорусі. Треба було слухати голоси всередині ЄС - в Польщі, країнах Балтії, Центральній і Східній Європі. Вони багато років казали нам, що Путін не зупиниться і діяли відповідно», – визнала нещодавно Урсула фон дер Ляєн, очільниця Європейської Комісії у виступі перед Європарламентом.

Чеський дипломат Петр Тума вважає, що нещодавня неформальна нарада в Празі показала, що в ЄС змінюється баланс сил на користь колишніх країн Східного блоку.

«Празький консенсус вказує на приклад, коли погляди Центральної та Східної Європи значною мірою сформували результат, незважаючи на вагання Франції, Німеччини, Італії та Південної Європи. Це ще один показник перебалансування сил в ЄС», – пише дипломат у статті для Атлантичної ради.

Тума каже, що напевно, процес збільшення впливу країн Центральної Європи в ЄС не буде простим, як показують останні політичні події в Угорщині та Словаччині, але те, що вони, через два десятиліття після приєднання до ЄС, взялися демонструвати лідерство в моральних, політичних та безпекових питаннях, уже не викликає сумніву.