Kyiv not Kiev: The Washington Post змінив написання столиці України

На запит Голосу Америки щодо оновлення стилю написання української столиці у рамках кампанії МЗС #KyivnotKiev американське видання The Washington Post підтвердило, що організація негайно змінює русифіковану транслітерацію «Києва» на українську.

«The Washington Post змінює стиль написання столиці України, який від тепер ми будемо представляти як Kyiv, а не Kiev, набирає чинності негайно. Зміни відповідають уподобанням українського уряду, а також - нещодавнім змінам іншими медійними організаціями».

Посольство України у США підтвердили новину у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, що британська телерадіомовна корпорація BBC була однією з останніх представників іноземних ЗМІ, що ухвалили таке рішення. На сьогодні вже девять новинних видань входять до офіційного списку кампанії МЗС України #KyivnotKiev.

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