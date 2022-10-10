Захід обіцяє більше допомоги Україні, Китай закликає до деескалації, після нових обстрілів Києва та інших міст Росією 

Посадовці на Заході виступили з різким осудом нових ракетних ударів Росії по українській цивільній інфраструктурі.

"Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі", - твітує Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

Борреля "глибоко шокували російські напади на цивільних в Києві та інших містах України", пише посадовець.

"Таким діям не місце в 21 столітті. Я рішуче засуджую це. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі", - йдеться в соцмережевому повідомленні посадовця.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі в понеділок назвав обстріли "неприйнятними". "Це демонстрація слабкості Путіна, а не сили", - написав він у Twitter.

Клеверлі у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив про зміцнення моральної та практичної підтримки України з боку Британії, повідомив британський посадовець.

Більше практичної допомоги Україні у відповідь на обстріли обіцяє Канада. Про це, за результатами розмови з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, заявив Кулеба.

Він підкреслив - Україні потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Свої співчуття українцям висловили в посольстві США. "Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона подякувала всім, хто "відреагував та працює заради нашої безпеки", і запевнила, що команда посольства у безпеці.

В понеділок Посольство США закликало всіх америкаців сховатись та виїхати з України. "Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Китай висловив сподівання на швидку деескалацію в Україні. Заява речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нінь прозвучала під час брифінгу для преси в понеділок, після повідомлень про нові обстріли Росією українських міст.

"Сподіваємось, що всі сторони можуть відповідно врегулювати розбіжності шляхом діалогу та консультацій, - заявила Нінь. - Китай готовий продовжити відігравати конструктивну роль в просуванні деескалації ситуації".

Збройні сили України повідомили, що зранку 10 жовтня Росія випустила по українських містах понад 80 ракет, і що понад сорок з них були збиті протиповітряною обороною.