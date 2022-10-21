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«Київ-Софія-Голлівуд: Несподівана подорож українських біженок» - фільм «Голосу Америки»
Дві українки, які на початку вторгнення жили в Києві, рятуючи своїх дітей від російських обстрілів, опинилися у незвичному місці. Вони знайшли роботу та підтримку в найбільшій у Східній Європі кіностудії, яка належить голлівудській компанії, - Nu Boyana Film Studios.
Кіностудія, яка знаходиться в болгарській столиці Софія та брала участь у виробництві понад 400 голлівудських фільмів, відкрила свої двері для українських біженців.
Ярів Лернер, генеральний директор студії, розповідає, що в лютому уважно стежив за новинами про можливе вторгнення Росії в Україну.
“Через пару днів зі мною зв’язалися з «Deadline»: «Як війна в Україні вплине на ваш бізнес?» І я подумав, як взагалі можна відповісти на таке запитання? Це гуманітарна криза; це не впливає на наш бізнес. Це впливає на людей. 26 лютого ми розмістили оголошення через B2Y. Мій партнер Алекс Кенанов сказав: «Усім тим, хто працює в кіноіндустрії, якщо ви шукаєте роботу, ми тут, щоб вітати вас»”, - розповів він «Голосу Америки».
З початку вторгнення в Nu Boyana одночасно працювало до 30 українців – декораторами, гримерами, монтажерами, костюмерами та у відділі спецефектів. Студія допомогала українським біженкам із проживанням на початковому етапі, харчуванням, транспортом, професійними курсами та адміністративними послугами.
Одна з двох героїнь фільму – Ярослава Кузьменко, досвідчена режисерка серіалів та телевізійних шоу, яка виїхала з України в перші дні повномасштабного вторгнення разом із донькою-підлітком. Незважаючи на професійний досвід у сфері кіновиробництва, через брак мови – на кіностудії розмовляють англійською і болгарською – вона займалася тим, що чистила прилади. Але з часом, саме коли на кіностудію приїхала знімальна команда «Голосу Америки», її кар'єра пішла в гору.
Інша героїня, Альона Алтухова, вже вдруге була змушена залишати свою домівку. До Києва вона переїхала після того, як виїхала з Донецька, який у 2014 році захопили контрольовані Росією збройні угрупування. В Болгарію жінка приїхала із чотирирічним сином.
«На студії я можу впевнено сказати, що моя кар’єра стрімко злетіла»,– говорить вона.
Фільм також розповідає про адаптацію до життя в Болгарії та те сестринство, яке побудували жінки, що мешкають в одному багатоквартирному будинку. А головне – порушує питання, а чи повернуться ці дві українки, як й чимало інших з понад 7.7 мільйонів українських біженців, які за даними ООН, перебувають лише в країнах Європи, до України.
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Блінкен: російські удари по Україні посилюють рішучість українців та партнерів України
США та Європа єдині у спільних діях в протистоянні російській агресії в Україні, заявив держсекетар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною під час її візиту до Вашингтона.
Зокрема, вони обговорили допомогу Україні у тому, щоб відновити енергетичну інфраструктуру, зруйновану російськими обстрілами, надання Україні зброї для оборони та бюджетної підтримки.
Нещодавні обстріли українських міст іранськими безпілотниками мають на меті залякати українців та «змусити український народ страждати», але натомість вони посилюють рішучість українців, сказав Блінкен.
«Останніми днями ми стали свідками широкомасштабних ударів Москви по цивільній інфраструктурі в Україні. Багато з них було здійснено за допомогою безпілотників, поставлених Іраном. Ці удари мають чітку мету змусити український народ страждати. Шкода, яку вони завдають, ускладнить українцям опалення їхніх домівок, пошук безпечної води для пиття, доступ до електроенергії, яка їм потрібна, щоб працювало все, від магазинів до лікарень і громадського транспорту, – сказав Держсекретар США.
Ентоні Блінкен також додав: "Президент Путін вважає, що ці атаки якимось чином зламають волю. Натомість він лише поглиблює їхню рішучість захищати свою країну. Москва може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух. Президент Путін думав, що може розділити трансатлантичний альянс, замість цього він ще більше зблизив нас».
Питання допомоги Україні та позбавлення енергетичної залежності від Росії було в центрі уваги переговорів державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни.
«Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти здійснити рішучий відхід від залежності від російської енергії, що означає розробку різноманітніших, надійніших, стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомоги нашим друзям пережити зиму з високими витратами на електроенергію», – сказав Блінкен.
Державний секретар привітав зусилля Франції щодо допомоги Україні, зокрема, безпекову допомогу Україні, «включно з нещодавнім оголошенням президента Макрона про виділення 100 мільйонів євро» для надання Києву зброї.
Міністерка закордонних справ Франції розповіла про зусилля їхнього уряду з допомоги Україні: «Президент Макрон нещодавно пообіцяв президенту Зеленському, що ми збільшимо нашу військову допомогу, включно з новим обладнанням, і ви, мабуть, знаєте, що ми постачаємо боєприпаси для артилерійських ракет, а також нові легкі танки, ми також вирішили підготувати щонайменше 2000 українських солдатів у Франції, і ми розвиваємо співпрацю у сфері розвідки, яка також буде посилюватися і йти далі».
Також вона пообіцяла гуманітарну допомогу та допомогу у реконструкції інфраструктури, оскільки наближається зима. Франція та європейські партнери «мають допомогти українському народу продовжувати триматися», додала очільниця французького МЗС.
У п’ятницю в Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступного року Україна може розраховувати на отримання €18 млрд для задоволення основних потреб.
Про це вона сказала за підсумками дводенного засідання Європейської ради на рівні лідерів країн–членів ЄС.
Раніше ЄС узгодив макрофінансову допомогу для України в розмірі €9 млрд, яка буде частково виділена до кінця цього року. З початку цього року ЄС підтримав Україну на суму €19 млрд.
Дивіться також: "Коли ми підтримуємо Україну - ми підтримуємо всю Європу" - Байден
«Київ – Софія – Голлівуд»: Тетяна Ворожко розповіла про свій документальний фільм
Журналістка Голосу Америки Тетяна Ворожко створила фільм «Київ-Софія-Голлівуд». Це історія українок, що рятуючи своїх дітей від російських обстрілів, знайшли роботу та підтримку на найбільшій у Східній Європі кіностудії. Дивіться 22 жовтня о 18:00 за Києвом 👉 youtu.be/_m6InuqtqvE
У Варшаві працює гаряча лінія для українських переселенців. Відео
У Варшаві працює гаряча лінія для українських переселенців. Де знайти житло, як отримати медичний огляд чи допомогу з роботою - на всі ці питання щохвилини по телефону відповідають десятки волонтерів. Деталі - від Христини Шевченко.
- Голос Америки
У Пентагоні розповіли, як працюють над посиленням протиповітряної оборони України
США продовжують співпрацювати з партнерами та союзниками, щоб посилити протиповітряну оборону України.
Сабріна Сінг, заступниця речника Петагону, на питання журналістів, чому Україна досі не отримала протиповітряної оборони, яку обіцяли США, сказала:
“Це зусилля, в яких беруть участь не лише США. Ми маємо партнерство із союзниками та партнерами із понад 50-ти країн світу, які входять до Контактної групи із оборони України, і які допомагають озброїти і отримати системи, яких Україна потребує на полі бою. Постачання Німеччиною систем IRIS-T є дуже важливою, це сталося завдяки обговоренню в цій контактній групі. Іспанія оголосила, що надасть системи ППО Hawk, щоб посилити протиповітряну оборону України. Норвегія, Німеччина та Данія інвестували у виробництво гаубиць. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками з усього світу, щоб надати Україні боєприпаси”.
Заступниця речника Петагону наголосила, що з тією зброєю, яку США вже виділили Україні, ЗСУ домоглися значних успіхів: “Ми розуміємо, у них є запити. Але з тим, що ми вже їм надали, ми бачимо, щоб вони вже досягли значних успіхів в Україні. Тому ми переконані, те, що ми надаємо, допомагає їм змінити динаміку на полі бою”.
Коментуючи розмову глави Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони Росії Шойгу, Сабріна Сінг зазначила: “Ми вітаємо підтримання відкритих ліній комунікації. Тут добре мати діалог”.
Вона також додала, що США, як і раніше, не бачать змін у ядерній позиції Росії.
У пятницю, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонні розмови із міністрами оборони України та Росії Олексієм Рєзніковим та Сергієм Шойгу. З російським колегою це була перша розмова за останні понад 4 місяці.
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