«Київ-Софія-Голлівуд: Несподівана подорож українських біженок» - фільм «Голосу Америки»

Дві українки, які на початку вторгнення жили в Києві, рятуючи своїх дітей від російських обстрілів, опинилися у незвичному місці. Вони знайшли роботу та підтримку в найбільшій у Східній Європі кіностудії, яка належить голлівудській компанії, - Nu Boyana Film Studios.

Кіностудія, яка знаходиться в болгарській столиці Софія та брала участь у виробництві понад 400 голлівудських фільмів, відкрила свої двері для українських біженців.

Ярів Лернер, генеральний директор студії, розповідає, що в лютому уважно стежив за новинами про можливе вторгнення Росії в Україну.

“Через пару днів зі мною зв’язалися з «Deadline»: «Як війна в Україні вплине на ваш бізнес?» І я подумав, як взагалі можна відповісти на таке запитання? Це гуманітарна криза; це не впливає на наш бізнес. Це впливає на людей. 26 лютого ми розмістили оголошення через B2Y. Мій партнер Алекс Кенанов сказав: «Усім тим, хто працює в кіноіндустрії, якщо ви шукаєте роботу, ми тут, щоб вітати вас»”, - розповів він «Голосу Америки».

З початку вторгнення в Nu Boyana одночасно працювало до 30 українців – декораторами, гримерами, монтажерами, костюмерами та у відділі спецефектів. Студія допомогала українським біженкам із проживанням на початковому етапі, харчуванням, транспортом, професійними курсами та адміністративними послугами.

Одна з двох героїнь фільму – Ярослава Кузьменко, досвідчена режисерка серіалів та телевізійних шоу, яка виїхала з України в перші дні повномасштабного вторгнення разом із донькою-підлітком. Незважаючи на професійний досвід у сфері кіновиробництва, через брак мови – на кіностудії розмовляють англійською і болгарською – вона займалася тим, що чистила прилади. Але з часом, саме коли на кіностудію приїхала знімальна команда «Голосу Америки», її кар'єра пішла в гору.

Інша героїня, Альона Алтухова, вже вдруге була змушена залишати свою домівку. До Києва вона переїхала після того, як виїхала з Донецька, який у 2014 році захопили контрольовані Росією збройні угрупування. В Болгарію жінка приїхала із чотирирічним сином.

«На студії я можу впевнено сказати, що моя кар’єра стрімко злетіла»,– говорить вона.

Фільм також розповідає про адаптацію до життя в Болгарії та те сестринство, яке побудували жінки, що мешкають в одному багатоквартирному будинку. А головне – порушує питання, а чи повернуться ці дві українки, як й чимало інших з понад 7.7 мільйонів українських біженців, які за даними ООН, перебувають лише в країнах Європи, до України.