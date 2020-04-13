Київська влада закрила на карантин Києво-Печерську лавру

Через виявлення десятків випадків захворюваня на коронавірус київська влада ухвалила рішення закрити на карантин Києво-Печерську лавру. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У столичній мерії кажуть, що минула доба стала рекордною за кількістю нових випадків виявлених захворювань.

Керівнцтво МВС нарікає, що до таких наслідків призвело, зокрема і нехтування представниками церков вимог карантину. Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про застосування до порушників штрафів.

Українська влада знову звернулася до вірян різних конфесій із закликом обмежити масові зібрання під час великодніх свят. Президент Володимир Зеленський зауважив, що переважна більшість віруючих дослухалася до попереджень і не стала порушувати карантин. За даними Офісу глави держави, минулої неділі до храмів прийшло приблизно 126 тисяч громадян, що понад у 20 разів менше, ніж торік.

«Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу. Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього», – цитує Володимира Зеленського його прес-служба.

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