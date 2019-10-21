Конфлікт Китаю з НБА прокоментував Помпео

Держсекретар США Майк Помпео назвав «абсолютно недоречною» помсту Китаю американським компаніям за коментарі щодо продемократичних протестів у Гонконзі, повідомляє канал CNBC.

Скандал розгорівся раніше цього місяця, коли генеральний менеджер баскетбольної команди Houston Rockets Деріл Морі опублікував твіт на підтримку гонконгських демонстрантів з текстом: «Борітеся за свободу. Підтримайте Гонконг ». Згодом пост був видалений.

Ми вважаємо абсолютно недоречним, щоб Китай зачіпав американські компанії, чиї співробітники або клієнти користуються своїми фундаментальними свободами в США



Після цього Китай відмовився від трансляції двох передсезонних матчів між командами Los Angeles Lakers і Brooklyn Nets, які проходили в країні, а НБА скасувала виступи багатьох гравців.Комісар НБА Адам Сільвер в четвер заявив, що у результаті цього ліга зазнала суттєвих фінансових втрат в Китаї.

Помпео сказав в інтерв'ю каналу CNBC у понеділок, що «із зовнішньополітичною точки зору, ми вважаємо абсолютно недоречним, щоб Китай зачіпав американські компанії, чиї співробітники або клієнти користуються своїми фундаментальними свободами в США».

Як повідомляють в CNBC, Помпео також додав: «Ми просто вважаємо, що це не має жодного сенсу. І ми закликаємо всі компанії уважно стежити, щоб та обопільність, якої вимагає від Китаю президент Трамп, дійсно дотримувалася».

Суперзірка НБА Леброн Джеймс минулого тижня викликав бурю негативних коментарів у соцмережах, написавши, що Морі проявив «безграмотність», опублікувавши твіт на підтримку демонстрантів.

Довгі руки Пекіна тягнуться до цих компаній, викрадаючи їх інтелектуальну власність, примушуючи їх ділитися технологіями, через що багатьом компаніям складно отримувати прибутки в Китаї



За словами CNBC, Помпео поставили запитання, чи вважає він обгрунтованою критику на адресу американських компаній, які отримують прибуток в Китаї, з огляду на існуючу в країні цензуру. Держсекретар сказав: «Будь-яка компанія повинна приймати свої рішення самостійно».

«Однак, як ми спостерігали в публічній сфері в останні тижні і як ми знали вже дуже давно, довгі руки Пекіна тягнуться до цих компаній, викрадаючи їх інтелектуальну власність, примушуючи їх ділитися технологіями, через що багатьом компаніям складно отримувати прибутки в Китаї» , - додав він.

Тим часом США і Китай продовжують торгові переговори, націлені на припинення тарифної війни між двома найбільшими економіками світу.

Дивіться також: Завдяки новій технології вчені можуть побачити прадавні вияви ДНК в людських ембріонів