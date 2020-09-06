Китай заявив, що успішно випробував космічну ракету повторного використання

Китай заявляє, що успішно посадив на земну поверхню свій перший космічний корабель для повторного використання після двох днів на орбіті. Цю новину оприлюднило 6 вересня державне інформаційне агентство Сіньхуа.

За повідомленням, корабель приземлився в Центрі запуску супутників Цзюцюань, що розташований в пустелі на північному заході країни. Його запустили 4 вересня за допомогою ракети Long March 2F.

Наразі неможливо підтвердити приземлення чи деталі щодо космічного судна. Ані Сіньхуа, ані будь-яке інше державне медіа не оприлюднили фотографій чи інших подробиць.

Намагання розробити космічний корабель багаторазового використання – це останній з проєктів Китаю з розвитку космічної галузі країни.

Пекін відправив свого першого космонавта на орбіту в 2003 році. Торік Китай став першою державою, що висадила робота на протилежному боці місяця. Ще один китайський робот досліджує поверхню Марса.

Заснована Ілоном Маском у США компанія SpaceX у травні стала першою у світі, що вперше почала використовувати ракети багаторазового застосування для запуску людей на МКС. До того американське космічне агентство NASA роками запускало шаттли - космічні кораблі, які виходили на орбіту на одноразових ракетах, а потім поверталися назад на землю як літаки.

Радянське космічне агентство також розробило схожий корабель – "Буран", але він здійснив лише один безпілотний політ у 1988 році.

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