Держсекретар США, генсек НАТО прокоментували політику стримування Китаю

Державний секретар США Майк Помпео, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ прокоментували політику Китаю на міжнародній арені та розповіл про зусилля з реагування на них. Відповідні коментарі пролунали у ході міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі, який щороку проводиться в Канаді.

Подія приваблює провідних політиків, дипломатів, військових керівників та аналітиків. Місія форуму - сприяти співпраці між демократіями, і там часто виступають промовці, які критикують Китай та Росію.

"Комуністична партія Китаю представляє величезний ризик для систем, основ та цінностей, які цінують демократичні країни у всьому світі", - сказав Помпео.

Держсекретар США порівняв жорстку позицію президента Дональда Трампа щодо Китаю зі ставленням колишнього президента США Рональда Рейгана до СРСР у 1980-х.

Столтенберґ зайняв більш примирливу позицію щодо Китаю, ніж Помпео.

«Китай не є ворогом. Китай не є противником ”, - сказав Столтенберґ, заявляючи про переваги тісної співпраці з Китаєм. Однак Столтенберґ визнав, що у відносинах з Китаєм є проблеми.

"Піднесення Китаю просто робить НАТО більш важливим, а єдність між союзниками по НАТО - важливішою", - сказав Столтенберґ.

Цього місяця радник президента США з питань національної безпеки Роберт О'Браєн відвідує В'єтнам і Філіппіни, щоб допомогти посилити міжнародний опір розширенню впливу Китаю на морських шляхах у регіоні. Остання тема є особливо дражливою для США і Китаю і буде актуальною і за межами президентства Трампа, вважають аналітики. Китай викликав занепокоєння країн регіону своєю політикою створення штучних островів на базі спірних земель. Китай використовує створені об'єкти для власних цілей, включно із військовими.

Як заявив Джек Нгуєн, партнер бізнес-дорадчої фірми Mazars, у В'єтнамі сприйняли візит радника з нацебезпеки О'Браєна як один із серій американських чиновників, але сподіваються, що він закріпить відповідну зовнішню політику США, яка збережеться і після вступу Джо Байдена на посаду президента США.

Новообраний президент Джо Байден також критикував Китай, але поки незрозуміло, чи змінить нова адміністрація курс у відносинах з Пекіном.

За часів адміністрації Трампа Вашингтон посилив риторику проти Пекіна, вступив у торгову війну та вжив інших заходів.

Сенатор-демократ із штату Делавер Кріс Кунс, заявив, що необхідний інший підхід до Китаю.

"Президент Трамп виступив проти Китаю, - сказав Кунс, - але не у найбільш ефективний або скоординований спосіб".

Президентство Байдена, за словами Кунса, було б більш ефективним через акцент на співпраці з країнами-союзниками проти китайської експансії.

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