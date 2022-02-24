Пекін утримався від того, щоб назвати дії Росії в Україні "вторгненням", але закликав громадян Китаю в Україні залишатись вдома

Китайська влада утрималась від того, щоб назвати дії Росії в Україні "вторгненням" і закликала усі сторони зберігати стриманість.

"Китай пильно стежить за останньою ситуацією. [...] У цьому різниця між Китаєм і вами, Заходом. Ми не поспішаємо робити висновки", - сказала речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн. Вона додала: "Українське питання має дуже складне історичне тло, що й досі триває. Це може бути не те, що всі хочуть бачити".

Пізніше китайське міністерство закордонних справ повідомило, що китайські дипломати спілкувались із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, там також додали, що Китай з огляду на "складну" історію розуміє те, що Росія називає "легітимними занепокоєннями" безпеки.

Водночас, китайських громадян в Україні закликали залишатись вдома або демонструвати прапор Китаю на автомобілі, якщо їм потрібно кудись виїхати. При цьому офіційний Пекін утримався від порад евакуюватись своїм понад 6 тисячам громадян в Україні, але раніше їм порадили запастись товарами першої необхідності.

Після початку наступу російської армії на Україну президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан і розрив дипломатичних відносин з Росією.

Західні країни рішуче засудили дії Москви.

"Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Лише Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть об’єднано та рішуче. Світ притягне Росію до відповідальності", - йдеться у заяві президента США Джо Байдена.

“Ми засуджуємо найжорсткішими словами безпрецедентну військову агресію Росії проти України. Своїми неспровокованими та невиправданими військовими діями Росія грубо порушує міжнародне право та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність", - мовиться у заяві президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.