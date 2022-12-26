Китай спрямував літаки до Тайваню, звинуватив США в ескалації

Китай спрямував у повітряний простір Тайваню 71 літак за добу - з 6 ранку неділі до 6 ранку понеділка, 26 грудня. Про це заявило міністерство оборони Тайваню.

Як повідомили в Тайбеї, 47 китайських літаків перетнули межу між Тайванем та Китаєм. Зокрема, у повітряний простір Тайваню залетіли 18 винищувачів J-16, 11 винищувачів J-1, 6 винищувачів Су-30 і безпілотники. Також біля Тайваню помітили сім китайських військових кораблів.

Активність китайської армії щодо Тайваню спостерігається після підписання президентом США Джо Байденом закону про оборонний бюджет США на 2023 рік, у якому передбачено 2 млрд доларів позик Тайваню для придбання американської зброї. «Це рішуча відповідь на нинішню ескалацію та провокацію США та Тайваню», — йдеться в заяві Східного командування театру воєнних дій народно-визвольної армії Китаю, яку цитує АР.

Тим часом представник Ради національної безпеки США заявив, що військова діяльність Китаю поблизу Тайваню є «дестабілізуючою, створює ризик прорахунків і підриває мир і стабільність в регіоні», повідомляє АР. Чиновник, який коментував на умовах анонімності, заявив: «Сполучені Штати постійно зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці. Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших попередніх зобов’язань і нашої політики одного Китаю».

Збройні сили Китаю вже використовували великі військові навчання як демонстрацію сили у відповідь на дії Вашингтона щодо підтримки Тайваню. Зокрема, це відбулося в серпні, коли Пекін провів великі військові навчання у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

В статті використано матеріал АР.