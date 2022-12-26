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Китай спрямував літаки до Тайваню, звинуватив США в ескалації
Китай спрямував у повітряний простір Тайваню 71 літак за добу - з 6 ранку неділі до 6 ранку понеділка, 26 грудня. Про це заявило міністерство оборони Тайваню.
Як повідомили в Тайбеї, 47 китайських літаків перетнули межу між Тайванем та Китаєм. Зокрема, у повітряний простір Тайваню залетіли 18 винищувачів J-16, 11 винищувачів J-1, 6 винищувачів Су-30 і безпілотники. Також біля Тайваню помітили сім китайських військових кораблів.
Активність китайської армії щодо Тайваню спостерігається після підписання президентом США Джо Байденом закону про оборонний бюджет США на 2023 рік, у якому передбачено 2 млрд доларів позик Тайваню для придбання американської зброї. «Це рішуча відповідь на нинішню ескалацію та провокацію США та Тайваню», — йдеться в заяві Східного командування театру воєнних дій народно-визвольної армії Китаю, яку цитує АР.
Тим часом представник Ради національної безпеки США заявив, що військова діяльність Китаю поблизу Тайваню є «дестабілізуючою, створює ризик прорахунків і підриває мир і стабільність в регіоні», повідомляє АР. Чиновник, який коментував на умовах анонімності, заявив: «Сполучені Штати постійно зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці. Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших попередніх зобов’язань і нашої політики одного Китаю».
Збройні сили Китаю вже використовували великі військові навчання як демонстрацію сили у відповідь на дії Вашингтона щодо підтримки Тайваню. Зокрема, це відбулося в серпні, коли Пекін провів великі військові навчання у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
В статті використано матеріал АР.
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АР: Україна сподівається провести саміт щодо миру в лютому, участь Росії можлива лише за умови трибуналу - Кулеба
Український уряд прагне провести саміт щодо миру до кінця лютого, бажано в ООН за участю генерального секретаря Антоніу Гутерріша як можливого посередника, до річниці від початку війни. Але Росія може бути запрошена на такий саміт лише в тому випадку, якщо спочатку зіткнеться з трибуналом у справах про воєнні злочини, - таку позицію в інтерв’ю Associated Press озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 26 грудня.
“Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом, у результаті дій на полі бою і за столом переговорів”, – сказав він та висловив упевненість, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році.
На думку Дмитра Кулеби, ООН може бути найкращим місцем для проведення такого саміту “тому що це не про те, щоб зробити послугу певній країні, насправді йдеться про залучення усіх сторін”.
Як відомо, на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив десятикрокову формулу миру, яка зокрема включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
Своєю чергою президент РФ Володимир Путін у неділю заявив про начебто готовність Москви вести перемовини для зупинення війни. Українські посадовці висловлювали впевненість, що це не бажання миру, а намагання уникнути відповідальності. «Вони регулярно говорять, що готові до переговорів, але це неправда, тому що все, що вони роблять на полі бою, свідчить про протилежне», – прокоментував агенції АР Кулеба заяву Путіна.
В адміністрації Байдена не вважають, що Путін “зацікавлений у дипломатії. Якраз навпаки, він зацікавлений у тому, щоб убивати більше мирних українських громадян”, заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
Як міг би виглядати “справедливий мир”, обговорювали президенти України і США на нещодавній зустрічі у Вашингтоні. Під час зустрічі з Зеленським Байден висловив підтримку Україні а також досягнунню справедливого миру і оголосив про надання додаткових 2,2 млрд доларів допомоги, включаючи гуманітарну та оборонну допомогу а також першу поставку системи ППО Patriot.
Раніше посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявляв, що президент України Володимир Зеленський чітко продемонстрував готовність до припинення війни і перемовин, але Кремль відповідає на дипломатичні кроки України ще більшим насильством і ракетами.
- Голос Америки
Через буревій у США загинуло щонайменше 48 осіб - ЗМІ
На півночі США лютує сніговий шторм, який вже встановив сумний рекорд за кількістю жертв і, забравши життя щонайменше 48 людей, повідомляє АР на основі офіційних даних.
Цей сніговий шторм перевершив руйнівний вплив хуртовини 1977 року, що вбила майже 30 людей.
Як повідомляє Reuters, хуртовина паралізувала західну частину штату Нью-Йорк під час різдвяних вихідних, штормовий фронт поширився аж на південь до мексиканського кордону. Загалом холод через арктичний циклон охопив дві третини континентальної території Сполучених Штатів і триватиме далі цього тижня.
Одним із найбільш постраждалих регіонів є Баффало поблизу кордону з Канадою. Тут були поховані під сніговими заметами автомобілі та автобуси, не мали змоги дістатися до пацієнтів і машини швидкої допомоги. Шериф округу Ері Джон Гарсія закликав жителів залишатися вдома, щоб утримувати дороги вільними для бригад швидкої допомоги.
Сотні військовослужбовців Національної гвардії наразі допомагають у рятувальних операціях у Нью-Йорку.
Згідно з прогнозами Національної метеорологічної служби США, у понеділок у Баффало триватиме снігопад і низькі температури: вдень очікується максимум 23 градуси, а вночі – 21 градус.
Раніше Голос Америки повідомляв, що снігова буря залишила без світла майже 2 мільйони людей. Вона також призвела до скасування понад 1300 авіарейсів передусім у Нью-Йорку та кількох штатах на півночі країни. У суботу було скасовано понад 3300 рейсів у США, майже 7500 - затримано.
Президент Німеччини: Наше найпалкіше бажання – справедливий мир. Відео
«Наше найпалкіше бажання – щоб знову запанував мир. Має бути справедливий мир, який ані винагороджує крадіжку землі, ані кидає народ України напризволяще, на невибіркове насильство їхніх окупантів», - заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяному привітанні.
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Росія фокусується на обороні від контрнаступу ЗСУ - оглядачі
Росія провадить будівництво оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, пише Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті щодо ходу війни в Україні, опублікваному у Twitter.
Проте, йдеться у звіті, мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ лише якщо за ними ведеться спостереження і вони перекриваються вогнем. Головною проблемою для російських військ - вважає британська розвідка - ймовірно буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного використання великих площ нових мінних полів.
Останнім часом Росія зміцнила оборонні позиції, через мобілізацію а також візхід з Херсона, пише Financial Times в статті в понеділок. Це, може зменшити шанси на успіх контрнаступу України взимку, спрямованого на те, щоб перервати наземне сполучення Росії з Кримом вздовж Азовського моря, йдеться в статті.
В статті від назвою “5 уроків великої війни” FT підбиває підсумки російського вторгнення станом на 10-й місяць повномасштабної війни.
Прямі паралелі із вторгненням в Афганістан ілюструють помилковість плану президента Росії Путіна, котрий мав намір швидко захопити Київ. “Вторгнення Москви в Афганістан призвело до загибелі 15 000 радянських військ і призвело до 10-річної трясовини, яка закінчилася лише після їх виведення. В Україні, де приблизно 100 000 російських військовослужбовців уже були вбиті або поранені лише за 10 місяців, Кремль, мабуть, продовжує неправильно сприймати національні настрої ще більш драматично”, - пише видання.
Одним з основних уроків цієї війни, йдеться в статті, стала саме важливість громадянського суспільства. “Українські програмісти розробили програми, щоб допомогти своїм військам цілитися у російські позиції, кухарі готують їжу для українських солдатів на передовій, а волонтери продовжують збирати кошти для придбання військових товарів. Багато в чому успіх українців на полі бою залежить від різнорідного та впевненого громадянського суспільства, здатного підтримати солдатів», – цитує FT історика Єльського університету Тімоті Снайдера.
Натомість російські війська продовжують демонструвати «низький бойовий дух і слабкі стандарти загальновійськової тактики та керівництва на полі бою», - каже виданню експерт Інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.
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