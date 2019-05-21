Дружба України з Китаєм - у чому небезпека і чому занепокоєні США?

Китай проводить економічну експансію в Україні й наступного року може стати найбільшим торговельним партнером для Києва. Про це пише видання The Washington Post. Це сталось внаслідок агресії Кремля в Україні та відмови українських підприємств від співпраці з Росією.

Інвестори зі США і ЄС не поспішали заповнити цей економічний вакуум й пожвавити співпрацю з Києвом, а от Пекін побачив у цьому нові можливості й почав вибудовувати добрий імідж серед українців, пишуть журналісти, зокрема подарувавши Україні машини для швидкої допомоги та рятувальників, медичне обладнання та інвестуючи в інфраструктуру.

Позитивно про тісніші економічні зв'язки із Китаєм відгукується й новий президент України Володимир Зеленський. У травні він зустрівся із послом Китаю.

Мотор Січ

Одним із підприємств, які співпрацюють з Піднебесною найбільше, стала компанія "Мотор Січ" - лідер з виробництва і ремонту двигунів для літаків та вертольотів. Як пише The Washington Post, Китай не лише став основним замовником для запорізького підприємства, купивши торік продукції виробника на 450 мільйонів доларів, а й має 25% акцій "Мотор Січ".

Китай має 25% акцій "Мотор Січ"

Крім того, Пекін уклав із авіавиробником угоду про будівництво заводу у Китаї, для чого туди запросили понад тисячу українських інженерів із родинами. Для них там планують побудувати окреме містечко - з українською церквою та дитячим садком.

Таким чином й відбувається "витік мізків" з України, нагадує видання. Про цю проблему під час своєї кампанії говорив Володимир Зеленський, а у своїй інавгураційній промові він закликав українських емігрантів повернутись в Україну.

Небезпечні наслідки

Тим часом, американська сторона, пише видання, не надто задоволена такою тісною співпрацею. "США не виступають проти економічного і технологічного розвитку Китаю законними шляхами", - прокоментували у держдепі.

США закликають зважати на ризики для нац. безпеки від міжнародних інвестицій

Водночас, там додали: "США закликають наших партнерів зважати на ризики для національної безпеки, які можуть виходити з міжнародних інвестицій".

Видання нагадує: економічний стан України не дозволяє мислити стратегічно, тож будь-яких інвесторів тут лише вітають. Однак, рано чи пізно Київ постане перед вибором: "Україна не може вічно проводити економічну інтеграцію з Китаєм, рухаючись при цьому на Захід".

Дивіться також: США мали б відправити на інавгурацію віце-президента Пенса – Карпентер. Відео